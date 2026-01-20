Доктор наук вместе с мужем подалась в шаманы. Теперь они проводят обряды в чуме и зарабатывают на этом

Гульнаре 51 год, Алексею — 54. Они встретились полтора года назад и поженились Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В прошлом Гульнара Азаубаева работала в университете, занималась ветеринарной микробиологией и вирусологией — она доктор сельскохозяйственных наук и гематолог. 8 лет назад ученая решила, что жизнь нужно менять. Гульнара поехала на Алтай к шаманам. Там прошла обучение, посвящение и сшила себе обрядовый костюм из 8 километров ниток. Так ученая стала шаманкой.

Сейчас Гульнара живет в поселке Богандинском под Тюменью. Вместе с мужем — бывшим водителем — они проводят шаманские практики и зарабатывают на этом. Наши коллеги из 72.RU побывали в гостях у пары и рассказывают их историю.

«Нам про вас рассказали духи»

Гульнара и Алексей встречают нас на входе. Оба в яркой одежде и улыбаются. «Добро пожаловать!» — с выражением говорят хозяева. Кажется, что сейчас начнется театрализованная экскурсия. Нас провожают в чум, внутри из колонки играет какая-то популярная песня, ее выключают.

— Гулечка, можно я пространство открою сперва? — говорит Алексей.

— Да, конечно. Мы уже работаем.

Алексей втыкает нож в деревянную доску, кладет в костер сливочное масло, и мы начинаем разговор.

— Нам про вас рассказали духи. Они бы вас не пустили, если бы у вас был какой-то камень за душой. К нам попасть сюда не так-то просто, — серьезно говорит Алексей и смотрит в глаза.

«Я не известный в России ученый, а шаман»

Сама Гульнара родом из Казахстана, 20 лет посвятила науке. Работала на кафедре химии и экспертизы курганского университета.

— Я доктор наук, профессор, ученый секретарь диссертационного совета. Известный ученый по России, гематолог. На момент смены пути у меня было написано 8 монографий и более 300 научных работ. Также я магистр психологии, — говорит Гульнара.

Параллельно с работой Гульнара путешествовала автостопом по России. Она ездит так одна с 16 лет. В 2015-м захотела добраться до плато Укок на Алтае. В составе одной из групп, кто водил к этим местам, были шаманы.

— Я написала Туе и попросила взять меня с собой, и тут пришло сообщение: «Приезжай, мы тебя ждем», — рассказывает Гульнара.

Тогда она начала интересоваться шаманизмом, стала проходить обучение у шаманов. Но работу в университете продолжила. Уволиться заставил случай, который произошел в 2017 году. Тогда вуз, где работала Гульнара, проходил аккредитацию.

— Не было ни сна, ни отдыха. Огромные горы бумаги, учебные планы. А потом, когда вуз прошел аккредитацию, нам сказали: «А теперь всё в помойку, потому что никто по этому не будет учиться. Это всё было сделано для того, чтобы мы получили лицензию», — рассказывает шаманка.

Этот период Гульнара называет «экзистенциональным кризисом». Она снова поехала на Укок и рассказала о работе своей знакомой шаманке.

— И тогда мне сказал учитель: «Гуля, подумай, куда уходит твоя жизнь? В мусорное ведро? Уходи с этой работы», — вспоминает Гульнара. — И когда я приехала домой, пришла на работу. И сказала себе: «Азаубаева, если ты тут останешься, больше в жизни у тебя ничего не будет. И сдохнешь ты здесь». Я встала, пошла к своей начальнице и сказала, что я увольняюсь.

Гульнара на протяжении 5 лет проходила обучение у шаманов, «ушла из социальной жизни». Это значит, что официальной работы у Гульнары больше не было.

— На Укоке я была 4 года подряд. Нужно было провести там 3 года, чтобы получить силу, — говорит Гульнара. — Шила обрядовую одежду. Одних ниток у меня ушло 8 километров. Полтора месяца жила у старших учителей и шила свой тон.

Считается, что в тон входят духи. Выглядит он как халат — тяжелый, плотный, со свисающими разноцветными веревками. Фотографировать одежду Гульнара запретила, потому что это сакрально. После этого в 2018 году она переехала в Тюмень.

— Эзотерикой я занималась параллельно с наукой. Почему? Потому что мой главный учитель — моя младшая дочка. Она родилась очень тяжелой, и ее предлагали оставить в роддоме. И в принципе весь мой путь в эзотерике начался, потому что ребенка надо было вытаскивать, — объясняет Гульнара Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Гульнара объясняет, что ее «выбрали духи и бороться с этим бесполезно», поэтому сейчас она «не известный в России ученый, а шаман». Шаманка говорит, что если бы знала, как изменится ее жизнь, то еще раз подумала бы — стоило ли начинать этот путь.

— Идет трансформация тела, сознания. Шаманизм — это образ жизни. Это не религия. Мы вот так живем. Можно при людях бросать бумагу в урну. А когда нет людей, можно бросать бумажки на землю. Даже когда нас никто не видит из людей, на нас смотрят наши духи и предки. И жить надо так, чтобы не стыдно было.

«Я понял, что все эти годы шел не своим путем»

Алексей разговаривает открыто и эмоционально — говорит, что всегда любил общаться с людьми. 35 лет он проработал водителем: на автобусе, легковых и грузовых машинах. Во время поездок, вспоминает собеседник, он часто заводил диалог с пассажирами, а те задавали вопрос: «Почему вы работаете водителем?»

Алексей интересовался эзотерикой: ходил на этнофестиваль, ездил в места, где с шаманской группой была Гульнара. Постепенно начал понимать, что хочет изменить жизнь.

— А знаете, когда человек выгорает, чувствует, что это не его путь уже? Если человек принимает, что происходит с ним, тогда приходит осознание, для чего эта информация была дана. Тогда наступает трансформация, — объясняет Алексей.

В этот период на автостанции в Заводоуковске Алексей встретил Гульнару. До этого он слышал о ней от знакомого с фестиваля. Вспоминает, что та была в кожаной шляпе, из рюкзака торчал волк. Гульнара ехала автостопом в Балхаш. В тот день ей не везло, потому что подвозить ее не соглашались. И помощь предложил Алексей. Вместе они доехали до Казанского.

Гульнара вернулась из путешествия, и через две недели они снова встретились с Алексеем в Тюмени. Прошло еще два дня, и Гульнара сама написала новому знакомому.

— И вот осеннее равноденствие. А мне духи говорят: «Надо проводить [обряд] ровно в точке осеннего равноденствия». А я говорю: «А мне негде». А они говорят: «Звони Алексею». И я пишу: «Алексей, у меня к тебе всего два вопроса. Свободен ли ты в воскресенье?» А пишу в субботу вечером. И второе: «Есть ли у тебя обрядовый очаг?» И мне: «Свободен. Будет». И он за один вечер сделал обрядовый очаг. Причем сделал его правильно.

«Мы не живем для себя»

Год назад Гульнара и Алексей поженились. Говорят, в том числе духи подсказали, что им нужно быть вместе. Муж стал первым учеником шаманки. В Богандинском они построили чум, с Таганая перевезли капище — фигуры языческих богов. Алексей и Гульнара вместе провели первый обряд.

— В ночь Велеса я переписал свои дороги. Отказался полностью от социальной жизни. Я на свой путь встал, — рассказывает Алексей.

Алексей и Гульнара практикуют тувинский шаманизм. Это древняя духовная практика, где шаман выступает посредником между миром людей и миром духов. Он использует бубен, костюм и атрибуты. К примеру, зеркала и клыки. На вопрос: «Как вы общаетесь с духами?», Гульнара отвечает, что слышит их.

— Она — хозяйка пространства, я — хранитель родовой земли, — говорит о ролях в паре Алексей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В гости к паре стали приезжать люди со всей России. Первый семинар на тему «50+ — новая жизнь или аптека» они провели в мае. На обучении оба делятся своим опытом и применяют шаманские практики.

— Этот семинар был для того, чтобы дать людям надежду. Показать, что жизнь прекрасна, есть, чем заниматься. Кругом столько дорог — и без разницы, какого ты возраста, — говорит Гульнара.

Шаманы объясняют, что к ним приходят люди, которые потеряли себя. И задача Алексея и Гульнары — помочь им в поисках. Сейчас они продолжают проводить семинары, гадания, обряды. К примеру, обряд очищения от алкогольных духов стоит 20 000 рублей. Обучение гаданию на хуваанак(традиционное тувинское шаманское гадание на камнях. — Прим. ред.) — 8000 рублей.

— Мы не живем для себя. У нас нет вертолетной площадки. И «майбаха» у нас нет. Поэтому сейчас расширение пространства. Планов громадье, конечно. У нас уже на год планы расписаны, — говорит Алексей.

