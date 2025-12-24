Министр культуры Ольга Любимова посетила премьеру сказки «Буратино»

Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила премьеру «Буратино» в кинотеатре «Октябрь». Современную экранизацию популярной сказки презентовали продюсер Федор Бондарчук, исполнивший роль Карабаса, режиссер Игорь Волошин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие.
— Уверена, новая кинолента про Буратино соберет на новогодних каникулах множество зрителей в кинотеатрах по всей нашей стране. Желаю получить удовольствие от просмотра! — написала Ольга Любимова в своем телеграм-канале.
Также в числе первых новый фильм увидели номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, народный артист РФ Сергей Гармаш, актер и продюсер Леонид Ярмольник, актрисы Анна и Надежда Михалковы, народный артист РФ Алексей Учитель. Премьеру посетили и исполнители главных ролей — Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Лев Зулькарнаев, Анастасия Талызина, Степан Белозеров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев и другие.
Фильм создан по мотивам книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Основная часть съемок прошла в кинопарке «Москино», где был построен итальянский городок рубежа XIX–XX веков — с ратушной площадью, фонтанами, булочной и аптекой, лавками торговцев и тратторией. В хореографии финальной сцены было задействовано более 200 человек, среди которых 35 профессиональных танцоров.