Хулиган и сын Деда Мороза. История красавца гардемарина и продюсера Максима Шаталина

Родился в Ростове, вырос на Сельмаше. Родители — актеры Дворца культуры «Ростсельмаш». Для одного поколения он больше известен как гардемарин Александр Белов, для другого — как продюсер Максим Шаталин, влюбленный в няню Вику.
Сегодня, 2 января Сергею Жигунову исполнилось 63 года. Его история — в материале 161.RU.
Актеры с Сельмаша
Жигунов вырос в коммуналке, где его родители получили комнату от завода «Ростсельмаш», на котором работали.
— Это были рабочие окраины. Заводская проходная, полтора километра, и улица упиралась в поселок Орджоникидзе. Еще 15 минут пешком, и ты на Ростовском море. А там уже совсем дикое место, бахчи, сады. Можно было тырить фрукты вволю: там всё росло. Повис животом на заборе, нарвал винограду. Это не такое детство, как у Диброва или Серебренникова в центре города. Мы жили по-другому. Там города не было. Но 5–7 минут пешком, и ты в ДК РСМ, — рассказывал Жигунов в интервью журналу «Нация».
На одной из творческих встреч Жигунов рассказывал, что учился он неплохо, но был хулиганом. Хотя по его виду так не подумаешь — глаза, говорит, не были хитрые.
Будущий актер сначала учился в школе № 20, но из восьмого класса его отчислили за плохое поведение — вместо уроков он бегал в кино, кидал дрожжи в унитаз, портил школьную электросеть. Доучивался Сергей Жигунов в школе № 75.
Оба родителя Сергея — актеры, Галина и Виктор Жигуновы. Они выступали в ДК «Ростсельмаш». Галина (в девичестве Ионова) изначально была слесарем «Ростсельмаша», но попробовала себя в качестве актрисы в спектакле «Иркутская история».
Потом она вышла замуж за ведущего актера Дворца культуры Виктора Жигунова. Он был преподавателем политэкономии, а на сцене театра часто играл роль Деда Мороза на новогодних елках. Маленького Сережу тоже задействовали на сцене ДК — в двухлетнем возрасте он сыграл роль Новогодика-1965.
Галина Жигунова получила актерское образование, а позже стала руководить ТЮЗом при Дворце культуры.
О маме актера однажды рассказала в соцсетях Виктория Ворожбит — нынешняя жена Сергея Жигунова. Как-то Виктория встретила на одном из спектаклей в Ростове мужчину. Он рассказал, как много лет назад Галина Ивановна спасла его от тюрьмы.
Вместе с друзьями он убегал от милиционеров. Те схватили мальчишек возле ДК «Ростсельмаш». На его крыльце в тот момент стояла мама Жигунова. Она сказала милиции, что это ее ребята. Их отпустили, и Галина Ивановна предложила им зайти в Дворец культуры. Тот мальчик, рассказчик, так и остался жить театром. К сожалению, его друзья из той компании, по его словам, через несколько лет сели по колониям.
Также Виктория написала, что Галина Ивановна ставила «Тихий Дон» в Вешенской к 70-летию Михаила Шолохова, и тот лично одобрил ее как режиссера. А еще она обучила лауреата Каннского фестиваля Константина Лавроненко. Всего через ее режиссерские руки прошли 2,5 тысячи детей.
Сейчас Галина Жигунова работает с детьми в собственной театральной студии в Подмосковье.
А в ростовском доме на Клубной осталась жить тетя актера по отцу — Эмилия Павловна. В интервью изданию «Наше время» она рассказывала, что в квартире Жигуновых часто собирались артисты Дворца культуры, обсуждая театральную жизнь. А еще в семье жил большой белый пудель по кличке Бояр. Очень умный и дружелюбный. Виктор Павлович Жигунов обучил его разным трюкам: например, пес «играл» на пианино и прыгал сквозь обруч.
Гардемарин Белов, продюсер Шаталин
После школы, в 1980-м, Жигунов поступил в театральное училище имени Щукина, начал сниматься в кино — и его отчислили.
Затем он вернулся в родной Ростов, тут он выступал в Театре юного зрителя. Но в дальнейшем всё равно уехал в Москву и восстановился в училище на другой курс. В этот раз обучение актер закончил.
Роль, которая сделала Жигунова знаменитым на всю страну, — это, конечно, Александр Белов из фильма «Гардемарины, вперед!» (1987 год). Актера и сейчас многие ассоциируют с красавцем-гардемарином. Но он не стал заложником одной роли. Снявшись в десятках картин, в 2000-х Сергей Жигунов получил роль богатого многодетного продюсера Максима Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня». Главную женскую роль исполнила Анастасия Заворотнюк.
По сценарию у главных героев завязался роман, но экраном он не ограничился — отношения Жигунова и Заворотнюк перешли в реальную жизнь. Правда, только на два года. Ради Анастасии Жигунов ушел от супруги Веры Новиковой, тоже актрисы, но вернулся к ней после разрыва с Заворотнюк. Та его приняла.
— Как будто мы не дожили наш брак. Он сказал, что скучал. И его слова звучали искренне. Но он сильно изменился, стал чужим. Два года мы снова привыкали друг к другу и только потом опять поженились. А потом опять всё рухнуло, — вспоминает Новикова.
С Верой актер тоже не остался — в 2017 году стал встречаться с журналисткой Викторией Ворожбит. У нее тоже на тот момент была семьи. В итоге они сошлись и до сих пор остаются вместе.
СМИ неоднократно отмечали внешнее сходство Виктории и Анастасии Заворотнюк. Но жена актера считает, что это выдумка.
— Вы ошибаетесь. Я Виктория Ворожбит. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты, — написала она в социальных сетях.
У Виктории есть приемный сын Александр, ему 26 лет. У Сергея — дочь Мария от брака с Верой Новиковой. Есть также падчерица Анастасия, это дочь Веры от первого мужа. Жигунов воспитал ее и считает родной.
Сергей Жигунов начал карьеру как актер, но с 1992 года также стал продюсировать фильмы. А с 2013-го попробовал себя как сценарист и режиссер. У Жигунова есть бизнес — несколько компаний, в частности, «Продюсерский центр Сергея Жигунова». Также он совладелец «Прайм-тайм» и хозяин компании «Студия 7». Все эти фирмы занимаются производством кинофильмов. В последнее время Сергей Жигунов снимается в сериалах и продюсирует картины.
Долг в 30 миллионов
В 2023 году стало известно, что актер задолжал волгоградскому банку НОКССБАНК 30 миллионов рублей. И ради погашения долга на торги выставили сериал, снятый Жигуновым.
Кредит в банке он брал еще в 2017-м — всего 43 миллиона рублей. Брал не лично, заемщиком стал его продюсерский центр, а сам Сергей Жигунов выступил поручителем. Он заложил свои столичные квартиры, дом во Владимирской области и машины.
В банке пояснили, что сначала кредит обслуживался, но вскоре появились задолженности и просрочки. Банк обратился в суд, который кончился мировым соглашением — Жигунову дали рассрочку и льготные условия, чтобы выплатить кредит. По словам представителя банка Олега Объедкова, актер так и не исполнил кредит, поэтому НОКССБАНК потребовал банкротства продюсерского центра. Почему у актера не вышло исполнить мировое соглашение, точно не известно. Адвокат Сергея Жигунова сказал, что это произошло «по определенным причинам».
Часть имущества актера распродали, но этого не хватило, чтобы погасить долг. Тогда конкурсный управляющий решил продать права на 10-серийную картину «Горюнов-2», права на которую принадлежали продюсерскому центру Сергея Жигунова. Продажа сериала — это, вероятно, беспрецедентный случай в практике дел о банкротстве.
Но оценить ленту оказалось тяжело, даже учитывая, что на руках конкурсного управляющего была вся первичная документация. На производство сериала и приобретение прав потратили 190 миллионов рублей, но оценщик оценил лишь права — в 50 миллионов.
Вне экрана
К светской жизни актер особой тяги не испытывает — его точно не назовешь завсегдатаем звездных тусовок.
Жигунов ведет социальные сети и живет в загородном доме с Викторией и тремя маленькими собаками — Степой, Стешей и Варей. Виктория тоже активно ведет соцсети, где рассказывает о муже, собаках, обсуждает новости.
Собачки часто появляются в соцсетях Жигуновых, а Виктория иногда рассказывает истории о них: например, как однажды Сергею пришлось прыгать в Москву-реку за Степой, который свалился туда, заигравшись.
Иногда Жигунов отдыхает в своем трехкомнатном домике в Гурзуфе, который он купил в 2004 году. Находится дом в Чеховской бухте над морем. Актер туда приезжает весной и осенью, когда наплыва туристов или еще нет, или уже нет.
Там же, в Гурзуфе, Сергей и Виктория создали музей художника Константина Коровина. Его обустроили в доме творца — на вилле Саламбо, которая была в удручающем состоянии и туда пришлось вложить немало сил. Руководит музеем жена Жигунова.