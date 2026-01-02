Хулиган и сын Деда Мороза. История красавца гардемарина и продюсера Максима Шаталина

Знаменитый актер всё детство бегал по ростовскому Сельмашу Источник: Сергей Жигунов. Птицы, звери и другие родственники / Telegram

Родился в Ростове, вырос на Сельмаше. Родители — актеры Дворца культуры «Ростсельмаш». Для одного поколения он больше известен как гардемарин Александр Белов, для другого — как продюсер Максим Шаталин, влюбленный в няню Вику.

Сегодня, 2 января Сергею Жигунову исполнилось 63 года. Его история — в материале 161.RU.

Актеры с Сельмаша

Жигунов вырос в коммуналке, где его родители получили комнату от завода «Ростсельмаш», на котором работали.

— Это были рабочие окраины. Заводская проходная, полтора километра, и улица упиралась в поселок Орджоникидзе. Еще 15 минут пешком, и ты на Ростовском море. А там уже совсем дикое место, бахчи, сады. Можно было тырить фрукты вволю: там всё росло. Повис животом на заборе, нарвал винограду. Это не такое детство, как у Диброва или Серебренникова в центре города. Мы жили по-другому. Там города не было. Но 5–7 минут пешком, и ты в ДК РСМ, — рассказывал Жигунов в интервью журналу «Нация».

На одной из творческих встреч Жигунов рассказывал, что учился он неплохо, но был хулиганом. Хотя по его виду так не подумаешь — глаза, говорит, не были хитрые.

Будущий актер сначала учился в школе № 20, но из восьмого класса его отчислили за плохое поведение — вместо уроков он бегал в кино, кидал дрожжи в унитаз, портил школьную электросеть. Доучивался Сергей Жигунов в школе № 75.

Клубная, 1 — тут вырос Сергей Жигунов Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Оба родителя Сергея — актеры, Галина и Виктор Жигуновы. Они выступали в ДК «Ростсельмаш». Галина (в девичестве Ионова) изначально была слесарем «Ростсельмаша», но попробовала себя в качестве актрисы в спектакле «Иркутская история».

Потом она вышла замуж за ведущего актера Дворца культуры Виктора Жигунова. Он был преподавателем политэкономии, а на сцене театра часто играл роль Деда Мороза на новогодних елках. Маленького Сережу тоже задействовали на сцене ДК — в двухлетнем возрасте он сыграл роль Новогодика-1965.

Галина Жигунова получила актерское образование, а позже стала руководить ТЮЗом при Дворце культуры.

О маме актера однажды рассказала в соцсетях Виктория Ворожбит — нынешняя жена Сергея Жигунова. Как-то Виктория встретила на одном из спектаклей в Ростове мужчину. Он рассказал, как много лет назад Галина Ивановна спасла его от тюрьмы.

Вместе с друзьями он убегал от милиционеров. Те схватили мальчишек возле ДК «Ростсельмаш». На его крыльце в тот момент стояла мама Жигунова. Она сказала милиции, что это ее ребята. Их отпустили, и Галина Ивановна предложила им зайти в Дворец культуры. Тот мальчик, рассказчик, так и остался жить театром. К сожалению, его друзья из той компании, по его словам, через несколько лет сели по колониям.

Также Виктория написала, что Галина Ивановна ставила «Тихий Дон» в Вешенской к 70-летию Михаила Шолохова, и тот лично одобрил ее как режиссера. А еще она обучила лауреата Каннского фестиваля Константина Лавроненко. Всего через ее режиссерские руки прошли 2,5 тысячи детей.

Сейчас Галина Жигунова работает с детьми в собственной театральной студии в Подмосковье.

А в ростовском доме на Клубной осталась жить тетя актера по отцу — Эмилия Павловна. В интервью изданию «Наше время» она рассказывала, что в квартире Жигуновых часто собирались артисты Дворца культуры, обсуждая театральную жизнь. А еще в семье жил большой белый пудель по кличке Бояр. Очень умный и дружелюбный. Виктор Павлович Жигунов обучил его разным трюкам: например, пес «играл» на пианино и прыгал сквозь обруч.

Гардемарин Белов, продюсер Шаталин

После школы, в 1980-м, Жигунов поступил в театральное училище имени Щукина, начал сниматься в кино — и его отчислили.

Затем он вернулся в родной Ростов, тут он выступал в Театре юного зрителя. Но в дальнейшем всё равно уехал в Москву и восстановился в училище на другой курс. В этот раз обучение актер закончил.

Актер так подписал это фото: «Щукинское училище. Только сейчас понимаю, как мне повезло, что я оказался студентом этого заведения, которое невозможно забыть и невозможно не любить… Была бы возможность — пошел бы учиться второй раз!» Источник: Сергей Жигунов. Птицы, звери и другие родственники / Telegram

Роль, которая сделала Жигунова знаменитым на всю страну, — это, конечно, Александр Белов из фильма «Гардемарины, вперед!» (1987 год). Актера и сейчас многие ассоциируют с красавцем-гардемарином. Но он не стал заложником одной роли. Снявшись в десятках картин, в 2000-х Сергей Жигунов получил роль богатого многодетного продюсера Максима Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня». Главную женскую роль исполнила Анастасия Заворотнюк.

По сценарию у главных героев завязался роман, но экраном он не ограничился — отношения Жигунова и Заворотнюк перешли в реальную жизнь. Правда, только на два года. Ради Анастасии Жигунов ушел от супруги Веры Новиковой, тоже актрисы, но вернулся к ней после разрыва с Заворотнюк. Та его приняла.

— Как будто мы не дожили наш брак. Он сказал, что скучал. И его слова звучали искренне. Но он сильно изменился, стал чужим. Два года мы снова привыкали друг к другу и только потом опять поженились. А потом опять всё рухнуло, — вспоминает Новикова.

С женой Викторией в Гурзуфе, где пара основала музей художника Константина Коровина Источник: Сергей Жигунов. Птицы, звери и другие родственники / Telegram

С Верой актер тоже не остался — в 2017 году стал встречаться с журналисткой Викторией Ворожбит. У нее тоже на тот момент была семьи. В итоге они сошлись и до сих пор остаются вместе.

СМИ неоднократно отмечали внешнее сходство Виктории и Анастасии Заворотнюк. Но жена актера считает, что это выдумка.

— Вы ошибаетесь. Я Виктория Ворожбит. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты, — написала она в социальных сетях.

У Виктории есть приемный сын Александр, ему 26 лет. У Сергея — дочь Мария от брака с Верой Новиковой. Есть также падчерица Анастасия, это дочь Веры от первого мужа. Жигунов воспитал ее и считает родной.

Сергей Жигунов начал карьеру как актер, но с 1992 года также стал продюсировать фильмы. А с 2013-го попробовал себя как сценарист и режиссер. У Жигунова есть бизнес — несколько компаний, в частности, «Продюсерский центр Сергея Жигунова». Также он совладелец «Прайм-тайм» и хозяин компании «Студия 7». Все эти фирмы занимаются производством кинофильмов. В последнее время Сергей Жигунов снимается в сериалах и продюсирует картины.

Долг в 30 миллионов

В 2023 году стало известно, что актер задолжал волгоградскому банку НОКССБАНК 30 миллионов рублей. И ради погашения долга на торги выставили сериал, снятый Жигуновым.

Кредит в банке он брал еще в 2017-м — всего 43 миллиона рублей. Брал не лично, заемщиком стал его продюсерский центр, а сам Сергей Жигунов выступил поручителем. Он заложил свои столичные квартиры, дом во Владимирской области и машины.

В банке пояснили, что сначала кредит обслуживался, но вскоре появились задолженности и просрочки. Банк обратился в суд, который кончился мировым соглашением — Жигунову дали рассрочку и льготные условия, чтобы выплатить кредит. По словам представителя банка Олега Объедкова, актер так и не исполнил кредит, поэтому НОКССБАНК потребовал банкротства продюсерского центра. Почему у актера не вышло исполнить мировое соглашение, точно не известно. Адвокат Сергея Жигунова сказал, что это произошло «по определенным причинам».

Это арестованный Jeep, который актер смог выкупить обратно Источник: Иван Богданов / V1.RU

Часть имущества актера распродали, но этого не хватило, чтобы погасить долг. Тогда конкурсный управляющий решил продать права на 10-серийную картину «Горюнов-2», права на которую принадлежали продюсерскому центру Сергея Жигунова. Продажа сериала — это, вероятно, беспрецедентный случай в практике дел о банкротстве.

Но оценить ленту оказалось тяжело, даже учитывая, что на руках конкурсного управляющего была вся первичная документация. На производство сериала и приобретение прав потратили 190 миллионов рублей, но оценщик оценил лишь права — в 50 миллионов.

Вне экрана

К светской жизни актер особой тяги не испытывает — его точно не назовешь завсегдатаем звездных тусовок.

Жигунов ведет социальные сети и живет в загородном доме с Викторией и тремя маленькими собаками — Степой, Стешей и Варей. Виктория тоже активно ведет соцсети, где рассказывает о муже, собаках, обсуждает новости.

Сначала семья завела Степана, потом Стешу и в прошлом году — Варю Источник: Сергей Жигунов. Птицы, звери и другие родственники / Telegram

Собачки часто появляются в соцсетях Жигуновых, а Виктория иногда рассказывает истории о них: например, как однажды Сергею пришлось прыгать в Москву-реку за Степой, который свалился туда, заигравшись.

Иногда Жигунов отдыхает в своем трехкомнатном домике в Гурзуфе, который он купил в 2004 году. Находится дом в Чеховской бухте над морем. Актер туда приезжает весной и осенью, когда наплыва туристов или еще нет, или уже нет.

Там же, в Гурзуфе, Сергей и Виктория создали музей художника Константина Коровина. Его обустроили в доме творца — на вилле Саламбо, которая была в удручающем состоянии и туда пришлось вложить немало сил. Руководит музеем жена Жигунова.