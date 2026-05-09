Потеряла ребенка и лечилась в психушке: цена успеха Татьяны Самойловой — звезды фильма «Летят журавли»

Роль Вероники на всю жизнь стала самой яркой работой в карьере актрисы Источник: кадр из фильма «Летят журавли» (12+), реж. Михаил Калатозов, студия «Мосфильм», 1957 год

Со стороны кажется, что счастливее женщины в Советском Союзе, чем Татьяна Самойлова, и представить сложно. Кто еще мог похвастаться, что с ним мечтал познакомиться Пабло Пикассо, а Софи Лорен специально делала операцию, чтобы получить такой же разрез глаз? За границей Самойлову считали настоящим секс-символом. Причем раньше, чем о таком слове узнали в СССР. Вот только актриса не смогла насладиться всеми прелестями популярности, за которую она заплатила огромную цену.

«Я не ела, занималась день и ночь»

Всю жизнь Татьяна Евгеньевна осознавала, что ей повезло намного больше, чем многим. Она родилась в обеспеченной интеллигентной семье известного актера. Она не знала, что такое голод и нужда. Но в то же время безоблачным ее детство совсем не назовешь. Когда Самойловой было семь лет, началась Великая Отечественная война.

— Я заболела корью, потом болели легкие, сердце. Женщине пережить войну очень тяжело. Нас война настигла в Клязьме. Немец так наступал на Москву, были такие бомбежки — просто ужас, — вспоминала Татьяна Евгеньевна.

Несмотря на все трудности и подорванное здоровье, Самойлова получила прекрасное образование. После школы она планировала поступить в училище при Большом театре и стать балериной. Родители поддерживали мечту Татьяны Евгеньевны покорить сцену, но та так и не стала реальностью.

Источник: кадр из фильма «Летят журавли» (12+), реж. Михаил Калатозов, студия «Мосфильм», 1957 год

— Я не ела, занималась день и ночь перед показом самой Плисецкой, — вспоминала Татьяна Евгеньевна. — Мама с ней была знакома, и Майя Михайловна отнеслась ко мне с особым вниманием. Но результат был неутешительным. Тяжелые бедра, недостаточная гибкость и слабое после войны здоровье… Плисецкая сказала, что я могу быть рядовой балериной. Но не примой.

Альтернативу балетному будущему для Татьяны Евгеньевны выбрала мама. Если не получилось танцевать, пусть играет в кино, как и отец. Самойлова поступила в Щукинское училище.

«Он был звездой, а я нет»

В студенческие годы Самойлова познакомилась с Василием Лановым. На тот момент он уже играл в кино, считался одним из первых красавчиков советских фильмов и перспективным женихом. Однако родители Татьяны всех этих достоинств в упор не замечали и считали, что Лановой не пара их красавице дочке. Василию Семеновичу пришлось потратить немало сил, чтобы доказать: с ним Татьяна будет счастлива.

Лановой и Самойлова пробыли в браке шесть лет. Первое время молодожены не могли насладиться друг другом и хотели проводить вместе каждую свободную минуту.

— Я дышала им, жила им и очень его уважала и любила как деятеля культуры и красивого мужчину. Мы были очень скромными людьми, хоть уже тогда он был звездой, а я нет, — рассказывала о первом супруге Татьяна Евгеньева.

Только во время обсуждений планов на будущее выяснялось, что супруги представляют семейную жизнь совсем по-разному. Лановой мечтал о том, что жена будет ждать его дома, вести хозяйство и растить детей, а Самойлова хотела ни в чем не уступать мужу и сниматься в кино. Особенно остро это противоречие встало, когда актриса узнала, что беременна.

Источник: Валентин Мастюков / ТАСС

— У меня был уже четвертый месяц. Живот, естественно, все видели. Но нас с Васей ректор училища вызвал и говорит: «Товарищи! Либо вы будете актерами, либо вы будете мамами и папами, и мы с вами прощаемся!» И мы с Васей пошли делать аборт, — признавалась актриса.

В одном из интервью Татьяна Евгеньевна признавалась: на том, чтобы выбрать карьеру, а не семью, настояла ее мама. Как оказалось, взамен своей самой знаковой роли в фильме «Летят журавли» она отдала не только близняшек, которых могла бы родить, но и мужа. Лановой после случившегося стал всё больше отдаляться от Самойловой, а потом и совсем предложил расстаться.

— Мы не плакали, спокойно расстались. Вася вообще слез моих никогда не видел, — откровенничала актриса в документальном фильме о себе.

«Нервное заболевание стало расплатой за успех»

В 1957 году вышел фильм «Летят журавли», где Татьяна Евгеньевна сыграла свою первую главную роль в жизни. Долгое время было непонятно, дойдет ли кино до массового зрителя вообще. Никита Хрущев посчитал, что Вероника, которую играла Самойлова, слишком легкомысленная, раз не дождалась любимого с войны.

Бобины с пленкой могли благополучно пылиться на складах или совсем быть уничтожены, но фильму повезло. Во время съемок оператору ассистировал французский режиссер Клод Лелуш. Он остался под большим впечатлением от работы, и когда вернулся на родину, связался с председателем жюри Каннского кинофестиваля и уверил, что фильм нужно номинировать.

Источник: кадр из фильма «Летят журавли» (12+), реж. Михаил Калатозов, студия «Мосфильм», 1957 год

Актрису вместе с частью съемочной группы выпустили за границу, чтобы получить награды. В Каннах Татьяна Евгеньевна пользовалась безумной популярностью. Молодая, красивая, еще и обладательница специальной золотой пальмовой ветви. Зарубежные режиссеры стали наперебой предлагать ей остаться во Франции, получить политическое убежище и сниматься у них за границей. Самойлова отказалась.

— Я сама себя лишила этого шанса. В СССР у меня оставались мама, папа, брат, друзья, институт, работа… Можете смеяться, но и слово «Родина» для меня не было пустым звуком. Я была обычной послушной советской девочкой, — делилась Самойлова.

Источник: кадр из фильма «Татьяна Самойлова. Ее слез никто не видел» (12+), реж. Сева Тарасов, «Первый канал», 2019 год

Когда Татьяна Евгеньевна вернулась на родину, на нее продолжали сыпаться предложения из-за границы, но она о них даже не знала. Каждое приглашение проходило через руководство киностудии и получало категоричный отказ.

Лишь еще один раз Самойлова смогла выехать за границу, чтобы сняться в венгерском фильме «Альба Регия» (12+). Ее партнером в кадре стал актер Миклош Габор. Между артистами завязался роман. Татьяна Евгеньевна планировала ради любимого переехать в другую страну, но перед этим захотела съездить в Москву и повидаться с родными. Обратно она так и не вернулась, второй раз ее из страны уже не выпустили.

Источник: кадр из фильма «Альба Регия» (12+), реж. Михай Семеш, 1961 год

На фоне переживаний у Самойловой случился сильный нервный срыв, и она попала в психиатрическую больницу. После этого случая она оказывалась на лечении по несколько раз в год. Любые переживания провоцировали у нее приступы, с которыми она не могла бороться сама.

— Нервное заболевание стало, я думаю, ее расплатой за успех. За профессионализм. За нервные перегрузки, — считает Алексей, брат Татьяны Евгеньевны.

«Она думала, что у нее получится стать хорошей матерью»

Долгое время актриса не думала о том, чтобы второй раз выйти замуж. Построить карьеру — вот ее мечта. Но однажды она познакомилась с писателем Валерием Осиповым. Тот был покорен красотой и талантом Татьяны Евгеньевны и уговорил стать его женой.

Первое испытание на супругов выпало в момент большого счастья Самойловой. Спустя долгое время простоя ей предложили главную роль, и не абы какую, а Анны Карениной. Партнером ей поставили бывшего мужа — Василия Ланового. Актриса признавалась, что проживать время вместе, да еще и играть любовь на камеру было тяжело. Она плакала между съемками, мучила себя мыслями, что бы было, если бы они с экс-мужем не развелись.

Источник: кадр из фильма «Анна Каренина» (0+), реж. Александр Зархи, «Мосфильм», 1967 год

Все свои переживания и терзания актриса обернула лишь в одну мысль — они с Осиповым должны стать родителями. Но после множества попыток ничего не получалось.

— Настал момент, когда я всерьез забила тревогу. Сказала мужу: «Валера, если я не рожу, то я не женщина!» Он ответил: «А я уже давно не мужчина», — передавала роковой разговор Самойлова.

Без ребенка Татьяна Евгеньевна не видела смысла продолжать отношения, и супруги развелись. В 1968 году Самойлова снова пошла под венец, в этот раз с режиссером Эдуардом Машковичем. Через год у них родился долгожданный сын, но актриса недолго наслаждалась прелестями материнства.

— Она думала, что у нее получится стать хорошей матерью. Но не вышло… У Татьяны часто бывали нервные срывы, за ней ухаживала мама. А тут ребенок… Очень скоро Зинаида Ильинична взяла уход за внуком на себя, а мы с Татьяной стали жить в отдельной квартире, — вспоминал Эдуард Самуилович.

Чем ближе приближался новый век, тем меньше Самойловой предлагали работу, и даже второстепенные роли становились роскошью. Она устроилась в театр, но и там везло нечасто. Работы не было, желанного сына рядом тоже — всё это выливалось в новые нервные срывы. Машкович не смог жить в режиме, когда его любимой женщине нужна постоянная поддержка и забота, и ушел.

Детство сын Самойловой провел в школе-интернате, а после уехал учиться в США, где и остался жить. Актриса умоляла его приезжать домой почаще, но у него уже была своя семья, заботы, работа. В весь этот уклад частые дорогие поездки совсем не вписывались.

Источник: Кавашкин Борис, Христофоров Валерий / ТАСС

— Скучала по сыну Мите, который живет в Америке, радовалась его звонкам. Не уставала мечтать, как было бы здорово, если бы он приехал в отпуск и привез на каникулы в Москву маленькую дочку, тоже Таню, — рассказывал брат Самойловой.

С возрастом у Татьяны Евгеньевны начались проблемы с памятью. Она несколько раз уходила из дома и пропадала на недели. Актрису забрал жить к себе брат, но и он не всегда мог доглядеть. Оба они довольствовались лишь скромной пенсией и гонорарами за интервью. При этом Самойлова никогда не жаловалась на жизнь, а только благодарила за все чудные мгновения, что выпали на ее долю.

— Я считаю, что мне в жизни повезло. Многим ли женщинам выпадает такое счастье — сниматься в кино, да еще в таком — бессмертном! Работать с гениями, дружить с гениями, любить гениев. Не важно, что это всё прошло, — важно, что было, — говорила она.

Источник: Прокофьев Вячеслав / ТАСС