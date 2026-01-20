НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -9

3 м/c,

зап.

 757мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 77,76
EUR 90,16
ПСБ: главные события года
Международные рейсы из Ярославля
Опустевший ТЦ
Как отмечают праздники в доме престарелых
Стала героиней телешоу
Жизнь с четверняшками
Культура Доктор наук вместе с мужем подалась в шаманы. Теперь они проводят обряды в чуме и зарабатывают на этом

Доктор наук вместе с мужем подалась в шаманы. Теперь они проводят обряды в чуме и зарабатывают на этом

На участок они перевезли капище

169
Гульнаре 51 год, Алексею&nbsp;— 54. Они встретились полтора года назад и поженились | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Гульнаре 51 год, Алексею&nbsp;— 54. Они встретились полтора года назад и поженились | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Гульнаре 51 год, Алексею — 54. Они встретились полтора года назад и поженились

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

В прошлом Гульнара Азаубаева работала в университете, занималась ветеринарной микробиологией и вирусологией — она доктор сельскохозяйственных наук и гематолог. 8 лет назад ученая решила, что жизнь нужно менять. Гульнара поехала на Алтай к шаманам. Там прошла обучение, посвящение и сшила себе обрядовый костюм из 8 километров ниток. Так ученая стала шаманкой.

Сейчас Гульнара живет в поселке Богандинском под Тюменью. Вместе с мужем — бывшим водителем — они проводят шаманские практики и зарабатывают на этом. Наши коллеги из 72.RU побывали в гостях у пары и рассказывают их историю.

История шаманов на видео

Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

«Нам про вас рассказали духи»

Гульнара и Алексей встречают нас на входе. Оба в яркой одежде и улыбаются. «Добро пожаловать!» — с выражением говорят хозяева. Кажется, что сейчас начнется театрализованная экскурсия. Нас провожают в чум, внутри из колонки играет какая-то популярная песня, ее выключают.

— Гулечка, можно я пространство открою сперва? — говорит Алексей.

— Да, конечно. Мы уже работаем.

Алексей втыкает нож в деревянную доску, кладет в костер сливочное масло, и мы начинаем разговор.

— Нам про вас рассказали духи. Они бы вас не пустили, если бы у вас был какой-то камень за душой. К нам попасть сюда не так-то просто, — серьезно говорит Алексей и смотрит в глаза.

Ворон встречает на входе. На нём сережки, которые приносят в подарок гости | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Ворон встречает на входе. На нём сережки, которые приносят в подарок гости | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Ворон встречает на входе. На нём сережки, которые приносят в подарок гости

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Алексей и Гульнара&nbsp;— позитивные люди. Они часто смеются и эмоционально рассказывают истории из жизни | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Алексей и Гульнара&nbsp;— позитивные люди. Они часто смеются и эмоционально рассказывают истории из жизни | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Алексей и Гульнара — позитивные люди. Они часто смеются и эмоционально рассказывают истории из жизни

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Череп медведя, который подарили Гульнаре. Рядом подношения&nbsp;— печенье, конфеты и сливочное масло | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Череп медведя, который подарили Гульнаре. Рядом подношения&nbsp;— печенье, конфеты и сливочное масло | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Череп медведя, который подарили Гульнаре. Рядом подношения — печенье, конфеты и сливочное масло

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

В чуме повсюду необычные шаманские атрибуты | Источник: Ирина Шарова / 72.RU В чуме повсюду необычные шаманские атрибуты | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В чуме повсюду необычные шаманские атрибуты

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

«Я не известный в России ученый, а шаман»

Сама Гульнара родом из Казахстана, 20 лет посвятила науке. Работала на кафедре химии и экспертизы курганского университета.

— Я доктор наук, профессор, ученый секретарь диссертационного совета. Известный ученый по России, гематолог. На момент смены пути у меня было написано 8 монографий и более 300 научных работ. Также я магистр психологии, — говорит Гульнара.

Параллельно с работой Гульнара путешествовала автостопом по России. Она ездит так одна с 16 лет. В 2015-м захотела добраться до плато Укок на Алтае. В составе одной из групп, кто водил к этим местам, были шаманы.

— Я написала Туе и попросила взять меня с собой, и тут пришло сообщение: «Приезжай, мы тебя ждем», — рассказывает Гульнара.

Капище с богами Гульнара перевезла с Таганая, там было их святилище. Пришло распоряжение, что там оно находиться больше не может. Но подробности этой истории шаманы не говорят | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Капище с богами Гульнара перевезла с Таганая, там было их святилище. Пришло распоряжение, что там оно находиться больше не может. Но подробности этой истории шаманы не говорят | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Капище с богами Гульнара перевезла с Таганая, там было их святилище. Пришло распоряжение, что там оно находиться больше не может. Но подробности этой истории шаманы не говорят

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Тогда она начала интересоваться шаманизмом, стала проходить обучение у шаманов. Но работу в университете продолжила. Уволиться заставил случай, который произошел в 2017 году. Тогда вуз, где работала Гульнара, проходил аккредитацию.

— Не было ни сна, ни отдыха. Огромные горы бумаги, учебные планы. А потом, когда вуз прошел аккредитацию, нам сказали: «А теперь всё в помойку, потому что никто по этому не будет учиться. Это всё было сделано для того, чтобы мы получили лицензию», — рассказывает шаманка.

Этот период Гульнара называет «экзистенциональным кризисом». Она снова поехала на Укок и рассказала о работе своей знакомой шаманке.

— И тогда мне сказал учитель: «Гуля, подумай, куда уходит твоя жизнь? В мусорное ведро? Уходи с этой работы», — вспоминает Гульнара. — И когда я приехала домой, пришла на работу. И сказала себе: «Азаубаева, если ты тут останешься, больше в жизни у тебя ничего не будет. И сдохнешь ты здесь». Я встала, пошла к своей начальнице и сказала, что я увольняюсь.

Интересно рассматривать пространство вокруг и атрибуты, которые надеты на шаманах | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Интересно рассматривать пространство вокруг и атрибуты, которые надеты на шаманах | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Интересно рассматривать пространство вокруг и атрибуты, которые надеты на шаманах

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Гульнара на протяжении 5 лет проходила обучение у шаманов, «ушла из социальной жизни». Это значит, что официальной работы у Гульнары больше не было.

— На Укоке я была 4 года подряд. Нужно было провести там 3 года, чтобы получить силу, — говорит Гульнара. — Шила обрядовую одежду. Одних ниток у меня ушло 8 километров. Полтора месяца жила у старших учителей и шила свой тон.

Считается, что в тон входят духи. Выглядит он как халат — тяжелый, плотный, со свисающими разноцветными веревками. Фотографировать одежду Гульнара запретила, потому что это сакрально. После этого в 2018 году она переехала в Тюмень.

—&nbsp;Эзотерикой я занималась параллельно с наукой. Почему? Потому что мой главный учитель&nbsp;— моя младшая дочка. Она родилась очень тяжелой, и ее предлагали оставить в роддоме. И в принципе весь мой путь в эзотерике начался, потому что ребенка надо было вытаскивать,&nbsp;— объясняет Гульнара | Источник: Ирина Шарова / 72.RU —&nbsp;Эзотерикой я занималась параллельно с наукой. Почему? Потому что мой главный учитель&nbsp;— моя младшая дочка. Она родилась очень тяжелой, и ее предлагали оставить в роддоме. И в принципе весь мой путь в эзотерике начался, потому что ребенка надо было вытаскивать,&nbsp;— объясняет Гульнара | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Эзотерикой я занималась параллельно с наукой. Почему? Потому что мой главный учитель — моя младшая дочка. Она родилась очень тяжелой, и ее предлагали оставить в роддоме. И в принципе весь мой путь в эзотерике начался, потому что ребенка надо было вытаскивать, — объясняет Гульнара

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Гульнара объясняет, что ее «выбрали духи и бороться с этим бесполезно», поэтому сейчас она «не известный в России ученый, а шаман». Шаманка говорит, что если бы знала, как изменится ее жизнь, то еще раз подумала бы — стоило ли начинать этот путь.

— Идет трансформация тела, сознания. Шаманизм — это образ жизни. Это не религия. Мы вот так живем. Можно при людях бросать бумагу в урну. А когда нет людей, можно бросать бумажки на землю. Даже когда нас никто не видит из людей, на нас смотрят наши духи и предки. И жить надо так, чтобы не стыдно было.

Возле каждого бога&nbsp;— подношения. Их приносят шаманы и гости | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Возле каждого бога&nbsp;— подношения. Их приносят шаманы и гости | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Возле каждого бога — подношения. Их приносят шаманы и гости

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Гости приносят украшения тому, к кому хотят обратиться за помощью | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Гости приносят украшения тому, к кому хотят обратиться за помощью | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Гости приносят украшения тому, к кому хотят обратиться за помощью

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

«Я понял, что все эти годы шел не своим путем»

Алексей разговаривает открыто и эмоционально — говорит, что всегда любил общаться с людьми. 35 лет он проработал водителем: на автобусе, легковых и грузовых машинах. Во время поездок, вспоминает собеседник, он часто заводил диалог с пассажирами, а те задавали вопрос: «Почему вы работаете водителем?»

Алексей интересовался эзотерикой: ходил на этнофестиваль, ездил в места, где с шаманской группой была Гульнара. Постепенно начал понимать, что хочет изменить жизнь.

— А знаете, когда человек выгорает, чувствует, что это не его путь уже? Если человек принимает, что происходит с ним, тогда приходит осознание, для чего эта информация была дана. Тогда наступает трансформация, — объясняет Алексей.

Бубен Алексея. Работу с ним Алексей не стал показывать&nbsp;— запрещено | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Бубен Алексея. Работу с ним Алексей не стал показывать&nbsp;— запрещено | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Бубен Алексея. Работу с ним Алексей не стал показывать — запрещено

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

В этот период на автостанции в Заводоуковске Алексей встретил Гульнару. До этого он слышал о ней от знакомого с фестиваля. Вспоминает, что та была в кожаной шляпе, из рюкзака торчал волк. Гульнара ехала автостопом в Балхаш. В тот день ей не везло, потому что подвозить ее не соглашались. И помощь предложил Алексей. Вместе они доехали до Казанского.

Гульнара вернулась из путешествия, и через две недели они снова встретились с Алексеем в Тюмени. Прошло еще два дня, и Гульнара сама написала новому знакомому.

— И вот осеннее равноденствие. А мне духи говорят: «Надо проводить [обряд] ровно в точке осеннего равноденствия». А я говорю: «А мне негде». А они говорят: «Звони Алексею». И я пишу: «Алексей, у меня к тебе всего два вопроса. Свободен ли ты в воскресенье?» А пишу в субботу вечером. И второе: «Есть ли у тебя обрядовый очаг?» И мне: «Свободен. Будет». И он за один вечер сделал обрядовый очаг. Причем сделал его правильно.

Святилище стоит на участке рядом с чумом | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Святилище стоит на участке рядом с чумом | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Святилище стоит на участке рядом с чумом

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

«Мы не живем для себя»

Год назад Гульнара и Алексей поженились. Говорят, в том числе духи подсказали, что им нужно быть вместе. Муж стал первым учеником шаманки. В Богандинском они построили чум, с Таганая перевезли капище  — фигуры языческих богов. Алексей и Гульнара вместе провели первый обряд.

— В ночь Велеса я переписал свои дороги. Отказался полностью от социальной жизни. Я на свой путь встал, — рассказывает Алексей.

Алексей и Гульнара практикуют тувинский шаманизм. Это древняя духовная практика, где шаман выступает посредником между миром людей и миром духов. Он использует бубен, костюм и атрибуты. К примеру, зеркала и клыки. На вопрос: «Как вы общаетесь с духами?», Гульнара отвечает, что слышит их.

—&nbsp;Она&nbsp;— хозяйка пространства, я&nbsp;— хранитель родовой земли,&nbsp;— говорит о ролях в паре Алексей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU —&nbsp;Она&nbsp;— хозяйка пространства, я&nbsp;— хранитель родовой земли,&nbsp;— говорит о ролях в паре Алексей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Она — хозяйка пространства, я — хранитель родовой земли, — говорит о ролях в паре Алексей

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

В гости к паре стали приезжать люди со всей России. Первый семинар на тему «50+ — новая жизнь или аптека» они провели в мае. На обучении оба делятся своим опытом и применяют шаманские практики.

— Этот семинар был для того, чтобы дать людям надежду. Показать, что жизнь прекрасна, есть, чем заниматься. Кругом столько дорог — и без разницы, какого ты возраста, — говорит Гульнара.

Шаманы объясняют, что к ним приходят люди, которые потеряли себя. И задача Алексея и Гульнары — помочь им в поисках. Сейчас они продолжают проводить семинары, гадания, обряды. К примеру, обряд очищения от алкогольных духов стоит 20 000 рублей. Обучение гаданию на хуваанак(традиционное тувинское шаманское гадание на камнях. — Прим. ред.) — 8000 рублей.

Так выглядит гадание. Перед началом Гульнара обмазывает руки и камни сливочным маслом | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Так выглядит гадание. Перед началом Гульнара обмазывает руки и камни сливочным маслом | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Так выглядит гадание. Перед началом Гульнара обмазывает руки и камни сливочным маслом

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

— Мы не живем для себя. У нас нет вертолетной площадки. И «майбаха» у нас нет. Поэтому сейчас расширение пространства. Планов громадье, конечно. У нас уже на год планы расписаны, — говорит Алексей.

В планах у пары достроить баню, дом и дальше принимать гостей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU В планах у пары достроить баню, дом и дальше принимать гостей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В планах у пары достроить баню, дом и дальше принимать гостей

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

До этого мы писали, что участницей телешоу «Новая битва экстрасенсов» (16+) на ТНТ стала тюменский таролог Валентина Лемягова. Она блестяще прошла заочный отбор и приехала на площадку для прохождения испытаний. Одно из них в морозный день проводили в пригороде Москвы: пришлось 5 часов провести на холоде без возможности уйти куда-нибудь погреться.

ПО ТЕМЕ
Анастасия МалышкинаАнастасия Малышкина
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Шаманка Бизнес Семья Эзотерика Тюмень Шаманизм
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
45 минут
Может, шаманство — это просто способ заработка, а не истинное призвание?
Гость
45 минут
Интересно, как научные знания сочетаются с шаманской практикой.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем