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Культура В Ярославской области построят новый центр культуры — фото

В Ярославской области построят новый центр культуры — фото

Проект получил положительное заключение госэкспертизы

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Новый центр культуры построят в Ростове Великом | Источник: Михаил Евраев / MaхНовый центр культуры построят в Ростове Великом | Источник: Михаил Евраев / Maх

Новый центр культуры построят в Ростове Великом

Источник:

Михаил Евраев / Maх

В Ярославской области одобрили проект строительства центра культуры в Ростове Великом. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 3 мая 2026 года.

«В здании будут зрительный зал на 300 мест с эстрадой, фойе, буфет, гримерные, костюмерные. На втором этаже разместятся студии изо, вокала, звукозаписи, рукоделия, зал хореографии с раздевалками и душевыми, административные помещения», — уточнил глава региона.

В новом центре культуры будут заниматься коллективы «Театра Ростова Великого», а также детская школа искусств имени В. Н. Городовской. Кроме того, в здании разместится офис «Добро.Центра».

В здании построят зрительный зал на 300 мест с буфетом, гримерными и костюмерными | Источник: Михаил Евраев / MaхВ здании построят зрительный зал на 300 мест с буфетом, гримерными и костюмерными | Источник: Михаил Евраев / Maх

«Здание спроектировано с учетом потребностей маломобильных граждан. Работы ведем по программе „Комплексное развитие сельских территорий“. После завершения строительства центр культурного развития станет точкой притяжения для жителей всех возрастов», — добавил губернатор Ярославской области.

Как отметил Михаил Евраев, проект неоднократно дорабатывали, чтобы учесть все запросы жителей и сделать многофункциональный комплекс.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Центр культуры Строительство Ростов Великий
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Комментарии
56
Гость
4 мая, 21:58
Забот больше нет.... ДК Добрынина отремонтируйте и откройте. Детям... Весь Ярославль перекопали.
Гость
4 мая, 17:22
Ну в номинации самый уродливый дом культуры мы в таком случае точно победим, отрицательная слава - всеравно как ни крути слава!
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Гость
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