В Ярославской области изменили график работы музеев

Государственные музеи в Ярославской области будут работать дольше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области продлили график работы государственных музеев. Теперь они будут принимать посетителей в будние дни и в воскресенье до 20:00, а в пятницу и субботу — до 21:00.

«Нововведение коснется девяти музеев региона: Ярославского кремля, Ярославского художественного музея, Музея истории города Ярославля, музея-заповедника Н. А. Некрасова „Карабиха“, музеев-заповедников в Переславле-Залесском, Рыбинске и Угличе, музея кацкарей в Мышкинском округе и Некрасовского краеведческого музея», — уточнил губернатор Михаил Евраев.

Они ждут своих гостей вечером, предлагая всем уникальную возможность посетить музейные экспозиции без суеты и спешки, прийти всей семьей на музейные программы после рабочего дня. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Решение о продлении работы музеев в регионе власти обсудили на оперативном совещании в правительстве области.

Ранее мы публиковали впечатления сибирячки Анастасии Ильиной, которая приезжала в Ярославль в феврале 2024 года. Она также отмечала, что в городе очень рано закрываются музеи — около 18:00. Тогда Настя сравнила Ярославль с родным Кемеровом, где, по ее словам, учреждения культуры работают минимум до 19:00 в будние дни.