Кем мог бы стать Константин Хабенский, если бы не стал артистом: 5 профессий, о которых он мечтал в детстве

В Нижневартовск Костя приехал первоклассником Источник: kinopoisk.ru, Полина Авдошина / Городские медиа

Будущий артист появился на свет в Ленинграде, в семье инженера-гидролога Юрия Ароновича и учительницы математики Татьяны Геннадьевны. У супругов на тот момент уже подрастала дочь Наташа. В Ленинграде Костя пошел в первый класс, но оканчивал его уже в Сибири, куда в 1981 году семья отправилась на заработки. Родители актера тогда работали инженерами-гидрологами, на севере на их профессию спрос был выше.

«Когда учился в первом классе, наша семья переехала на Север, в Нижневартовск. <…> Четыре года — в условиях, близких к полярным. В Нижневартовске зима длится девять месяцев. Полярная ночь, жуткие холода», — вспоминал повзрослевший актер в интервью изданию «СелНовости».

Константин Хабенский в детстве Источник: kinopoisk.ru

Учился Хабенский в средней школе № 1 — старейшей в городе. Она считается одной из лучших и сейчас. По слухам, Костя был твердым «хорошистом». Он мечтал стать пожарным, космонавтом, моряком и даже отшельником — кем угодно, только не актером. Но еще в школе Ленинграда веселый и озорной мальчик начал играть в детских спектаклях.

По воспоминаниям артиста, у него было обычное для того времени счастливое детство: уроки, спорт, прогулки с друзьями, уличные драки и, конечно, первая любовь.

«Первый класс. Даже образа ее не помню, не говоря уж об имени. Это было в Нижневартовске. Там почти весь год лежит снег. В мае сходит лед. Три месяца жары, а потом в сентябре опять выпадает снег. И опять три месяца жары, и опять снег. И вот на фоне всей этой белизны, хлопьев, сугробов, санок и был „полет души первоклассника“, закутанного во всевозможные шубки и шапки!» — рассказывал артист изданию Peoples.ru.

Будущий актер в 8-м классе Источник: Наталия Уварова / Vk.com

Впрочем, Хабенский признавался, что первая любовь — это еще не самое яркое впечатление из детства. Его «победил» открытый люк, в который провалился будущий актер, когда был совсем маленьким. Он сумел зацепиться за край — и повис буквально над бездной. Рядом никого, а внизу дна не видно. Спасло лишь то, что мама Кости, Татьяна Геннадьевна, почувствовав неладное, вышла во двор, увидела открытый люк и ринулась на помощь сыну.

В Нижневартовске Константин с семьей прожил четыре года, до 1985-го. Потом Хабенские вернулись в Ленинград, где мальчик доучился до восьмого класса и поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики. Мечтал строить самолеты, но спустя три года понял — это не его. Пошел в вечернюю школу и экстерном сдал экзамены по всем предметам. А дальше стал студентом Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.

Источник: Анна Золотова / NGS.RU

«Играл на гитаре в переходе. Потом устроился монтировщиком в театр. Почти на всех работах вкалывал одновременно. Платили мало, а деньги были нужны. Когда монтировщиком работал, сам выходил на сцену в небольших ролях. Понравилось. А когда поступал в институт, у меня уже главные роли были», — вспоминал Хабенский старт своего актерского пути.

Источник: кадр из кинофильма «Адмиралъ» (18+), 2008 год, режиссер Андрей Кравчук