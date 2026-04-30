Перед прочтением — сжечь: эксперты рассказали, как в России массово запрещают книги

Весной в России ужесточили условия издания и продажи целого ряда книг. Российская книжная палата даже опубликовала особый перечень произведений, распространять которые теперь могут исключительно со специальной маркировкой. Другие же произведения и вовсе оказались под запретом — их продажа грозит предприимчивым издателям и книготорговцам огромными штрафами и даже арестом.
Журналисты V1.RU поговорили с экспертами и попытались разобраться, где же заканчивается любовь к книгам и начинается запрещенная законом деятельность и даже экстремизм? Как покупать и читать без угрозы арестов и драконовских штрафов — читайте в этом материале.
Массовые запреты на распространение литературы стали вводить после подписания президентом России закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ (деятельность в РФ запрещена), а также смены пола и педофилии в интернете, СМИ, кино и рекламе 5 декабря 2022 года. Тогда из продажи были изъяты целые тиражи популярных среди подростков книг, описывающих нетрадиционные отношения. Затем последовало несколько «волн» ограничений распространения литературы, содержание которой нарушает законы России.
С 1 марта 2026 года по Федеральному законодательству стало обязательным особое маркирование книг, где так или иначе упоминается употребление наркотических средств. В связи с этим Российский книжный союз подготовил для книжных магазинов, издателей и иных субъектов книжного рынка Отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке.
Сделано это было в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», предусматривающий уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с их упоминанием.
Под «санкции» попали такие авторы, как Виктор Пелевин, Стивен Кинг, Харуки Мураками, Говард Лавкрафт, Оскар Уайльд и многие другие — с полным перечнем можно ознакомиться на сайте РКС. Список, кстати, обновляется еженедельно.
Инициатором включения книги в список выступает ее правообладатель (издатель) — он направляет соответствующее уведомление на электронную почту РКС. Вероятно, логика следующая: лучше самим промаркировать книги, чем изымать тиражи из-за преследования надзорными и силовыми органами.
После введения запретов магазины стали отказываться от продажи признанных противоречащих законам книг. Так, в конце 2025 года в издательство АСТ отозвало тираж романа «Оно» всемирно известного Короля ужасов — американского писателя Стивена Кинга из-за жалоб на изображение в книге запрещенных в России нетрадиционных отношений. Книга пропала с прилавков всех книжных магазинов, причем как крупных сетевых, так и маленьких независимых лавок.
В немилость властей попали даже произведения Григория Остера. Как сообщили в Следственном комитете России, Александр Бастрыкин поручил проверить книги автора в связи с заявлениями участников заседания координационного совета СК по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов — якобы в произведениях Григория Остера подается дурной пример для подрастающего поколения. Запретят ли знакомые многим с детства «Вредные советы», пока остается под вопросом.
На маркетплейсах «запрещенкой» не торгуют
Попавшие под запрет книги перестали распространять во всех интернет- и офлайн-магазинах. Маркетплейсы были вынуждены убрать из продажи литературу, попавшую под ограничения. Представители компании Ozon рассказали, как справляются с запретами:
— Ozon работает в строгом соответствии с российским законодательством и не допускает к продаже товары, распространение которых запрещено на территории РФ, включая экстремистскую и террористическую литературу, — сообщили представители маркетплейса редакции V1.RU. — Ежедневно с помощью методов машинного обучения, автоматического и ручного поиска мы проверяем более 1 миллиона товаров. При выявлении нарушений карточка блокируется, как правило, в течение нескольких часов после получения информации из официальных реестров (Минюст, РКН), от издательств или госорганов. Ответственность за нарушение правил продажи регулируется административным кодексом РФ — штрафы для юрлиц могут достигать сотен тысяч рублей.
Данные о финансовых потерях от изъятия книг Ozon не раскрывает — можно лишь догадываться, сколько потерял крупнейший маркетплейс после введения ограничений на продажу целого ряда произведений.
«Весь Кинг
"18+", а "Оно " — убрали из продажи»
Книжные магазины одной из самых крупных сетей в России «Читай-город» тоже не рискуют оставлять на своих полках запрещенные книги. По словам продавца-консультанта, роман Стивена Кинга «Оно», жалобы на который поступили в конце прошлого года из-за описания сцен, противоречащих законам РФ, был изъят из продажи, все экземпляры магазины отправили обратно в издательство — какая судьба ждала эти книги, неизвестно, продавцы не исключают, что их могли попросту утилизировать.
— Когда «Оно» попало под запрет, практически весь Кинг стал «18+», за исключением пары книжек, которые остались еще пока «16+». «Оно» под запретом — и первая, и вторая часть, — рассказала продавец-консультант магазина «Читай-город» Анастасия. — Когда нам пришло уведомление о том, что она в запрете, мы сразу убрали ее с полок и из приложения, и всё. Ни на маркетплейсах, нигде ее нет.
На вопрос, стоит ли ждать возвращения одного из самых известных романов Стивена Кинга, консультанты отвечают: теоретически это возможно.
— «Оно» теоретически могут вернуть в продажу, но перепечатав, то есть убрав часть глав либо как-то их отредактировав. Но это предположительно. Мы пока только предполагаем, что так будет, но пока неизвестно, что сделают с романом и вернется ли «Оно» всё-таки в продажу, — говорит Анастасия.
На полках «Читай-города» большое разнообразие работ Стивена Кинга — «Оно» среди них, ожидаемо, не оказалось. Практически весь товар запечатан в полиэтиленовую пленку, а на упаковку помещен значок «18+» — купить книжку можно только по паспорту.
В магазине «Букинист» рассказали, что запрещенную литературу из продажи тоже убрали: в комиссионном отделе книги, попавшие под ограничения, больше не принимаются.
После введения новых правил маркировки книг, где упоминаются наркотические вещества, на обложки поместили специальные стикеры. В сетевых магазинах, например в «Читай-городе» в ТЦ «Пирамида», консультанты сообщают:
— Книги никто продавать не запрещал, это лишь формальное предупреждение. По опыту после введения закона о запрете ЛГБТ (деятельность запрещена в РФ), всё, что считают подозрительным, вырезают еще на этапе редактирования или закрашивают черным.
На любые остальные вопросы консультанты в магазине «Читай-город» отвечать отказались из-за политики компании.
В «Кассандре» дела обстоят спокойно — никто из сотрудников не отнесся к поправкам об особой маркировке книг с упоминанием наркотических веществ удивленно. Девушка-консультант сообщила, что все книги промаркированы согласно приказу Минцифры, в остальном всё остается по-прежнему.
В магазине «Диалог» по Аллее Героев всё по закону. Некоторые произведения классики запечатаны в пленку, на книгах стоит ценз «18+», а где необходимо — и плашка о «незаконном потреблении наркотических веществ».
«Лучше убрать самим, чем заберут силой»
Независимый магазин «Книжный» из-за введения ограничений на продажу целого ряда книг тоже столкнулся с определенными трудностями. Как рассказал совладелец магазина Василий Косымсков, все попавшие под запрет книги возвращаются обратно издательству, не поступая в продажу.
— Издательства нам присылают списки книг, которые запрещены практически на следующий день после введения запрета. Мы смотрим эти списки, сверяем с тем, что у нас есть, и, соответственно, убираем эти книги. В большинство случаев 99% издательств просят отправлять их обратно им. Мы отправляем, нам возвращают средства, которые мы ранее за эти книги отдали, — говорит Василий.
Много хорошей литературы запрещают, где есть лишь маленькое упоминание, которое обычный читатель и не заметит, если не делать на этом акцент.
Совладелец магазина рассказал, что сотрудники стараются самостоятельно следить за содержанием книжных прилавков и не допускать к продаже оказавшуюся под запретом литературу:
— Если какое-то издательство не прислало нам уведомление о том, что книга попала под запрет, и не поступало никаких других распоряжений о том, что книгу нужно убрать, но мы сами это видим, мы ее убираем. Наши девчонки-сотрудники мониторят иноагентов, запрещенную литературу, и если что-то такое у нас находится, мы сразу это убираем, — рассказывает Василий. — Во-первых, это правильно, это по закону. А во-вторых, там огромные штрафы, могут даже конфисковать запрещенный товар. Однако некоторые сетевики оставляют такие книги на полках на свой страх и риск. Не знаю, возможно, у них много денег, чтобы платить штрафы.
Предприниматель признаётся, что иногда запреты на литературу кажутся ему странными, хоть магазин и четко следует букве закона, убирая с прилавков то, что продавать нельзя:
— Много литературы хорошей запрещают, где есть лишь какое-то одно маленькое упоминание вскользь запрещенной темы, которое обычный читатель даже не заметит, если на этом акцент не делать. А из-за того, что на нем публично делают акцент, и начинают замечать, а после этого и запрещать книги, — говорит Василий. — Есть, конечно, случаи, когда накладывают ограничения на работы авторов, признанных иноагентами, хотя в самих произведениях нет ничего такого.
Гендиректора издательства арестовали за экстремизм
Ответственность за распространение экстремистских материалов
Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, массовое распространение экстремистских материалов либо их производство или хранение в целях массового распространения, за исключением некоторых предусмотренных законом случаев, где речь идет уже об уголовной ответственности либо иных размерах штрафа, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.
Должностным же лицам грозит штраф от 2000 до 5000 рублей с конфискацией запрещенных материалов и оборудования для их производства. Компаниям и иным юридическим лицам, «промышляющим запрещенкой», придется заплатить от 100 тысяч до 1 миллиона рублей или же приостановить свою профессиональную деятельность на срок до 90 суток также с конфискацией всех противозаконных материалов и оборудования.
21 апреля генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев был задержан для дачи показаний по делу об экстремистской деятельности компании. В издательстве пояснили, что преступление касается уже закрывшегося в январе 2026 года Popcorn Books, входившего в холдинг:
— Мы подтверждаем факт того, что генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет Российской Федерации — в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме (распространение книг издательства Popcorn Books), возбужденному в мае 2025 года. В офисе издательства следственные действия не проводились, — сообщили в «Эксмо».
Представители издательства выступили с заявлением, где прокомментировали арест руководителя. «Эксмо» пояснил, что уголовное дело было возбуждено в мае 2025 года и касалось нескольких наименований книг с признаками пропаганды ЛГБТ (деятельность запрещена в РФ. — Прим. ред.), выпущенных издательством Popcorn Books до присоединения к «Эксмо».
— Несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия этого издательства, в чём и заключались обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books. Спустя год после возбуждения дела директор «Эксмо» и еще три сотрудника опрашиваются в рамках следственных действий по этому делу. Мы предполагаем, что текущие допросы связаны с показаниями, которые дали обвиняемые по этому делу сотрудники Popcorn Books, — сказали в издательстве.
Компания подчеркнула, что гендиректор издал целый ряд приказов, регулирующих соблюдение закона о запрете пропаганды, среди них и приказ об утилизации остатка книг по 55 наименованиям в местах нахождения. Кроме того, Евгений Капьев ввел регламент сплошной проверки текстов, изменения должностных инструкций редакторов, привлечения внешних экспертов, внедрения технических ограничений в системах издательства для контроля контента.
— В издательстве «Эксмо» ежегодно выходит более 11 000 наименований. Для осуществления усиленного контроля ассортимента после вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений Евгений Капьев выпустил соответствующие приказы и регламенты, регулирующие издательскую политику начиная с 2022 года, — заявило издательство.
Кроме того, «Эксмо» подчеркнуло, что никогда не получало денег от иностранных инвесторов:
— Ни издательство «Эксмо», ни издательство Popcorn Books на момент приобретения и до его закрытия не получали никакого иностранного финансирования. Бенефициарами издательства «Эксмо» являются российские физические лица, в том числе Олег Новиков. Данные сведения имеются у налоговых органов.
Черный рынок может зацвести
Формально книжный рынок продолжает работать: магазины открыты, новинки выходят, продажи идут. Но формируется альтернативный, «подпольный» рынок. При этом на одном из популярных сайтов объявлений достаточно предложений о продаже книг, давно пополнивших ряды запрещенной литературы, пропагандирующей зловредные западные ценности. Цены при этом на такой «товар» в разы выше, чем были до запрета.
Аналогичная ситуация произошла и с другой книгой, ставшей своего рода первопроходцем книжных запретов, — «Лето в пионерском галстуке»*. Обе части романа были запрещены к распространению в связи с противоречащим законам РФ содержанием, а авторы книги были признаны иноагентами.
* Книга содержит описание нетрадиционных отношений. Деятельность общественного движения ЛГБТ признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Есть и объявления о продаже романа Стивена Кинга «Оно», причем многие из них принадлежат одному и тому же человеку. При личном общении мужчина рассказал, что за один день продал четыре одинаковых экземпляра книги по одному только объявлению — в общей сложности предприниматель заработал около 20 тысяч рублей на продаже всего лишь нескольких книжек.
«Замажут текст и могут вернуть в печать»
В Российском книжном союзе редакции V1.RU прокомментировали процедуру запрета литературы:
— Если книга подозревается в нарушении законов РФ, то она изымается органами МВД или ФСБ из продажи или из библиотек, проводится ее экспертиза, дело рассматривается в суде, и по результатам экспертизы выносится судебное решение. Нашли экстремизм, книга включается в список экстремистской литературы Минюста, нашли пропаганду ЛГБТ (деятельность запрещена в РФ) или педофилии, книга изымается из продажи, а ее издатель платит штраф государству и так далее, — рассказали в книжном союзе.
Возвращение запрещенных книг в продажу, как пояснили в Российском книжном союзе, возможно, но при соблюдении определенных условий:
— Книги, в ходе экспертизы которых выявлены нарушения действующего законодательства РФ, могут возвращаться в публичное пространство при условии удаления издателем противоправных фрагментов, текста или изображения из книги. Как правило, судебное решение о деструктиве в книжке сопровождается изъятием из продажи ее тиража и финансовыми потерями издательства. Во избежание этого и создан Экспертный центр Российского книжного союза, куда издательства могут обращаться с заявкой на экспертизу рукописей на этапе их допечатной подготовки. В зависимости от тематики книг эксперты Роскомнадзора, Российского военно-исторического общества, Российской государственной детской библиотеки и т. д. всё проверят в книге (а редакторы затем исправят) до отправки ее в типографию.
Современной истории известны случаи, когда книги подвергались цензуре и возвращались в печать:
— Например, серия книг «Благословение небожителей. Тома 1 — 6» Мосян Тунсю (китайской писательницы. — Прим. ред.) была изъята из продажи издательством «Эксмо» в июне 2025 года в связи с подозрением на признаки пропаганды нетрадиционных отношений (деятельность ЛГБТ запрещена в РФ. — Прим. ред.), — рассказали в книжном союзе.
Книга подверглась серьезной обработке и редакторской правке, пояснили в РКС:
— Издательство пошло на серьезные финансовые затраты, ликвидировав тиражи всех вариантов изданий этого бестселлера книжного рынка, провело экспертизу в Экспертном центре Российского книжного союза (с привлечением экспертов Роскомнадзора) и внесло необходимую правку. Книги «Благословение небожителей. Т. 1 — 6. 18+» (Мосян Тунсю) 2025 года выпуска имеют официальное заключение об отсутствии нарушений законодательства РФ.
Что говорят о запретах юристы?
Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова рассказала редакции V1.RU, какая ответственность предусмотрена за хранение и распространение запрещенных книг.
— У книг, не включенных в перечень экстремистских материалов, нет особого правового статуса. Теоретически информация в такой книге может быть признана пропагандирующей что-то, что запрещено пропагандировать, например ЛГБТ (деятельность запрещена в РФ) или наркотики. Или на обложке книги может быть экстремистская символика, например радуга. За публичную продажу такой книги может наступить административная ответственность, — говорит эксперт. — Вторая проблема, что пропаганду начинают считать элементом состава уголовного проступка: участия или организации деятельности экстремистского сообщества.
Что будет за покупку экстремистской книжки?
Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
Издателям и продавцам запрещенных книг придется отвечать перед законом более сурово:
— Издательство может быть привлечено к административной ответственности за пропаганду чего-то запрещенного, а также его сотрудники могут быть признаны участниками или организаторами экстремистского сообщества или организации, за что уже предусмотрена уголовная ответственность, — говорит Евгения Рыжкова. — Аналогично дела обстоят с книжными магазинами и библиотеками. Наказание может быть как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы.
Если литература не включена в перечень экстремистских материалов, то она не запрещена. Хотя это не значит, что завтра ее не могут признать запрещенной.
В законе говорится о массовом распространении запрещенных материалов, однако понятие «массовости» трактуется весьма неопределенно.
— Массовым распространением может быть признано что угодно, что таковым захотят признать правоохранители и суд. За 1–2 книги, проданные на каком-нибудь сайте бесплатных объявлений, наказание за массовое распространение наступить не должно. Демонстрация материалов в закрытом канале, в соцсетях тоже может повлечь ответственность.
Эксперт отмечает, что особого правового статуса у книг, не включенных в реестр экстремистских материалов, нет, а их приобретение и хранение для личного пользования законом не преследуется. С книгами, имеющими статус экстремистских, ситуация несколько иная:
— Хранение экстремистских материалов не запрещено, запрещена лишь их демонстрация. Не запрещено и приобретение таких материалов, — говорит Евгения Рыжкова. — Сжигать книги нет необходимости.