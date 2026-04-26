Угас голос детства: умер известный телеведущий, спевший «Пластилиновую ворону»

Режиссер и актер Лев Шимелов скончался в возрасте 96 лет. Он вел передачу «Радионяня» и озвучил мультипликационный фильм «Пластилиновая ворона».
«Врачи боролись за его жизнь, делали операцию. Его подключили к ИВЛ, пролежал практически неделю, но не смогли спасти», — сообщили РИА Новости близкие артиста.
Инсульт произошел 20 апреля. Спустя четыре дня артист скончался.
Прощание с Львом Шимеловым состоялось в Боткинской больнице. Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище. Точная дата будет объявлена позже.
Как режиссер и соавтор Шимелов участвовал в создании таких программ, как «Москва улыбается вам», «Он, она и спорт», «Это было вчера». С 1979-го по 1989 год вел популярную телепередачу «Радионяня», ставшую культовой для многих поколений слушателей.
Он озвучил мультфильм «Пластилиновая ворона» (песня «А может, а может») вместе с актером Александром Левенбуком. Также Шимелов выступил режиссером музыкальной сказки «Происшествие в стране Мульти-Пульти».
Лев Шимелов родился в 1930 году в Баку. Окончив физико-математический факультет Бакинского государственного университета, он выбрал путь в искусстве. С 1961 года работал конферансье джаз-оркестра Азербайджана, а с 1965-го по 1975 год — с перерывами — в Московском мюзик-холле. С 1971 года на протяжении нескольких лет сотрудничал с Москонцертом.