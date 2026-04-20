«Хватает только на жизнь»: куда Юрий Антонов растратил свои миллионы

Пока все подпевали «Золотой лестнице», Юрий Антонов по ней успешно поднялся Источник: Валентин Кузьмин / ТАСС

Юрий Антонов не скрывал: в 80-е он был одним из первых миллионеров среди советских артистов. Суммы по тем временам получались баснословные — 10-15 тысяч рублей в месяц при средней зарплате по стране 100 рублей. Даже министры удивлялись: как артист может зарабатывать больше них! Вот только принесли ли ему миллионы простое человеческое счастье?

«Я вообще не писал ни для кого песен»

Отец Юрия Антонова был офицером морской пехоты, и семья юного композитора то и дело ездила за главой семейства. Так, из Ташкента они сначала переехали в Потсдам, потом — в Молодечно, где Антонов пошел в школу. Чтобы в свободное от уроков время сын не сидел без дела, его отправили учиться музыке. Оказалось, что у Юрия отличный слух и голос, он легко осваивал инструменты, и уже в 14 лет его взяли руководить хором при железнодорожном депо. Это была первая работа Антонова и первые деньги.

Окончив школу, композитор по распределению уехал в Минск, стал учителем в музыкальной школе, устроился солистом-инструменталистом в Белорусскую государственную филармонию. Работу он прервал, когда его призвали в армию, а вернувшись, стал музыкальным руководителем ансамбля «Тоника».

Позже познакомился с гитаристом Владимиром Мулявиным, а во время гастролей Антонова заметили руководители знаменитого ВИА «Поющие гитары». Они предложили ему присоединиться к группе, и музыкант, не раздумывая, согласился и уехал в Ленинград. Тогда он и написал свой первый суперхит — «Нет тебя прекрасней» (известна также как «Не умирай, любовь»). Но спеть ее сам не смог — она досталась другому солисту группы, Евгению Броневицкому.

— Ко мне подошел Женя Броневицкий и говорит «Юра, можно я спою песню?» Мне, конечно, жалко было отдавать, потому что я исполнитель, я вообще не писал ни для кого песен — только для себя. Но я говорю: «Жень, пожалуйста, давай, пой».

В итоге композиция стала прощальным подарком. Антонов ушел из группы и отправился покорять Москву. Но в столице ему были не слишком рады.

«Я зарабатывал 15 тысяч в месяц»

Оказавшись в Москве, Антонов без дела не сидел и пошел в один из самых дорогих столичных ресторанов — «Националь», где часто проводят время культовые поэты-песенники: Леонид Дербенев, Михаил Танич, Михаил Пляцковский. Вскоре они станут приятелями композитора и поставщиками отменных стихов. Так, на слова Танича Антонов сочинил композицию «Зеркало», а по предложению Пляцковского написал музыку для детской сказки, так родился еще один хит — «Крыша дома твоего».

А вот так же бодро подружиться с Союзом композиторов у него не вышло.

— Пробиться там было практически невозможно. Если ты не имел никакого отношения к консерватории, к Союзу композиторов — всё, — рассказывал Антонов.

Пусть Союз композиторов долго не хотел принимать Антонова в свои ряды — народной любви это никак не помешало Источник: Виктор Ведикданин / ТАСС

Какие бы хиты ни писал молодой музыкант, на худсоветах его непременно громили. Во-первых, молодой. Во-вторых, композиторы старой закалки не хотели подпускать его к изобильной кормушке.

— Большинство песен молодежи они зарубали просто. Не потому, что они были плохие, а потому, что ты, молодой, еще подожди, — рассказывал Антонов. — Они сначала вообще не воспринимали вокально-инструментальную музыку. Это было для них непрофессионально, плохо. Но страну сломить им не удалось. Они мешали, делали всякие гадости, но тем не менее музыка пробила себе дорогу.

Несмотря на препоны, которые ставили Антонову советские композиторы, народная любовь сделала свое дело. Поклонники заваливали теле- и радиостанции обращениями с просьбами непременно поставить в эфир песни Антонова.

— В «Утренней почте» (12+), например, если бы мы шли по письмам зрителей, то звучал бы один Юрий Антонов, — рассказывал ведущий программы Юрий Николаев.

Настоящий триумф ждал Юрия Антонова в 1982 году. Музыкант буквально взлетел на вершину: сначала читатели «Московского комсомольца» официально признали его лучшим певцом страны, а следом вся страна запела «Море, море» и другие хиты из фильма «Берегите женщин» (12+), к которому он написал музыку.

Слава композитора так разрослась, что о нем узнали даже за границей. Однажды Пол Маккартни рассказывал, что из всех русскоязычных песен слышал разве что «Подмосковные вечера» и композиции Антонова. По словам Юрия Михайловича, передать одному из ливерпульской четверки свои записи ему удалось благодаря сотрудничеству с внешнеторговой организацией «Международная книга», которая занималась экспортом и импортом в том числе аудиопродукции.

— Приезжали люди, деятели искусства, и надо было их принимать. Они мне звонили, говорили: «Юра, слушай, к нам приезжает администратор, продюсер Пола Маккартни». Его, по-моему, звали Ричард, — рссказывал Антонов в программе «Судьба человека» (12+).

К встрече с продюсером сооснователя «The Beatles» композитор подготовился основательно, записал 15 своих песен на кассету и вручил зарубежному гостю — чтобы тот передал их Маккартни.

— Я ни на что не надеялся вообще. Ну, думаю, выкинет и выкинет, — вспоминал Антонов.

Но Ричард слово сдержал.

С известностью пришли и солидные гонорары. Антонов зарабатывал невероятные по тем временам деньги. И благодаря не только суперхитам, которые исполнял, но и авторским отчислениям.

— В Советском Союзе максимальная зарплата министра была три тысячи рублей, может, две. Я зарабатывал 15 тысяч в месяц, — делился Антонов.

Уверены, что на этой фотографии Юрий Антонов рассказывает о вреде алкоголя. И вы не пейте. Злоупотребление приводит к печальным последствиям Источник: Борис Кавашкин / ТАСС

Антонов, который раньше ездил на рыжей «шестерке», обзавелся импортным автомобилем. Те, кто с ним сотрудничал, — тоже.

— Но мои миллионы лежали мертвым грузом — тогда было проблематично даже машину купить, только с «высокого дозволения», — рассказывал Антонов. — Помню, как свою первую «Вольво 244» за 14 тысяч купил после долгих переговоров с сотрудником ЦК ВЛКСМ. Вот времена были!

«При СССР деньги не имели значения»

Миллионы, которые зарабатывал Антонов, ему было некуда тратить. После туров и аншлаговых концертов он возвращался в скромную 22-метровую квартирку на первом этаже на окраине столицы. На большее в советское время композитор рассчитывать не мог: не женат, детей нет, — зачем ему лишние метры? Да и сам он, в отличие от современных звезд, с жиру не бесился.

— При СССР деньги не имели значения как такового. Мало кто гнался за большими суммами, потому что смысла в этом не было. Был определенный потолок, которого хватало, чтобы прилично жить, — рассказывал Антонов. — Я когда уже был популярен, ну на что я тратил свои гонорары: в ресторанчик сходить вкусно покушать, девушке цветы с конфетами подарить.

Единственным, на что не скупился композитор, были дорогие пиджаки и элитный парфюм. Артист считал, что образ успешного человека невозможен без качественных вещей.

— Как же здорово чувствуешь себя в классном пиджаке, когда от тебя приятно пахнет… Люди всегда это замечали! — признавался музыкант.

Его коллекция импортной одежды была настоящим вызовом советскому дефициту и буквально кричала о статусе владельца. Такой имидж — в сочетании с талантом и богатством — сделал его главным объектом обожания: в женском внимании Антонов не нуждался никогда.

«У меня есть всё, что мне нужно»

Несмотря на активное внимание со стороны девушек, личную жизнь Антонова простой не назовешь. Он трижды был женат, но ни один брак не стал «тем самым».

Первой женой композитора стала сотрудница «Ленконцерта» Анастасия. Она помогала мужу организовывать выступления. Но была одна проблема, которая в итоге разрушила всё, — жена твердо решила эмигрировать в США. Антонов до последнего верил, что сможет переубедить любимую, но та была непреклонна.

Певец сдался: они оформили визы и уже буквально сидели на чемоданах. Однако в последний момент Юрий передумал. Родные убедили его, что в Америке он станет безвестным эмигрантом, в то время как дома он — звезда номер один. В результате Анастасия улетела в Нью-Йорк одна, а Юрий остался в Союзе.

Спустя четыре года после разрыва с первой женой, в 1980 году, Юрий Антонов снова влюбился. Его избранницей стала эффектная и утонченная югославка Мирослава Бобанович. Музыкант был настолько очарован ее европейским шармом, что предложение руки и сердца последовало почти мгновенно.

Их свадьба могла сорваться из-за серьезной аварии: по пути в ЗАГС в их автомобиль врезался грузовик. Но Антонова это не остановило — он был так настроен на брак, что пришел на регистрацию на костылях.

Молодожены уехали жить в Югославию. Поначалу всё напоминало красивый фильм, но вскоре артист начал тосковать по родине. Ему не хватало друзей, привычного быта и возможности говорить на родном языке. Какое-то время пара пыталась спасти отношения, фактически живя на два города — Москву и Загреб.

Этот брак принес Антонову неожиданный профессиональный успех: именно в Югославии он смог выпустить свою первую полноценную сольную пластинку, что в СССР на тот момент было практически невозможно. Однако даже это не удержало их вместе. Со временем стало понятно, что они слишком разные люди с разным менталитетом. Супруги развелись, детей в этом союзе не было. Мирослава осталась в Загребе, а Юрий снова вернулся в Союз с разбитым сердцем.

Третья попытка Юрия Антонова создать семью тоже закончилась одиночеством. Его жена Анна, хоть и была русской, выбрала жизнь в Париже. Там же осталась и их общая дочь Людмила.

Есть у артиста и внебрачный сын Михаил, который живет в Москве, но отношения с детьми совсем не ладятся. Даже на свой 80-летний юбилей певец наследников не пригласил.

Дерево Юрий Антонов тоже посадил Источник: Михаил Фомичев / ТАСС

Впрочем, сам Антонов от одиночества не страдает.

— У меня есть всё, что мне нужно: автомобили, дом шикарный. А что еще надо? — говорит композитор.

«Хватает только на жизнь»

Недвижимость — возможно, главный вопрос, которым озаботился Антонов, подсчитывая гонорары. Долгое время его любимым местом силы была дача в Ново-Переделкино. Это был довольно скромный дом без пафоса и лишней роскоши, но именно там музыкант чувствовал себя по-настоящему дома. Тишина, природа и любимые питомцы помогали ему находить внутренний баланс и вдохновение.

Для творчества это место было просто волшебным: именно здесь, в спокойной обстановке, родились хиты, которые позже пела вся страна. Антонов обожал эти часы «затишья» и даже не помышлял о переезде, пока вокруг было уединенно и тихо. Однако на рубеже 80-х и 90-х всё изменилось. В поселке начался строительный бум — кругом стали расти пафосные коттеджи, тишина исчезла, а вместе с ней и былое очарование этого места. В итоге артист продал любимую дачу и отправился на поиски нового убежища. Им стала усадьба в Грибово.

Дом-крепость для творческого уединения в 20 км от Москвы Юрий Антонов спроектировал сам. Так, чтобы никто не смог бы нарушить его покой. Участок в 10 соток расположен в стороне от соседей. Рядом живут серьезные политики и чиновники, поэтому в поселке всегда царит идеальная тишина — никакой суеты.

Архитектура дома напоминает старинное поместье: благородный фисташковый цвет стен, колонны, лепнина и барельефы.

Внутри всё сделано основательно и дорого. На первом этаже — просторная гостиная с кухней, украшенная позолотой и шелковыми обоями, которые впечатляют даже самых обеспеченных гостей. Второй этаж — это святая святых артиста. Там находятся спальня, рабочий кабинет и огромная библиотека. Книг у музыканта так много, что ими можно заполнить целый читальный зал.

В доме оборудована собственная студия звукозаписи, есть крытый бассейн, домашний кинотеатр. Всё это позволяет комфортно отдыхать и работать, не покидая усадьбу. Есть и уютный балкон, где в теплое время года стоит ротанговая мебель, защищенная от непогоды.

Во дворе усадьбы Антонова — настоящий ноев ковчег. Под одной крышей с композитором живут куры, гуси, индюки, черепахи, полсотни кошек и два десятка собак. Они помогают ему справляться со стрессом и эмоциональными нагрузками, а он им дарит всю свою любовь и заботу.

Если раньше он с удовольствием рассказывал о своих гонорарах, то теперь же говорит, что он живет практически как обычный российский пенсионер. Когда в 2025 году ведущий фестиваля «Славянский базар» Владимир Березин представил Антонова как «самого богатого артиста России», композитор с такой оценкой не согласился.