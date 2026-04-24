Корона сползает, но держится безупречно: репортаж с концерта Филиппа Киркорова

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

Осталось семь дней. Филиппу Киркорову — до дня рождения. И пойдет отсчет до момента, который для поп-артиста его поколения обычно означает либо тихое плавание в океане (или ручейке) ретро-хитов, либо череду прощальных туров. Но публика помнит его молодым. Подробности — в материале «Фонтанки».

«36 лет меня отделяет от того самого первого момента, когда я вышел на эту сцену, — говорит Киркоров, вспоминая себя 23-летнего из далекого 1990-го. — Я не думал, что я так надолго задержусь. Я пробивал дно, потом снова, как феникс, возрождался, и всё это благодаря тому, что вы в меня верили».

Большой концертный зал «Октябрьский» в Санкт-Петербурге — место особое. Не арена, где нужно оглушать многотысячную толпу, а проверенный временем зал с историей, где слышно, как стучит сердце артиста. Здесь Киркоров традиционно выступает перед днем рождения. Выяснилось, что в зале были люди, которые помнят марафон концертов в 1990-х, когда Киркоров выступал в БКЗ 33 дня подряд.

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Признаюсь сразу, до этого вечера я воочию не видел Киркорова на сцене. Студийные записи, скандальные клипы эпохи «Цвет настроения синий», мелькание в телевизоре — все это не то.

Шоу начинается с трека «Всё хорошо». Песней с таким же названием открывала концерты Алла Пугачёва, когда в 1998-м обкатывала программу «Избранное». Совпадение? Не знаю. Но об этом чуть позже.

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

В какой-то момент я сбиваюсь со счета костюмов. На Западе звезды дробят шоу на три-четыре акта, между которыми происходят переодевания. Киркоров меняет образы чуть ли не под каждую песню. Перья, стразы, бахрома — классика варьете, доведенная до абсолютной степени. Но есть номер, от которого по спине бегут мурашки. Балет выходит из зала, вдоль партера, и размахивает манекенными головами… самого Киркорова.

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

«Не ищите, её там нет»: тень Аллы Пугачёвой

За кулисами (и на сцене) то и дело всплывает имя той, кого пресса прозвала Примадонной. В аэропорту Пулково за день до концерта я спросил Киркорова о самом трогательном воспоминании, связанном с Петербургом. Он вспомнил 1994 год. Именно здесь прошло его бракосочетание с Аллой Пугачёвой. Это было тридцать два года назад. Другое время, другая жизнь.

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Источник: скриншот клипа «Я поднимаю свой бокал» / официальный YouTube-канал Филиппа Киркорова

На концерте, исполняя «Я поднимаю свой бокал», он традиционно взглянул в директорскую ложу. Но с небольшой улыбкой произнес: «Нет, не ищите, её там нет». Эти несколько секунд разбивают сердце. С момента громкого развода прошло больше двадцати лет, но Киркоров продолжает желать ей счастья. Не играя. Именно проживая строки «Всё равно я тебе желаю счастья». Он публично поздравляет её, верит, что еще свидятся. А вот не получает даже лайка.

Праздник и горе Филиппа Киркорова

Так получилось, что праздник Филиппа Киркорова идет преступно рядом с печалью. 30 апреля — не только день рождения поп-короля. В этот день в 1994 году умерла его мама Виктория Киркорова.

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

«Она завещала: „Я знаю, что порчу тебе праздник, но пусть это не будет так. Просто всегда пой для меня, делай что-то особенное в этот день. Твори, танцуй и обязательно веселись, потому что я всё вижу, я буду всё видеть“. Поэтому, как бы ни было печально, в канун дня рождения у меня обязательно что-то происходит. Но традиционно перед днём рождения я всегда приезжаю в Санкт-Петербург», — признался артист.

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

Было посвящение и коллегам, с которыми Киркорову довелось дружить, которые вдохновляли и его, и публику. Во время исполнения песни «Вы с нами» на экранах мелькали оживленные нейросетью снимки Валентины Толкуновой, Владимира Высоцкого, Александра Градского, Людмилы Зыкиной, Муслима Магомаева, Людмилы Гурченко и, наконец, Бедроса Киркорова.

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

Пока другие артисты переживают о том, что искусственный интеллект может отнять работу у артистов, Филипп Киркоров активно этим инструментом пользуется. Ролик с оживленными фотографиями артистов — лишь небольшой фрагмент такой работы.

Неожиданно Киркоров вдруг превратился в Санта-Клауса. Вместе с артистом балета Павлом («Любимчик Пашка», как назвал его сам Филипп Бедросович, — еще одна отсылка к Пугачёвой) они по очереди стреляли из ручной «пушки». Вместо боевых зарядов — подарки. В зрительский зал полетел мерч и пятитысячные купюры. На деньги, как заметил Киркоров, публика отреагировала восторженнее, чем на футболки.

Выходы, поцелуи и охапки цветов

Впрочем, деньги и футболки — это так, разминка. Главный джекпот вечера — физический контакт с Филиппом. Часть зрителей просто дарила цветы, другая — старалась изо всех сил запечатлеть себя на фоне любимого певца. Некоторым повезло чуть больше — поцелуй Киркорова. Охрана едва успевала забирать букеты из рук артиста.

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С большим теплом публика встречала любимые песни «Атлантида», «Марина», «Полетели», «А я и не знал», «Снег», «Цвет настроения синий», «Дива». В финале звучала завирусившаяся в том году песня «Я эту жизнь тебе отдам».

На треке «Единственная моя» Филипп Киркоров особенно демонстрировал мастерство вокала, а под конец чуть снова не попал в рубрику «происшествия». Пиротехника, которая в том году была за спиной, как крылья, в этот раз была традиционно вмонтирована в сцену, но в момент, когда Киркоров подошел к краю, «фейерверки» вспыхнули и попали на локоть поп-короля (их моментально погасили). Будем надеяться, что в этом году он отделался одним «ой».

Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»