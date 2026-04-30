Перед прочтением — сжечь: эксперты рассказали, как в России массово запрещают книги

Новая реальность книжного рынка диктует свои правила Источник: Серафима Пантыкина

Весной в России ужесточили условия издания и продажи целого ряда книг. Российская книжная палата даже опубликовала особый перечень произведений, распространять которые теперь могут исключительно со специальной маркировкой. Другие же произведения и вовсе оказались под запретом — их продажа грозит предприимчивым издателям и книготорговцам огромными штрафами и даже арестом.

Журналисты V1.RU поговорили с экспертами и попытались разобраться, где же заканчивается любовь к книгам и начинается запрещенная законом деятельность и даже экстремизм? Как покупать и читать без угрозы арестов и драконовских штрафов — читайте в этом материале.

Отыскать запрещенный роман любимого многими писателя на полках книжных магазинов теперь не удастся Источник: Ирина Яковлева / V1.RU

Массовые запреты на распространение литературы стали вводить после подписания президентом России закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ (деятельность в РФ запрещена), а также смены пола и педофилии в интернете, СМИ, кино и рекламе 5 декабря 2022 года. Тогда из продажи были изъяты целые тиражи популярных среди подростков книг, описывающих нетрадиционные отношения. Затем последовало несколько «волн» ограничений распространения литературы, содержание которой нарушает законы России. С 1 марта 2026 года по Федеральному законодательству стало обязательным особое маркирование книг, где так или иначе упоминается употребление наркотических средств. В связи с этим Российский книжный союз подготовил для книжных магазинов, издателей и иных субъектов книжного рынка Отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. Сделано это было в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», предусматривающий уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с их упоминанием. Под «санкции» попали такие авторы, как Виктор Пелевин, Стивен Кинг, Харуки Мураками, Говард Лавкрафт, Оскар Уайльд и многие другие — с полным перечнем можно ознакомиться на сайте РКС. Список, кстати, обновляется еженедельно. Инициатором включения книги в список выступает ее правообладатель (издатель) — он направляет соответствующее уведомление на электронную почту РКС. Вероятно, логика следующая: лучше самим промаркировать книги, чем изымать тиражи из-за преследования надзорными и силовыми органами.

Вот таким треугольником теперь обязаны маркировать книги с упоминанием запрещенных веществ Источник: Ирина Яковлева / V1.RU На обороте книги предупреждение для читателя Источник: Ирина Яковлева / V1.RU

После введения запретов магазины стали отказываться от продажи признанных противоречащих законам книг. Так, в конце 2025 года в издательство АСТ отозвало тираж романа «Оно» всемирно известного Короля ужасов — американского писателя Стивена Кинга из-за жалоб на изображение в книге запрещенных в России нетрадиционных отношений. Книга пропала с прилавков всех книжных магазинов, причем как крупных сетевых, так и маленьких независимых лавок.

В немилость властей попали даже произведения Григория Остера. Как сообщили в Следственном комитете России, Александр Бастрыкин поручил проверить книги автора в связи с заявлениями участников заседания координационного совета СК по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов — якобы в произведениях Григория Остера подается дурной пример для подрастающего поколения. Запретят ли знакомые многим с детства «Вредные советы», пока остается под вопросом.

На маркетплейсах «запрещенкой» не торгуют

Король ужасов стал автором для взрослых — практически все его работы продаются исключительно совершеннолетним Источник: Ирина Яковлева / V1.RU

Попавшие под запрет книги перестали распространять во всех интернет- и офлайн-магазинах. Маркетплейсы были вынуждены убрать из продажи литературу, попавшую под ограничения. Представители компании Ozon рассказали, как справляются с запретами:

— Ozon работает в строгом соответствии с российским законодательством и не допускает к продаже товары, распространение которых запрещено на территории РФ, включая экстремистскую и террористическую литературу, — сообщили представители маркетплейса редакции V1.RU. — Ежедневно с помощью методов машинного обучения, автоматического и ручного поиска мы проверяем более 1 миллиона товаров. При выявлении нарушений карточка блокируется, как правило, в течение нескольких часов после получения информации из официальных реестров (Минюст, РКН), от издательств или госорганов. Ответственность за нарушение правил продажи регулируется административным кодексом РФ — штрафы для юрлиц могут достигать сотен тысяч рублей.

Данные о финансовых потерях от изъятия книг Ozon не раскрывает — можно лишь догадываться, сколько потерял крупнейший маркетплейс после введения ограничений на продажу целого ряда произведений.

«Весь Кинг "18+" , а " Оно " — убрали из продажи»

Магазины давно избавились от запрещенной литературы Источник: Ирина Яковлева / V1.RU

Книжные магазины одной из самых крупных сетей в России «Читай-город» тоже не рискуют оставлять на своих полках запрещенные книги. По словам продавца-консультанта, роман Стивена Кинга «Оно», жалобы на который поступили в конце прошлого года из-за описания сцен, противоречащих законам РФ, был изъят из продажи, все экземпляры магазины отправили обратно в издательство — какая судьба ждала эти книги, неизвестно, продавцы не исключают, что их могли попросту утилизировать.

— Когда «Оно» попало под запрет, практически весь Кинг стал «18+», за исключением пары книжек, которые остались еще пока «16+». «Оно» под запретом — и первая, и вторая часть, — рассказала продавец-консультант магазина «Читай-город» Анастасия. — Когда нам пришло уведомление о том, что она в запрете, мы сразу убрали ее с полок и из приложения, и всё. Ни на маркетплейсах, нигде ее нет.

На вопрос, стоит ли ждать возвращения одного из самых известных романов Стивена Кинга, консультанты отвечают: теоретически это возможно.

— «Оно» теоретически могут вернуть в продажу, но перепечатав, то есть убрав часть глав либо как-то их отредактировав. Но это предположительно. Мы пока только предполагаем, что так будет, но пока неизвестно, что сделают с романом и вернется ли «Оно» всё-таки в продажу, — говорит Анастасия.

Полистать книгу нельзя — содержимое надежно спрятано за пленкой Источник: Ирина Яковлева / V1.RU

На полках «Читай-города» большое разнообразие работ Стивена Кинга — «Оно» среди них, ожидаемо, не оказалось. Практически весь товар запечатан в полиэтиленовую пленку, а на упаковку помещен значок «18+» — купить книжку можно только по паспорту.

В магазине «Букинист» рассказали, что запрещенную литературу из продажи тоже убрали: в комиссионном отделе книги, попавшие под ограничения, больше не принимаются.

После введения новых правил маркировки книг, где упоминаются наркотические вещества, на обложки поместили специальные стикеры. В сетевых магазинах, например в «Читай-городе» в ТЦ «Пирамида», консультанты сообщают:

— Книги никто продавать не запрещал, это лишь формальное предупреждение. По опыту после введения закона о запрете ЛГБТ (деятельность запрещена в РФ), всё, что считают подозрительным, вырезают еще на этапе редактирования или закрашивают черным.

На любые остальные вопросы консультанты в магазине «Читай-город» отвечать отказались из-за политики компании.

В «Кассандре» дела обстоят спокойно — никто из сотрудников не отнесся к поправкам об особой маркировке книг с упоминанием наркотических веществ удивленно. Девушка-консультант сообщила, что все книги промаркированы согласно приказу Минцифры, в остальном всё остается по-прежнему.

В магазине «Диалог» по Аллее Героев всё по закону. Некоторые произведения классики запечатаны в пленку, на книгах стоит ценз «18+», а где необходимо — и плашка о «незаконном потреблении наркотических веществ».

«Лучше убрать самим, чем заберут силой»

Независимый магазин решил сам избавиться от запрещенной литературы Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Независимый магазин «Книжный» из-за введения ограничений на продажу целого ряда книг тоже столкнулся с определенными трудностями. Как рассказал совладелец магазина Василий Косымсков, все попавшие под запрет книги возвращаются обратно издательству, не поступая в продажу.

— Издательства нам присылают списки книг, которые запрещены практически на следующий день после введения запрета. Мы смотрим эти списки, сверяем с тем, что у нас есть, и, соответственно, убираем эти книги. В большинство случаев 99% издательств просят отправлять их обратно им. Мы отправляем, нам возвращают средства, которые мы ранее за эти книги отдали, — говорит Василий.

Много хорошей литературы запрещают, где есть лишь маленькое упоминание, которое обычный читатель и не заметит, если не делать на этом акцент. Василий Косымсков совладелец независимого магазина «Книжный»

Совладелец магазина рассказал, что сотрудники стараются самостоятельно следить за содержанием книжных прилавков и не допускать к продаже оказавшуюся под запретом литературу:

— Если какое-то издательство не прислало нам уведомление о том, что книга попала под запрет, и не поступало никаких других распоряжений о том, что книгу нужно убрать, но мы сами это видим, мы ее убираем. Наши девчонки-сотрудники мониторят иноагентов, запрещенную литературу, и если что-то такое у нас находится, мы сразу это убираем, — рассказывает Василий. — Во-первых, это правильно, это по закону. А во-вторых, там огромные штрафы, могут даже конфисковать запрещенный товар. Однако некоторые сетевики оставляют такие книги на полках на свой страх и риск. Не знаю, возможно, у них много денег, чтобы платить штрафы.

Предприниматель признаётся, что иногда запреты на литературу кажутся ему странными, хоть магазин и четко следует букве закона, убирая с прилавков то, что продавать нельзя:

— Много литературы хорошей запрещают, где есть лишь какое-то одно маленькое упоминание вскользь запрещенной темы, которое обычный читатель даже не заметит, если на этом акцент не делать. А из-за того, что на нем публично делают акцент, и начинают замечать, а после этого и запрещать книги, — говорит Василий. — Есть, конечно, случаи, когда накладывают ограничения на работы авторов, признанных иноагентами, хотя в самих произведениях нет ничего такого.

Гендиректора издательства арестовали за экстремизм

Ответственность за распространение экстремистских материалов Узнать Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, массовое распространение экстремистских материалов либо их производство или хранение в целях массового распространения, за исключением некоторых предусмотренных законом случаев, где речь идет уже об уголовной ответственности либо иных размерах штрафа, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства. Должностным же лицам грозит штраф от 2000 до 5000 рублей с конфискацией запрещенных материалов и оборудования для их производства. Компаниям и иным юридическим лицам, «промышляющим запрещенкой», придется заплатить от 100 тысяч до 1 миллиона рублей или же приостановить свою профессиональную деятельность на срок до 90 суток также с конфискацией всех противозаконных материалов и оборудования.

21 апреля генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев был задержан для дачи показаний по делу об экстремистской деятельности компании. В издательстве пояснили, что преступление касается уже закрывшегося в январе 2026 года Popcorn Books, входившего в холдинг:

— Мы подтверждаем факт того, что генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет Российской Федерации — в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме (распространение книг издательства Popcorn Books), возбужденному в мае 2025 года. В офисе издательства следственные действия не проводились, — сообщили в «Эксмо».

Представители издательства выступили с заявлением, где прокомментировали арест руководителя. «Эксмо» пояснил, что уголовное дело было возбуждено в мае 2025 года и касалось нескольких наименований книг с признаками пропаганды ЛГБТ (деятельность запрещена в РФ. — Прим. ред.), выпущенных издательством Popcorn Books до присоединения к «Эксмо».

— Несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия этого издательства, в чём и заключались обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books. Спустя год после возбуждения дела директор «Эксмо» и еще три сотрудника опрашиваются в рамках следственных действий по этому делу. Мы предполагаем, что текущие допросы связаны с показаниями, которые дали обвиняемые по этому делу сотрудники Popcorn Books, — сказали в издательстве.

Компания подчеркнула, что гендиректор издал целый ряд приказов, регулирующих соблюдение закона о запрете пропаганды, среди них и приказ об утилизации остатка книг по 55 наименованиям в местах нахождения. Кроме того, Евгений Капьев ввел регламент сплошной проверки текстов, изменения должностных инструкций редакторов, привлечения внешних экспертов, внедрения технических ограничений в системах издательства для контроля контента.

— В издательстве «Эксмо» ежегодно выходит более 11 000 наименований. Для осуществления усиленного контроля ассортимента после вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений Евгений Капьев выпустил соответствующие приказы и регламенты, регулирующие издательскую политику начиная с 2022 года, — заявило издательство.

Кроме того, «Эксмо» подчеркнуло, что никогда не получало денег от иностранных инвесторов:

— Ни издательство «Эксмо», ни издательство Popcorn Books на момент приобретения и до его закрытия не получали никакого иностранного финансирования. Бенефициарами издательства «Эксмо» являются российские физические лица, в том числе Олег Новиков. Данные сведения имеются у налоговых органов.

Черный рынок может зацвести

Официально запрещенные книги купить нельзя Источник: Ирина Яковлева / V1.RU

Формально книжный рынок продолжает работать: магазины открыты, новинки выходят, продажи идут. Но формируется альтернативный, «подпольный» рынок. При этом на одном из популярных сайтов объявлений достаточно предложений о продаже книг, давно пополнивших ряды запрещенной литературы, пропагандирующей зловредные западные ценности. Цены при этом на такой «товар» в разы выше, чем были до запрета.

Аналогичная ситуация произошла и с другой книгой, ставшей своего рода первопроходцем книжных запретов, — «Лето в пионерском галстуке»*. Обе части романа были запрещены к распространению в связи с противоречащим законам РФ содержанием, а авторы книги были признаны иноагентами.

* Книга содержит описание нетрадиционных отношений. Деятельность общественного движения ЛГБТ признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Есть и объявления о продаже романа Стивена Кинга «Оно», причем многие из них принадлежат одному и тому же человеку. При личном общении мужчина рассказал, что за один день продал четыре одинаковых экземпляра книги по одному только объявлению — в общей сложности предприниматель заработал около 20 тысяч рублей на продаже всего лишь нескольких книжек.

«Замажут текст и могут вернуть в печать»

В Российском книжном союзе редакции V1.RU прокомментировали процедуру запрета литературы:

— Если книга подозревается в нарушении законов РФ, то она изымается органами МВД или ФСБ из продажи или из библиотек, проводится ее экспертиза, дело рассматривается в суде, и по результатам экспертизы выносится судебное решение. Нашли экстремизм, книга включается в список экстремистской литературы Минюста, нашли пропаганду ЛГБТ (деятельность запрещена в РФ) или педофилии, книга изымается из продажи, а ее издатель платит штраф государству и так далее, — рассказали в книжном союзе.

Возвращение запрещенных книг в продажу, как пояснили в Российском книжном союзе, возможно, но при соблюдении определенных условий:

— Книги, в ходе экспертизы которых выявлены нарушения действующего законодательства РФ, могут возвращаться в публичное пространство при условии удаления издателем противоправных фрагментов, текста или изображения из книги. Как правило, судебное решение о деструктиве в книжке сопровождается изъятием из продажи ее тиража и финансовыми потерями издательства. Во избежание этого и создан Экспертный центр Российского книжного союза, куда издательства могут обращаться с заявкой на экспертизу рукописей на этапе их допечатной подготовки. В зависимости от тематики книг эксперты Роскомнадзора, Российского военно-исторического общества, Российской государственной детской библиотеки и т. д. всё проверят в книге (а редакторы затем исправят) до отправки ее в типографию.

Современной истории известны случаи, когда книги подвергались цензуре и возвращались в печать:

— Например, серия книг «Благословение небожителей. Тома 1 — 6» Мосян Тунсю (китайской писательницы. — Прим. ред.) была изъята из продажи издательством «Эксмо» в июне 2025 года в связи с подозрением на признаки пропаганды нетрадиционных отношений (деятельность ЛГБТ запрещена в РФ. — Прим. ред.), — рассказали в книжном союзе.

Книга подверглась серьезной обработке и редакторской правке, пояснили в РКС:

— Издательство пошло на серьезные финансовые затраты, ликвидировав тиражи всех вариантов изданий этого бестселлера книжного рынка, провело экспертизу в Экспертном центре Российского книжного союза (с привлечением экспертов Роскомнадзора) и внесло необходимую правку. Книги «Благословение небожителей. Т. 1 — 6. 18+» (Мосян Тунсю) 2025 года выпуска имеют официальное заключение об отсутствии нарушений законодательства РФ.

Что говорят о запретах юристы?

Перед законом все равны Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова рассказала редакции V1.RU, какая ответственность предусмотрена за хранение и распространение запрещенных книг.

— У книг, не включенных в перечень экстремистских материалов, нет особого правового статуса. Теоретически информация в такой книге может быть признана пропагандирующей что-то, что запрещено пропагандировать, например ЛГБТ (деятельность запрещена в РФ) или наркотики. Или на обложке книги может быть экстремистская символика, например радуга. За публичную продажу такой книги может наступить административная ответственность, — говорит эксперт. — Вторая проблема, что пропаганду начинают считать элементом состава уголовного проступка: участия или организации деятельности экстремистского сообщества.

Что будет за покупку экстремистской книжки? Узнать Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Издателям и продавцам запрещенных книг придется отвечать перед законом более сурово:

— Издательство может быть привлечено к административной ответственности за пропаганду чего-то запрещенного, а также его сотрудники могут быть признаны участниками или организаторами экстремистского сообщества или организации, за что уже предусмотрена уголовная ответственность, — говорит Евгения Рыжкова. — Аналогично дела обстоят с книжными магазинами и библиотеками. Наказание может быть как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы.

Если литература не включена в перечень экстремистских материалов, то она не запрещена. Хотя это не значит, что завтра ее не могут признать запрещенной. Евгения Рыжкова адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры»

В законе говорится о массовом распространении запрещенных материалов, однако понятие «массовости» трактуется весьма неопределенно.

— Массовым распространением может быть признано что угодно, что таковым захотят признать правоохранители и суд. За 1–2 книги, проданные на каком-нибудь сайте бесплатных объявлений, наказание за массовое распространение наступить не должно. Демонстрация материалов в закрытом канале, в соцсетях тоже может повлечь ответственность.

Эксперт отмечает, что особого правового статуса у книг, не включенных в реестр экстремистских материалов, нет, а их приобретение и хранение для личного пользования законом не преследуется. С книгами, имеющими статус экстремистских, ситуация несколько иная: