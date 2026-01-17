НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ушел человек-праздник. Страна простилась с Игорем Золотовицким — как прошли панихида и похороны

Ушел человек-праздник. Страна простилась с Игорем Золотовицким — как прошли панихида и похороны

Актера провожали в последний путь семья, друзья и коллеги

290
В Москве похоронили актера Игоря Золотовицкого

В Москве похоронили актера Игоря Золотовицкого

Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

В Москве простились с ректором Школы-студии МХАТ, заслуженным артистом России Игорем Золотовицким. Он скончался утром 14 января в возрасте 64 лет. У Золотовицкого было онкологическое заболевание.

Проводить его в последний путь пришли близкие, друзья и коллеги. На панихиде присутствовали Иван Ургант с отцом, Игорь Верник, Владимир Машков, Леонид Ярмольник, Константин Хабенский, Дмитрий Певцов, Евгений Гришковец, Константин Эрнст, Марина Зудина, Саша Бортич, Евгений Миронов, Кристина Бабушкина и другие звезды.

Слезы и смех Ивана Урганта

Иван Ургант расплакался, затем встал на колено перед вдовой Игоря Яковлевича Верой Харыбиной и поцеловал ей руку, выразив соболезнования.

Иван Ургант утешает вдову Золотовицкого

Иван Ургант утешает вдову Золотовицкого

Источник:

MSK1.RU

Затем телеведущий вышел на сцену и стал шутить. Он рассказал любимое стихотворение артиста, поблагодарил его и обратил внимание на невероятную жизнерадостность Золотовицкого, назвав того чудом.

Последний урок для сыновей

В похожей манере выступил сын артиста Алексей. Он улыбался, благодарил присутствующих за любовь и делился тем, каким позитивным был его отец.

«И папины последние слова были, когда его должны были увезти в реанимацию в тяжелом состоянии… Он очень сосредоточенно на него (реаниматолога. — Прим. ред.) посмотрел — вы все знаете этот папин взгляд. И сказал: „Во!“», — рассказал Алексей.

Гости слушают слова памяти об актере

Гости слушают слова памяти об актере

Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Что еще сказали об ушедшем товарище

Руководитель Первого канала Константин Эрнст поделился сожалением, что не успел сказать Золотовицкому, как его любит. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков назвал ушедшего коллегу человеком-праздником и человеком-опорой.

Владимир Машков выступил с речью

Владимир Машков выступил с речью

Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский обратил внимание на дар его «друга и старшего товарища» объединять людей.

«За считаные секунды умел снять барьер ― возрастной, социальный, — и люди, которые находились рядом с ним, начинали просто разговаривать. Это был человеческий разговор с хорошим юмором, редкий дар», — высказался он.

Константин Хабенский выступил на панихиде

Константин Хабенский выступил на панихиде

Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Отпевание и похороны

Игоря Золотовицкого отпевали в храме Софии Премудрости Божией возле Кремля. Из театра гроб с его телом выносили под аплодисменты.

Гробы выносят под аплодисменты

Гробы выносят под аплодисменты

Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Гробы выносят под аплодисменты

Гробы выносят под аплодисменты

Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Похоронили его на Троекуровском кладбище.

Солнце заливает гроб

Солнце заливает гроб

Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Похороны заслуженного артиста РФ

Похороны заслуженного артиста РФ

Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Могила Игоря Золотовицкого

Могила Игоря Золотовицкого

Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Кто-то оставил шарф «Спартака», за который болел актер

Кто-то оставил шарф «Спартака», за который болел актер

Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Кто еще из российских звезд пришел проститься с артистом — мы рассказывали в онлайн-репортаже. Как жил ректор Школы-студии МХАТ — читайте здесь, а как провел последние дни — тут.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также группы во «ВКонтакте». Еще нас можно найти в приложении MSK1.RU для iOS и Android.

Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
