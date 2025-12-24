НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -19

5 м/c,

ю-з.

 758мм 85%
Подробнее
5 Пробки
USD 78,58
EUR 92,81
ПСБ: главные события года
Рост тарифов
«Умные решения»
Беспилотная опасность
Обзор сладких подарков
Что подарить и как отметить Новый год
Ошибка на остановке
Отмена ледового шоу
Культура Министр культуры Ольга Любимова посетила премьеру сказки «Буратино»

Министр культуры Ольга Любимова посетила премьеру сказки «Буратино»

В широкий прокат картина выйдет с 1 января

174
В кинотеатрах страны фильм будет идти с 1 января, а пока прошел премьерный показ в столице | Источник: телеграм-канал Ольги ЛюбимовойВ кинотеатрах страны фильм будет идти с 1 января, а пока прошел премьерный показ в столице | Источник: телеграм-канал Ольги Любимовой

В кинотеатрах страны фильм будет идти с 1 января, а пока прошел премьерный показ в столице

Источник:

телеграм-канал Ольги Любимовой

Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила премьеру «Буратино» в кинотеатре «Октябрь». Современную экранизацию популярной сказки презентовали продюсер Федор Бондарчук, исполнивший роль Карабаса, режиссер Игорь Волошин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие.

— Уверена, новая кинолента про Буратино соберет на новогодних каникулах множество зрителей в кинотеатрах по всей нашей стране. Желаю получить удовольствие от просмотра! — написала Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

Также в числе первых новый фильм увидели номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, народный артист РФ Сергей Гармаш, актер и продюсер Леонид Ярмольник, актрисы Анна и Надежда Михалковы, народный артист РФ Алексей Учитель. Премьеру посетили и исполнители главных ролей — Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Лев Зулькарнаев, Анастасия Талызина, Степан Белозеров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев и другие.

Фильм создан по мотивам книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Основная часть съемок прошла в кинопарке «Москино», где был построен итальянский городок рубежа XIX–XX веков — с ратушной площадью, фонтанами, булочной и аптекой, лавками торговцев и тратторией. В хореографии финальной сцены было задействовано более 200 человек, среди которых 35 профессиональных танцоров.

ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
Буратино Ольга Любимова Премьера
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Рекомендуем