«Абсолютно счастливой она не была»: непосильная цена красоты и популярности Любови Полищук

Красивая и заводная — именно такой чаще всего описывают и вспоминают Любовь Полищук. Ее считали одной из самых привлекательных актрис Советского Союза, которая даже второстепенную роль благодаря харизме вытянет на первый план. Однако сама Полищук от такого мнения была совсем не в восторге. Она сильно комплексовала и стеснялась, когда восхищались ее внешностью. Да и образ веселушки она с радостью мечтала обменять на драматические роли, которые ей долго не хотели давать.

«Любил выпивать, завидовал ее успеху и даже бил один раз»

В детстве Полищук совсем нельзя было назвать писаной красавицей. Глаза косили, ноги были колесом. Да и над речью нужно было поработать. Но у Любови Григорьевны появилась цель, ради которой она была готова меняться.

— Она не выговаривала «р», но всё повторяла: «Я буду алтистка», — вспоминала мама будущей актрисы, Ольга Полищук.

Будущая актриса пошла к логопеду и начала регулярно заниматься. Она также специально связывала себе ноги, чтобы исправить походку, и избавилась от проблем с глазами. В 16 лет преобразившаяся Полищук отправила документы во все театральные университеты Москвы и поехала из родного Омска покорять столицу. Правда, уже через несколько дней она вернулась. Ее никуда не взяли.

В родном городе Полищук поступила в филармонию и прошла кастинг в местный мюзик-холл. Среди других артистов труппы внимание Любови Григорьевны привлек статный красавец — Валерий Макаров. Артист тоже был покорен харизмой Полищук. В скором времени между ними завязался роман, который привел к свадьбе.

Брак Любови Полищук и Валерия Макарова продержался пять лет Источник: кадр из фильма «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+), реж. Всеволод Тарасов, Первый канал, 2018 год

В браке у супругов родился сын Алексей. Но мальчику не довелось долго пожить в полной и счастливой семье. Со временем от прежнего галантного Макарова не осталось и следа. Он завидовал популярности жены и тому эффекту, что она производит на людей, и стал бесконечно терзаться ревностью.

— Оказалось, он любил это дело: как что — выпивал. Завидовал ее успеху: «Тебя зовут, а меня нет!» Он матерился и даже бил один раз, говорил: «Ты врешь, что идешь на репетицию», — рассказывала мама Полищук.

Кто первый поставил точку в браке, так до конца не известно. По одним данным, Любовь Григорьевна устала терпеть и ушла от горе-мужа. По другой версии, Макаров в какой-то момент вышел из дома и больше не вернулся. В любом случае Полищук осталась одна с ребенком на руках.

Перед Любовью Григорьевной встал выбор: карьера или воспитание сына. Она остановилась на первом и вознамерилась снова попробовать прославиться в Москве, а маленького Алексея отдала в интернат. Позже коллеги Полищук признавались, что долго даже не представляли, что у нее есть ребенок. Она о нем никогда не упоминала и жила так, будто его вообще нет.

Во взрослом возрасте Алексей долго не мог простить маме те годы, которые провел вдали от нее с чужими людьми. Только со временем его боль утихла и он осознал, что прошлое нельзя изменить, его остается только принять.

Любовь Полищук всю жизнь винила себя за то, что долго не была рядом с сыном Источник: кадр из фильма «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+), реж. Всеволод Тарасов, Первый канал, 2018 год

— Для этого нужно всё обдумать, понять и смириться. Без этого никак. И нужно перестать выяснять отношения задним числом со словами: «А помнишь, ты тогда…» Это ошибочная форма и тупиковый путь. Если хочешь до самой смерти ходить с надутыми губами и быть обиженным, то ты сам себе изуродуешь жизнь, — объяснял Алексей.

«Я, как любой мужчина, хотел, чтобы она родила»

В Москве Полищук благодаря своей грации вновь без труда нашла работу в мюзик-холле. Однако с киноролями ситуация складывалась иначе. То, что позже станет ее визитной карточкой, — экзотическая внешность — в тот момент было для нее скорее недостатком.

Любовь Григорьевна выглядела скорее как европейская актриса, чем как советская, и ее часто отвергали режиссеры. Если же ей и удавалось получить роль, то это были лишь эпизоды, которые не оставляли следа в памяти зрителей.

Одна из самых ярких ролей Полищук в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К» Источник: кадр из фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К» (12+), реж. Николай Лебедев, Эрнест Ясан, «Мосфильм», 1979 год

Тяжелый период бесконечных отказов Полищук переживала не одна. Однажды в театре ее увидел цыганский певец Владимир Климашенко. Мужчина без памяти влюбился.

— Мне не хватит слов, чтобы описать эмоции. У нее по спектаклю было такое шикарное платье. Я был не один, все, кто был рядом, тоже ахнули. Такая вышла Софи Лорен, — описывал певец в документальном фильме «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+).

Полищук заводить знакомство со случайным гостем не планировала, поэтому Владимир специально устроился на работу в тот же театр, что и Любовь Григорьевна, и начал постепенно завоевывать ее сердце. Сначала комплименты после выступлений, потом помощь на гастролях — артисты стали близкими людьми и в итоге решили жить вместе.

По рассказам Владимира, их отношения продлились девять лет. Пара так и не дошла до ЗАГСа, но в остальном полностью жили как муж и жена. Актриса забрала сына из интерната, и Климашенко был горд повести мальчика в первый класс.

Второй союз Полищук разрушила та же самая причина, что и первый: партнер не смог принять ее популярность и желание строить карьеру. За то время, что они были вместе, Полищук смогла прославиться и, не желая упустить момент, снималась везде, куда ее приглашали. Климашенко же хотел, чтобы дома его ждал горячий ужин, счастливая жена, которой никуда не надо бежать, а главное — дети.

— Мы расстались без скандала. Я, как любой мужчина, хотел, чтобы она родила. Она всё время говорила: «Давай немного подождем. Встанем на ноги». Всё время «пока». Это тянулось, а предложения сниматься всё приходили, — сетовал Владимир.

Как и героиням Полищук в фильмах, в жизни ей тоже было непросто в любви Источник: кадр из фильма «31 июня» (6+), реж. Леонид Квинихидзе, «Мосфильм», 1978 год

В итоге певец перестал ждать, собрал вещи и просто ушел. Артистка никогда после этого не упоминала нигде о Владимире и словно вычеркнула те годы из своей памяти. Климашенко и сам хранил молчание вплоть до самой смерти Полищук.

«Она выдумщица, веселая женщина»

Толчком к тому, что уже не Полищук бегала по кастингам, а к ней приходили с готовыми ролями, стала съемка в «Двенадцати стульях» (6+). Режиссер Марк Захаров увидел Любовь Григорьевну на одном из спектаклей в мюзик-холле. Она легко порхала на сцене и, казалось, танцевала всю свою жизнь — это было то, что нужно для сцены танго с Андреем Мироновым.

— Первый фильм был «Семья Зацепиных» (16+), потом был «Прошу в моей смерти винить Клаву К.» (12+). «Двенадцать стульев» — совершенно случайный эпизод в моей жизни, после которого я неожиданно стала популярной артисткой, — признавалась Полищук.

Полищук появилась в фильме лишь на несколько минут, но всё равно смогла зацепить зрителей Источник: кадр из фильма «Двенадцать стульев» (12+), реж. Марк Захаров, «Мосфильм», 1976 год

За роль, после которой Любовь Григорьевна проснулась знаменитой, пришлось заплатить немалую цену. По сценарию герой Миронова должен бросать на пол Полищук. Подразумевалось, что актриса упадет на матрас, но, по словам актрисы, его не оказалось.

— Когда меня Андрей бросил на пол, который оказался цементом, я потеряла сознание. Они забыли постелить матрас, — рассказывала Полищук.

Считается, что именно после этого случая у Полищук начались серьезные проблемы со спиной, которые свели ее в могилу. Однако сам режиссер, как и часть актеров, уверяют, что это лишь байка и Миронов никогда не уронил бы актрису, зная, что она может пострадать.

— Прежде чем снимать, ее несколько раз бросили. Сделали совершенно безопасное покрытие из нескольких матрасов. Одно удовольствие было на них падать. Потом она придумала, что ее бросали на цементный пол, но я не обиделся, потому что она выдумщица, веселая женщина, — выдал свою версию режиссер Марк Захаров.

Несмотря на пережитую травму, в театре и кино Полищук продолжала исполнять все трюки сама и никогда не жаловалась на самочувствие. Нужно надеть пуанты и станцевать? Нет вопросов, Любовь Григорьевна уже берет уроки. Нужно кувыркаться и падать? Никаких дублеров, всё только сама.

«На сцене люблю себя, в жизни комплексую»

С каждой новой работой количество поклонников у Полищук всё прибавлялось. К ней подходили за кулисами, в ресторане, постоянно ухаживали на съемочной площадке. Но Любовь Григорьевна, галантно принимая комплименты, держалась особняком. Пока в кино она играла соблазнительниц, в жизни она совсем не умела флиртовать и не верила, что ее красоту восхваляют всерьез.

— Могу быть привлекательной. Эффектной. Свечусь оттого, что я на сцене. Вот на сцене люблю себя и не стесняюсь об этом говорить. В жизни — комплексую, — говорила Полищук.

На сцене Полищук часто играла роли соблазнительниц, перед которыми мужчины падают на колени Источник: кадр из фильма «По страницам Сатирикона-2» (0+), реж. Евгений Ануфриев, 1980 год

Холодное общение отпугивало многих, но не Сергея Цигаля. Художник впервые увидел Полищук во время спектакля, а после попросил общих знакомых представить их друг другу. Цигаль не скупился на красивые жесты и ухаживания, и в 1984 году пара поженилась.

— Сережа был безумно влюблен в нее. Конечно, мы ухаживали за ней на площадке, но, когда видели грустные глаза Сергея, отходили в сторону. Он почти всегда молчал, видимо, терял дар речи перед ее красотой, — рассказывал актер Александр Панкратов-Черный.

Сергей не ревновал Полищук к ее популярности и не требовал, чтобы она была прекрасной хозяйкой. Цигаль взял на себя все обязанности по дому и радовал любимую вкусной едой. По мнению актеров, которые работали тогда с Любовью Григорьевной, после замужества она расцвела и сама не заметила, как стала более семейной и домашней. Актриса также осознала, что пришло время для второго ребенка. Вскоре после свадьбы у пары родилась дочка, которую назвали Мариэтта.

В глазах окружающих Полищук выглядела счастливой, ведь дома у нее был муж, поддерживающий ее амбиции. Однако, по мнению сына, Цигаль использовал актрису и ее популярность, чтобы не работать. Это заставляло Полищук трудиться, несмотря на плохое самочувствие.

— Сережа Цигаль жил за счет мамы. Он не состоялся ни как ихтиолог, ни как художник. Ничего не создал, за что бы люди платили большие деньги. Всё время он был мужем Любы Полищук и из-за этого комплексовал. Деньги в семью зарабатывала мама. Я понимаю, что говорю больные, обидные слова, но, поверьте, верные, — жестко высказывался об отчиме Алексей.

Алексей Макаров уверяет, что отсутствие амбиций не единственный грех его отчима. Сын Полищук также обвинил Цигаля в том, что тот поднимал на него руку.

— В детстве меня Сергей Цигаль очень сильно бил, — признавался Макаров. — По голове. Я геометрию не понимал и английский язык. За это 36-летний мужик лупил беззащитного пацана. С 12 до 14 лет бил и бил. Мерзко это на самом деле. Для меня такой поступок взрослого интеллигентного человека с Арбата до сих пор остается за рамками любого объяснения

«Она вся высохла, одни косточки да шкурка»

В фильмографии актрисы больше 100 работ. И большую часть из них она делала, превозмогая непроходящую боль в спине. Кроме версии, что проблемы с позвоночником начались после съемок в фильме «Двенадцать стульев», есть еще другие.

Одна из них говорит, что якобы в 80-е актрисе пришлось удалять аппендикс. Операция прошла с осложнениями, но Полищук не взяла себе время на отдых, а сразу вышла играть в театре. В итоге из-за болей спереди она делала большую нагрузку на спину. В какой-то момент позвоночник не выдержал, и у нее выпали два межпозвоночных диска.

— От дикой боли прямо на сцене я упала без сознания. Более полугода я там провела в неподвижности — с корсетами и обезболивающими блокадами, — рассказывала Полищук.

Ей потребовалась еще одна срочная операция, после которой врачи боялись, что она может навсегда остаться инвалидом. Несмотря на страшные прогнозы, Полищук восстановилась, но спина нескончаемо болела. Никто не замечал, что актрисе становится всё хуже и хуже, а тем временем внутри у нее всё стремительнее развивался рак позвоночника.

Роль в фильме «Интердевочка» стала первой крупной драматической работой в фильмографии актрисы Источник: кадр из фильма «Интердевочка» (18+), реж. Петр Тодоровский, «Мосфильм», 1989 год

Существует также версия, что рак появился у Полищук не из-за бешеного трудоголизма, а из-за желания сохранить красоту и молодость. В 90-е актриса стала лицом медицинской клиники, где кололи стволовые клетки. Любовь Григорьевна также захотела попробовать модный способ. Первое время ее кожа действительно заметно разгладилась и помолодела, но уже через несколько лет эффект прошел, и актриса начала увядать.

Лишь в 2005 году врачи диагностировали, что у актрисы рак в запущенной стадии. Ей удалили несколько позвонков и выписали курс химиотерапии. При этом Полищук при людях делала вид, что ничего страшного не происходит. Она снималась, правда, уже в парике, встречалась с друзьями, смеялась, ходила на каблуках. Лишь ее сын чувствовал, что мама просто привыкла нескончаемо скрывать свои страдания и переживания, и не только из-за здоровья.

— Абсолютно счастливой она не была — это я знаю точно. Мама всю жизнь очень переживала из-за того, что она крайне мало востребована в кино. По моему глубокому убеждению, как актриса с фантастическим потенциалом и талантами в кино она реализовалась максимум процентов на пятнадцать, — делился Алексей.

Алексей не знал, как облегчить мамину боль, поэтому в последние ее дни старался просто быть рядом Источник: кадр из фильма «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+), реж. Всеволод Тарасов, Первый канал, 2018 год

В последние дни жизни Полищук больше не могла вставать с кровати. За ней ухаживала мама, которая примчалась из Омска, и муж. Капельницы, уколы и боли — всё, что оставалось Полищук перед смертью.

— Около нее уже не плачу, сдерживаюсь. Уйду в другую комнату, наревусь. Она вся высохла, одни косточки да шкурка, — вспоминала мама Любови Полищук.