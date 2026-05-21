Культура ЗМКФ-2026 Теплая встреча с Авериным и знакомство со следователем Швецовой. Самые ожидаемые события Забайкальского кинофестиваля

Выбирайте фильмы и концерты по душе

93
Церемония открытия состоится 21 мая в 15:00 (мск)

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Тринадцатый Забайкальский международный кинофестиваль (16+) стартует в Чите уже сегодня и обещает насыщенную четырехдневную программу: фильмы, спектакли и творческие встречи. Выбрали из списка самое интересное, что никак нельзя пропустить.

Кинофестиваль пройдет с 21 по 24 мая под темой «Единство в многообразии. Истоки будущего». Бессменный президент кинофестиваля — народный артист РСФСР Александр Михайлов.

Генеральный партнер Забайкальского международного кинофестиваля — Быстринский ГОК. Партнерами ЗМКФ в 2026 году также стали «Удоканская медь», АО «Читаэнергосбыт», группа «Ареал» (ранее «Хайлэнд Голд») и ПАО «Банк ПСБ».

  1. Фильм открытия фестиваля
  2. Спектакль Максима Аверина
  3. Ночь короткого метра
  4. Презентация книги космонавта
  5. Моноспектакль Анны Ковальчук
  6. Что посмотреть еще?
1

Фильм открытия фестиваля

Сразу после открытия Забайкальского международного кинофестиваля 21 мая зрители увидят военную драму «Степные боги» (18+), действие которой разворачивается в Забайкалье. Команда проекта презентует картину в 17:00 (мск) в краевой филармонии.

Летом 1945 года на Дальнем Востоке 10-летний Петька из небольшой деревни пытается спасти умирающего друга от таинственной болезни. Это время между разгромом Германии и войной с Японией, накануне атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. И единственный, кто способен помочь мальчику, — пленный японец Хиротаро из расположенного неподалеку военного лагеря. Героям предстоит преодолеть языковой барьер и взаимное недоверие, чтобы объединить силы науки и древних духов.

Источник:

организаторы ЗМКФ

Источник:

организаторы ЗМКФ

Автором романа, который лег в основу фильма, стал писатель Андрей Геласимов, крепко связанный с Забайкальем: здесь жили его предки, чья судьба и быт во многом отразились на творчестве автора: «Я писал, отталкиваясь от рассказа моего деда, который воевал в составе Забайкальского фронта против Квантунской армии. Роман вышел в начале 2000-х, такое, знаете, мое личное „злое“ время. Мой роман был не ироничный, я пытался воссоздать парадигму советского отношения к человеку, к войне».

Интервью с писателем опубликовано на «Чита.Ру». Фильм снимали в Забайкалье летом 2023 года. Актер Забайкальского театра кукол Станислав Трегубенко сыграл повзрослевшего главного героя.

2

Спектакль Максима Аверина

22 мая в 17:00 (мск) народный артист Максим Аверин выступит на сцене Дома офицеров с моноспектаклем «Расправь крылья» (12+). Постановка приурочена к 50-летию исполнителя, она стала продолжением разговора, начатого артистом 15 лет назад в программе «Научи меня жить» (12+).

Максим Аверин много раз бывал в Чите и Забайкалье

Источник:
Артем Устюжанин / MSK1.RU

Зрителей спектакля ждет сочетание поэзии, прозы и музыки, дополненное живым звучанием скрипки. Постановка рассказывает о внутренней свободе, смелости жить и способности находить силы для нового шага.

Сам Максим Аверин очень ждет спектакль: «Я уже очень много раз бывал в Чите, и забайкальского зрителя я люблю особенной любовью. Здесь удивительно теплая, искренняя публика, которая чувствует каждое слово, каждый жест. Это дорогого стоит».

3

Ночь короткого метра

«Ночь короткого метра» (16+) традиционно пройдет на площадке перед кинотеатром «Удокан». Показ короткометражных фильмов начнется в 18:00 (мск) и, вполне вероятно, перетечет в новый день.

Этот формат всегда собирает очень много зрителей, поэтому места лучше занять заранее. И одеться потеплее.

Источник:
Ольга Миллер / CHITA.RU
Источник:
Ольга Миллер / CHITA.RU
Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Впервые в этом году отдельно на кинофестивале покажут семейные короткометражные фильмы (6+).  Зрителей будут ждать 23 мая в Шахматном парке в 19:00.

4

Презентация книги космонавта

Книгу воспоминаний космонавта, уроженца города Сретенска Забайкальского края Владимира Титова презентуют 24 мая в 7:00 (мск) в пространстве «Точка кипения» (12+).

В издание вошли отрывки из дневников космонавта, его личные фотографии с родителями, в годы юности и службы.

Владимир Титов на кинофестивале в Чите

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Герой Советского Союза Владимир Титов родился 1 января 1947 года в Сретенске. С 20 июня 1970 года, после окончания авиационного училища, служил летчиком-инструктором. Летал на различных модификациях самолета МиГ-21.

В отряде космонавтов с августа 1976 года. Первый полет совершил в апреле 1983 года, второй — в декабре 1987 года, выполнив три выхода в открытый космос. Всего на его счету четыре космических полета. С 1998 года полковник Владимир Титов в запасе, живет в Москве.

5

Моноспектакль Анны Ковальчук

Народная артистка России Анна Ковальчук, известная многим по роли следователя Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия» (18+), на кинофестивале представит авторскую музыкальную программу (6+) и выйдет на сцену со своей дочерью.

Анна Ковальчук выйдет на сцену со своей дочкой Златой

Источник:
Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Музыкально-лирический моноспектакль «История любви» (12+) состоится 25 мая в 15:00 (мск) в краевой филармонии.

Актриса поделится со зрителями сокровенными историями о семье, театре и кино, прочтет авторские стихи и исполнит хиты из любимых кинолент в сопровождении группы «Ангелы Анны». Бэк-вокалистка группы — дочь Анны Злата, чье рождение 25 лет назад попало в сюжет сериала.

Анна Ковальчук пригласила забайкальцев на свой творческий вечер во время съемок сериала

Источник:

организаторы кинофестиваля

6

Что посмотреть еще?

Конкурсная программа кинофестиваля стартует 21 мая с фильма «Старик и его машина» (16+) в кинотеатре «Удокан».

Источник:

Евгения Бузлаева / CHITA.RU

Источник:

Евгения Бузлаева / CHITA.RU

Источник:

Евгения Бузлаева / CHITA.RU

Источник:

Евгения Бузлаева / CHITA.RU

Источник:

Евгения Бузлаева / CHITA.RU

Источник:

Евгения Бузлаева / CHITA.RU

Закрытие (12+) и показ фильма-победителя состоятся 24 мая.

Дарья Кливенкова
Ведущий корреспондент
