В Ярославской области построят новый центр культуры — фото

Новый центр культуры построят в Ростове Великом Источник: Михаил Евраев / Maх

В Ярославской области одобрили проект строительства центра культуры в Ростове Великом. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 3 мая 2026 года.

«В здании будут зрительный зал на 300 мест с эстрадой, фойе, буфет, гримерные, костюмерные. На втором этаже разместятся студии изо, вокала, звукозаписи, рукоделия, зал хореографии с раздевалками и душевыми, административные помещения», — уточнил глава региона.

В новом центре культуры будут заниматься коллективы «Театра Ростова Великого», а также детская школа искусств имени В. Н. Городовской. Кроме того, в здании разместится офис «Добро.Центра».

«Здание спроектировано с учетом потребностей маломобильных граждан. Работы ведем по программе „Комплексное развитие сельских территорий“. После завершения строительства центр культурного развития станет точкой притяжения для жителей всех возрастов», — добавил губернатор Ярославской области.