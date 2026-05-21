Теплая встреча с Авериным и знакомство со следователем Швецовой. Самые ожидаемые события Забайкальского кинофестиваля

Летом 1945 года на Дальнем Востоке 10-летний Петька из небольшой деревни пытается спасти умирающего друга от таинственной болезни. Это время между разгромом Германии и войной с Японией, накануне атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. И единственный, кто способен помочь мальчику, — пленный японец Хиротаро из расположенного неподалеку военного лагеря. Героям предстоит преодолеть языковой барьер и взаимное недоверие, чтобы объединить силы науки и древних духов.

Сразу после открытия Забайкальского международного кинофестиваля 21 мая зрители увидят военную драму «Степные боги» (18+), действие которой разворачивается в Забайкалье. Команда проекта презентует картину в 17:00 (мск) в краевой филармонии.

Автором романа, который лег в основу фильма, стал писатель Андрей Геласимов, крепко связанный с Забайкальем: здесь жили его предки, чья судьба и быт во многом отразились на творчестве автора: «Я писал, отталкиваясь от рассказа моего деда, который воевал в составе Забайкальского фронта против Квантунской армии. Роман вышел в начале 2000-х, такое, знаете, мое личное „злое“ время. Мой роман был не ироничный, я пытался воссоздать парадигму советского отношения к человеку, к войне».

Интервью с писателем опубликовано на «Чита.Ру». Фильм снимали в Забайкалье летом 2023 года. Актер Забайкальского театра кукол Станислав Трегубенко сыграл повзрослевшего главного героя.