Министр культуры Ольга Любимова посетила премьеру сказки «Буратино»

В кинотеатрах страны фильм будет идти с 1 января, а пока прошел премьерный показ в столице Источник: телеграм-канал Ольги Любимовой

Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила премьеру «Буратино» в кинотеатре «Октябрь». Современную экранизацию популярной сказки презентовали продюсер Федор Бондарчук, исполнивший роль Карабаса, режиссер Игорь Волошин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие.

— Уверена, новая кинолента про Буратино соберет на новогодних каникулах множество зрителей в кинотеатрах по всей нашей стране. Желаю получить удовольствие от просмотра! — написала Ольга Любимова в своем телеграм-канале.



Также в числе первых новый фильм увидели номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, народный артист РФ Сергей Гармаш, актер и продюсер Леонид Ярмольник, актрисы Анна и Надежда Михалковы, народный артист РФ Алексей Учитель. Премьеру посетили и исполнители главных ролей — Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Лев Зулькарнаев, Анастасия Талызина, Степан Белозеров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев и другие.