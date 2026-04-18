«Здесь ставить некуда»: почему в родном городе Смоктуновского не нашлось места для памятника легендарному актеру

Смоктуновский провел в Красноярске детство и юность, здесь впервые вышел на сцену и сменил фамилию Источник: А. Жемчугов / «Сибирский Гамлет»

Легенда отечественного кинематографа вырос в Красноярске. Здесь он впервые попал в театр, здесь вышел на сцену, здесь сменил фамилию Смоктунович на Смоктуновский. Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лучший Гамлет в истории советского кино. Но в его родном городе вы не найдете ни следа о нем.

Ни памятника, ни улицы, ни мемориальной доски на театре, где он начинал. Память о Смоктуновском на его малой родине держится на одном энтузиасте и одной школе. Корреспондент NGS24.RU Геннадий Денисов разбирался, как так вышло.

Покровка, голод, театр

Семья Смоктуновичей перебралась в Красноярск в начале тридцатых из деревни Татьяновки Томской области. Отец работал грузчиком в порту, мать устроилась на бойню. Шестерых детей прокормить было слишком сложно, и старших сыновей — Кешу и Аркадия — отдали тетке Надежде Петровне, которая жила в районе Старого базара. Тот дом давно снесли. Родительский дом стоял в Покровке, на углу улицы Желябова и переулка Авиаторов. Сохранился ли он, даже хранительница школьного музея Смоктуновского Елена Воронцова не уверена.

У дома в Покровке Кеша Смоктунович (в центре) с полотенцем на голове и котенком в руках Источник: А. Жемчугов / «Сибирский Гамлет»

«Он был самым настоящим, коренным сибиряком», — писала о нем дочь Мария в предисловии к книге «Сибирский Гамлет», вышедшей в Красноярске в 2022 году. Там же она называет Красноярский край «стартовой площадкой» и «творческим трамплином» в послужном списке отца.

В четырнадцать лет Кеша впервые попал в Красноярский драматический театр имени Пушкина.

— Сейчас уже я понимаю, что это было просто дурно по вкусу, но тогда вышел потрясенный… Должно быть, я был очень добрым зрителем или во мне уже тогда заговорило нутро: попал домой, — вспоминал он позже.

В школьном драмкружке ему доверили роль Ломова в чеховском «Предложении». Он провалил постановку, рассмеявшись на сцене от переполнявших его эмоций. Из кружка его попросили. Но для него это уже был знак судьбы.

Потом была война. Пехотное училище в Ачинске (на здании, где он учился, сейчас висит мемориальная доска), фронт, Курская дуга, плен, побег, партизаны, две медали «За отвагу».

Две медали «За отвагу», выданные будущему актеру Источник: А. Жемчугов / «Сибирский Гамлет»

Фамилия, которая изменила всё

В октябре 1945 года демобилизованный фронтовик вернулся в Красноярск. Хотел поступить в лесотехнический институт, но прием закончился. Перешел через дорогу, увидел объявление о приеме в театральную студию. 17 ноября 1945 года его зачислили в театр имени Пушкина сотрудником вспомогательного отдела.

В феврале 1945-го будущий актер был еще Смоктуновичем Источник: А. Жемчугов / «Сибирский Гамлет»

В Драматическом театре имени Пушкина уточняют: студия при театре была на правах училища, студийцам выдавали продовольственные карточки (карточная система тогда еще действовала). Смоктуновский участвовал в массовых сценах и эпизодах, полноценным артистом здесь еще не работал.

— Характер был очень сложный, очень непросто с людьми сходился, — отмечают в театре. Впрочем, по другим данным, он всё же успел сыграть в девяти спектаклях за один сезон.

Характер действительно был сложный Источник: А. Жемчугов / «Сибирский Гамлет»

Расшифровка приказа



«Учащийся студии т. Смоктуновский систематически манкирует занятиями и уклоняется от сдачи контрольных уроков, никакие воздействия на СМОКТУНОВСКОГО, как со стороны зав. учебной части, так и художественного руководителя, не имели результата. Объявляю т. Смоктуновскому строгий выговор с предупреждением и приказываю снять его с роли Чарльза в пьесе».

И здесь деталь, которая многое меняет: в приказе он уже значится как Смоктуновский, а не Смоктунович. Принято считать, что фамилию он сменил позже, в Норильске, по настоянию директора тамошнего театра. Но приказ о зачислении в красноярский театр говорит об обратном.

За сменой фамилии стояла не прихоть. По данным исследователя Виктора Нилова, обнаружившего документы в томском архиве, отец будущего актера был раскулачен, дядю расстреляли в 1937 году, дед по линии матери осужден как «организатор контрреволюции» и умер в лагере. С такой родословной и фамилией Смоктунович путь в большое искусство был закрыт.

Копию приказа о зачислении несколько лет назад бывший директор театра Петр Аникин переслал семье актера в Москву. Она стала одной из иллюстраций в книге «Сибирский Гамлет».

Уже к ноябрю 1945-го Иннокентия знали под его привычной для нас фамилией — Смоктуновский Источник: А. Жемчугов / «Сибирский Гамлет»

Но в Красноярске Смоктуновский не задержался. «В Красноярске он не пришелся ко двору», — пишет дочь. Проучившись в студии около года, он уехал в Норильск, во 2-й Заполярный театр драмы.

— Поехал, потому что дальше него меня, бывшего военнопленного, никуда не могли сослать, — объяснял сам актер позже.

Как побывавший в плену он получил «минус 39» — запрет на проживание в 39 крупнейших городах Союза.

Если посчитать, Смоктуновский провел в Красноярске больше десяти лет: с начала тридцатых, когда семья перебралась сюда, до 1943 года, когда его призвали на фронт. Потом вернулся в 1945-м, проучился год в студии и уехал.

Но и после Красноярск не отпускал: здесь жили его мать, сестры, родственники. Актер приезжал, навещал их. В Покровке стоял дом, который семья купила еще в 1929 году. На Троицком кладбище похоронены родные. При этом на весь город — одна мемориальная доска на школе, установленная не городом, а энтузиастом.

Один человек и одна школа

Архивное фото школы № 14 в красноярской Покровке, где учились братья Смоктуновичи. Сейчас она называется «Образовательная площадка № 3» при «Комплексе Покровский» Источник: А. Жемчугов / «Сибирский Гамлет»

Когда начинаешь искать, кто в Красноярске хранит память о Смоктуновском, все дороги ведут к одному человеку. Александр Жемчугов — не историк и не музейщик, а энтузиаст. Более десяти лет он общался с семьей Смоктуновских: с женой актера Суламифью Михайловной и дочерью Марией.

Александр Жемчугов и дочь Смоктуновского Мария Иннокентьевна в 2011 году Источник: Александр Жемчугов / VK

На свои средства он установил мемориальную доску на школе № 14 (ныне образовательная площадка № 3) в 2007 году. Передал в краеведческий музей подлинное свидетельство о рождении Иннокентия Смоктуновича. Составил книгу «Сибирский Гамлет», изданную красноярским издательством «Растр» в 2022 году.

В свидетельстве о рождении Смоктуновский был еще Смоктуновичем, а в его имени была всего одна буква Н Источник: А. Жемчугов / «Сибирский Гамлет»

В этой школе на улице Шахтеров работает музей, где хранятся личные вещи актера: плащ Christian Dior с гастролей, хлопковые рубахи, сшитые женой (в одной из них он играл Гамлета), фотоаппараты, шляпа с шелковым подкладом. В феврале 2014 года, еще до объединения в «Комплекс Покровский», школе № 14 присвоили имя народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского.

— Когда смотришь на этот экспонат и смотришь на фотографию из фильма, люди удивляются, поражаются, — рассказывает о хлопковой рубахе «Гамлета» руководитель музейного центра Елена Воронцова.

В этой одежде и был сыгран образ Источник: управление образования Красноярска

Музей живой: сюда приходят ребята из разных школ города через «Пост № 1», заглядывают выпускники и жители Покровки. 28 марта, в день 101-й годовщины со дня рождения актера, в Музее Ряузова прошла творческая встреча «Сибирский Гамлет». Ученики читали монологи, Жемчугов рассказывал о красноярском периоде жизни артиста.

На каникулах в школе показали фильм «Неотправленное письмо» 1959 года, снятый в Красноярском крае. Пришли выпускники 1973 года и жители Покровки.

— Дети сказали: «Ну да, для своего времени это, конечно, фильм был бомба», — рассказывает хранительница музея.

Памятник, которого нет

Светлана Макарова, режиссер фильма «Сибирский Гамлет», передает Марии Иннокентьевне, дочери И. М. Смоктуновского, копию мемориальной доски, установленной в 2007 году на фасаде школы № 14 г. Красноярска, для музея МХТ им. А. П. Чехова, 2015 год Источник: А. Жемчугов / «Сибирский Гамлет»

За пределами школы всё сложнее. На здании Театра имени Пушкина, где Смоктуновский начинал, нет ни мемориальной доски, ни стенда. По словам Воронцовой, когда она обращалась в театр с вопросом о памятной доске, ей ответили коротко: «Он прослужил один сезон, сыграл в девяти спектаклях, и всё».

При этом на сайте театра Смоктуновский упоминается среди выдающихся имен, связанных с его историей. А последняя лауреатка краевой премии его имени, заслуженная артистка Галина Саламатова, служит в труппе этого же театра.

Премию имени Смоктуновского учредили в 2019 году и вручают ежегодно с 2021-го. Среди лауреатов — художественный руководитель ТЮЗа Роман Феодори, артисты из Красноярска и Норильска. Но о ней мало кто знает.

— Честное слово, я это узнала из интернета, — признается Воронцова, которая работает с наследием актера каждый день.

В марте 2025 года в Ачинске провели первый в крае фестиваль имени Смоктуновского. Приезжала его внучка Анастасия. Возложили цветы к мемориальной доске на здании, где будущий артист учился в пехотном училище перед отправкой на фронт. В Красноярске, где он вырос, ничего подобного не было.

Объект на фестивале Смоктуновского в Ачинске Источник: Cultura24.ru

— Это вопрос к нашему руководству, не ко мне. Мы бы с удовольствием, — говорит хранительница музея.

Жемчугов пытался добиться установки памятника артисту рядом со школой. Скульптор даже изготовил макет. Гипсовая модель до сих пор стоит в музее.

Директор красноярской школы № 14 Г. Ф. Кацунова и А. А. Жемчугов, генеральный директор АНО «Сибирский Гамлет», с проектом скульптурной композиции И. М. Смоктуновскому для школьного двора, 2015 год Источник: А. Жемчугов / «Сибирский Гамлет»

— Хотели, чтобы люди, проезжая по улице Шахтеров, обращали внимание: вот эта школа, здесь учился Смоктуновский, — вспоминает Елена Ивановна. — Всё закончилось тем, что облагородили площадку перед школой, сделали две дорожки крест-накрест. И сказали: «Здесь памятник ставить некуда». Всё, до свидания.