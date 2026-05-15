Поют Агутина, МакSим и Гагарину: что такое терапевтический хор в Ярославле и кому он нужен — видео

Что такое терапевтический хор — смотрите в видео Источник: Городские медиа

Вы тоже любите включить любимую песню на полную громкость и подпевать ей во весь голос? Замечали, как после этого становится легче и спокойнее?

33-летняя Анастасия Прокофьева — профессиональный психолог из Ярославля — создала в городе терапевтический хор. Сюда приходят люди разных возрастов, чтобы отвлечься от повседневных проблем, выдохнуть и прожить эмоции через музыку.

Каждая встреча длится примерно полтора часа и начинается с так называемого «первого круга». Участники рассказывают о своем состоянии, настроении и ожиданиях от занятия.

«Кажется, что это простой вопрос — „Как ты?“, но в повседневной жизни мы редко задаем его себе всерьез. Здесь появляется возможность остановиться и услышать себя», — объясняет Настя.

После этого начинаются распевки и вокальные упражнения, затем переходят к совместному пению. Репертуар участники выбирают сами. Чаще всего это хиты российских исполнителей: Леонида Агутина, Uma2rman, Андрея Губина, Валерии, МакSим, Полины Гагариной и других звезд отечественной эстрады.