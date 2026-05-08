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Культура В Ярославской области изменили график работы музеев

В Ярославской области изменили график работы музеев

Многие станут работать дольше

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Государственные музеи в Ярославской области будут работать дольше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Государственные музеи в Ярославской области будут работать дольше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Государственные музеи в Ярославской области будут работать дольше

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области продлили график работы государственных музеев. Теперь они будут принимать посетителей в будние дни и в воскресенье до 20:00, а в пятницу и субботу — до 21:00.

«Нововведение коснется девяти музеев региона: Ярославского кремля, Ярославского художественного музея, Музея истории города Ярославля, музея-заповедника Н. А. Некрасова „Карабиха“, музеев-заповедников в Переславле-Залесском, Рыбинске и Угличе, музея кацкарей в Мышкинском округе и Некрасовского краеведческого музея», — уточнил губернатор Михаил Евраев.

<p>Михаил Евраев </p><p>Михаил Евраев </p>

Они ждут своих гостей вечером, предлагая всем уникальную возможность посетить музейные экспозиции без суеты и спешки, прийти всей семьей на музейные программы после рабочего дня.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Решение о продлении работы музеев в регионе власти обсудили на оперативном совещании в правительстве области.

Ранее мы публиковали впечатления сибирячки Анастасии Ильиной, которая приезжала в Ярославль в феврале 2024 года. Она также отмечала, что в городе очень рано закрываются музеи — около 18:00. Тогда Настя сравнила Ярославль с родным Кемеровом, где, по ее словам, учреждения культуры работают минимум до 19:00 в будние дни.

Что вы думаете по поводу продления работы музеев?

Хорошо, что сделали это, — полезно и для местных, и для туристов
Не вижу смысла, вечером музеи посещают немногие
Мне всё равно
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
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Комментарии
2
Гость
9 мая, 01:06
Ещё продлили бы время работы библиотек, чтобы можно было проводить встречи и мероприятия для всех людей.
Гость
8 мая, 15:41
Музей истории города очень допотопный, бедный на экспонаты. В нем, даже когда ранее в ночь музеев был бесплатный вход, людей практически не было.
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Гость
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