«Здесь ставить некуда»: почему в родном городе Смоктуновского не нашлось места для памятника легендарному актеру

Легенда отечественного кинематографа вырос в Красноярске. Здесь он впервые попал в театр, здесь вышел на сцену, здесь сменил фамилию Смоктунович на Смоктуновский. Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лучший Гамлет в истории советского кино. Но в его родном городе вы не найдете ни следа о нем.
Ни памятника, ни улицы, ни мемориальной доски на театре, где он начинал. Память о Смоктуновском на его малой родине держится на одном энтузиасте и одной школе. Корреспондент NGS24.RU Геннадий Денисов разбирался, как так вышло.
Покровка, голод, театр
Семья Смоктуновичей перебралась в Красноярск в начале тридцатых из деревни Татьяновки Томской области. Отец работал грузчиком в порту, мать устроилась на бойню. Шестерых детей прокормить было слишком сложно, и старших сыновей — Кешу и Аркадия — отдали тетке Надежде Петровне, которая жила в районе Старого базара. Тот дом давно снесли. Родительский дом стоял в Покровке, на углу улицы Желябова и переулка Авиаторов. Сохранился ли он, даже хранительница школьного музея Смоктуновского Елена Воронцова не уверена.
«Он был самым настоящим, коренным сибиряком», — писала о нем дочь Мария в предисловии к книге «Сибирский Гамлет», вышедшей в Красноярске в 2022 году. Там же она называет Красноярский край «стартовой площадкой» и «творческим трамплином» в послужном списке отца.
В четырнадцать лет Кеша впервые попал в Красноярский драматический театр имени Пушкина.
— Сейчас уже я понимаю, что это было просто дурно по вкусу, но тогда вышел потрясенный… Должно быть, я был очень добрым зрителем или во мне уже тогда заговорило нутро: попал домой, — вспоминал он позже.
В школьном драмкружке ему доверили роль Ломова в чеховском «Предложении». Он провалил постановку, рассмеявшись на сцене от переполнявших его эмоций. Из кружка его попросили. Но для него это уже был знак судьбы.
Потом была война. Пехотное училище в Ачинске (на здании, где он учился, сейчас висит мемориальная доска), фронт, Курская дуга, плен, побег, партизаны, две медали «За отвагу».
Фамилия, которая изменила всё
В октябре 1945 года демобилизованный фронтовик вернулся в Красноярск. Хотел поступить в лесотехнический институт, но прием закончился. Перешел через дорогу, увидел объявление о приеме в театральную студию. 17 ноября 1945 года его зачислили в театр имени Пушкина сотрудником вспомогательного отдела.
В Драматическом театре имени Пушкина уточняют: студия при театре была на правах училища, студийцам выдавали продовольственные карточки (карточная система тогда еще действовала). Смоктуновский участвовал в массовых сценах и эпизодах, полноценным артистом здесь еще не работал.
— Характер был очень сложный, очень непросто с людьми сходился, — отмечают в театре. Впрочем, по другим данным, он всё же успел сыграть в девяти спектаклях за один сезон.
Расшифровка приказа
«Учащийся студии т. Смоктуновский систематически манкирует занятиями и уклоняется от сдачи контрольных уроков, никакие воздействия на СМОКТУНОВСКОГО, как со стороны зав. учебной части, так и художественного руководителя, не имели результата.
Объявляю т. Смоктуновскому строгий выговор с предупреждением и приказываю снять его с роли Чарльза в пьесе».
И здесь деталь, которая многое меняет: в приказе он уже значится как Смоктуновский, а не Смоктунович. Принято считать, что фамилию он сменил позже, в Норильске, по настоянию директора тамошнего театра. Но приказ о зачислении в красноярский театр говорит об обратном.
За сменой фамилии стояла не прихоть. По данным исследователя Виктора Нилова, обнаружившего документы в томском архиве, отец будущего актера был раскулачен, дядю расстреляли в 1937 году, дед по линии матери осужден как «организатор контрреволюции» и умер в лагере. С такой родословной и фамилией Смоктунович путь в большое искусство был закрыт.
Копию приказа о зачислении несколько лет назад бывший директор театра Петр Аникин переслал семье актера в Москву. Она стала одной из иллюстраций в книге «Сибирский Гамлет».
Но в Красноярске Смоктуновский не задержался. «В Красноярске он не пришелся ко двору», — пишет дочь. Проучившись в студии около года, он уехал в Норильск, во 2-й Заполярный театр драмы.
— Поехал, потому что дальше него меня, бывшего военнопленного, никуда не могли сослать, — объяснял сам актер позже.
Как побывавший в плену он получил «минус 39» — запрет на проживание в 39 крупнейших городах Союза.
Если посчитать, Смоктуновский провел в Красноярске больше десяти лет: с начала тридцатых, когда семья перебралась сюда, до 1943 года, когда его призвали на фронт. Потом вернулся в 1945-м, проучился год в студии и уехал.
Но и после Красноярск не отпускал: здесь жили его мать, сестры, родственники. Актер приезжал, навещал их. В Покровке стоял дом, который семья купила еще в 1929 году. На Троицком кладбище похоронены родные. При этом на весь город — одна мемориальная доска на школе, установленная не городом, а энтузиастом.
Один человек и одна школа
Когда начинаешь искать, кто в Красноярске хранит память о Смоктуновском, все дороги ведут к одному человеку. Александр Жемчугов — не историк и не музейщик, а энтузиаст. Более десяти лет он общался с семьей Смоктуновских: с женой актера Суламифью Михайловной и дочерью Марией.
На свои средства он установил мемориальную доску на школе № 14 (ныне образовательная площадка № 3) в 2007 году. Передал в краеведческий музей подлинное свидетельство о рождении Иннокентия Смоктуновича. Составил книгу «Сибирский Гамлет», изданную красноярским издательством «Растр» в 2022 году.
В этой школе на улице Шахтеров работает музей, где хранятся личные вещи актера: плащ Christian Dior с гастролей, хлопковые рубахи, сшитые женой (в одной из них он играл Гамлета), фотоаппараты, шляпа с шелковым подкладом. В феврале 2014 года, еще до объединения в «Комплекс Покровский», школе № 14 присвоили имя народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского.
— Когда смотришь на этот экспонат и смотришь на фотографию из фильма, люди удивляются, поражаются, — рассказывает о хлопковой рубахе «Гамлета» руководитель музейного центра Елена Воронцова.
Музей живой: сюда приходят ребята из разных школ города через «Пост № 1», заглядывают выпускники и жители Покровки. 28 марта, в день 101-й годовщины со дня рождения актера, в Музее Ряузова прошла творческая встреча «Сибирский Гамлет». Ученики читали монологи, Жемчугов рассказывал о красноярском периоде жизни артиста.
На каникулах в школе показали фильм «Неотправленное письмо» 1959 года, снятый в Красноярском крае. Пришли выпускники 1973 года и жители Покровки.
— Дети сказали: «Ну да, для своего времени это, конечно, фильм был бомба», — рассказывает хранительница музея.
Памятник, которого нет
За пределами школы всё сложнее. На здании Театра имени Пушкина, где Смоктуновский начинал, нет ни мемориальной доски, ни стенда. По словам Воронцовой, когда она обращалась в театр с вопросом о памятной доске, ей ответили коротко: «Он прослужил один сезон, сыграл в девяти спектаклях, и всё».
При этом на сайте театра Смоктуновский упоминается среди выдающихся имен, связанных с его историей. А последняя лауреатка краевой премии его имени, заслуженная артистка Галина Саламатова, служит в труппе этого же театра.
Премию имени Смоктуновского учредили в 2019 году и вручают ежегодно с 2021-го. Среди лауреатов — художественный руководитель ТЮЗа Роман Феодори, артисты из Красноярска и Норильска. Но о ней мало кто знает.
— Честное слово, я это узнала из интернета, — признается Воронцова, которая работает с наследием актера каждый день.
В марте 2025 года в Ачинске провели первый в крае фестиваль имени Смоктуновского. Приезжала его внучка Анастасия. Возложили цветы к мемориальной доске на здании, где будущий артист учился в пехотном училище перед отправкой на фронт. В Красноярске, где он вырос, ничего подобного не было.
— Это вопрос к нашему руководству, не ко мне. Мы бы с удовольствием, — говорит хранительница музея.
Жемчугов пытался добиться установки памятника артисту рядом со школой. Скульптор даже изготовил макет. Гипсовая модель до сих пор стоит в музее.
— Хотели, чтобы люди, проезжая по улице Шахтеров, обращали внимание: вот эта школа, здесь учился Смоктуновский, — вспоминает Елена Ивановна. — Всё закончилось тем, что облагородили площадку перед школой, сделали две дорожки крест-накрест. И сказали: «Здесь памятник ставить некуда». Всё, до свидания.
Красноярск дал Смоктуновскому первую сцену, новую фамилию и первую боль. Самый титулованный актер, вышедший из Сибири, Герой Социалистического Труда, кавалер трех орденов Ленина. А памятник ему стоит на полке школьного музея. Гипсовый макет того, что могло бы быть.