Измены, четыре брака и долгая борьба с онкологией. Вспоминаем непростой путь звезды «Молодежки» Анатолия Лобоцкого

Вспоминаем непростой путь звезды «Молодежки» Анатолия Лобоцкого Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»

В Москве на 67-м году скончался народный артист России Анатолий Лобоцкий, сообщили в пресс-службе Театра имени Владимира Маяковского. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание.

«Это была долгая болезнь, которая его победила, к большому сожалению. Ушел выдающийся артист русской сцены, потрясающий человек, огромная личность, умный, тонкий, образованнейший, с таким вкусом и шармом, его так уважали коллеги и ценили режиссеры, ему всегда рукоплескала публика. Это потеря личности колоссальной», — сказала экс-супруга Лобоцкого, актриса Юлия Рутберг.

MSK1.RU вспоминает, каким был путь звезды киноэкранов Анатолия Лобоцкого.

Разгружал вагоны и даже не мечтал об актерстве

Анатолий родился 14 января 1959 года в Тамбове. Отец будущего артиста работал журналистом, а мать — библиотекарем. Кроме Анатолия, в семье также рос его брат. Родители много вкладывали в сыновей: с детства будущий актер много читал и занимался рисованием, а лето проводил у бабушки и дедушки в Тбилиси. Учился Анатолий в специализированной английской школе. Несмотря на хорошую успеваемость, паинькой Лобоцкий не был: случались и драки во дворе, и плохие компании. При этом с 12 лет будущий актер зарабатывал деньги на карманные расходы.

«Отец культивировал в нас самостоятельность и всегда приводил в пример детей американских миллионеров, которые на отдых и учебу зарабатывали себе сами. Так что с самого раннего детства я зарабатывал деньги. Мы с братом сколачивали ящики, сдавали банки, бутылки… Когда стал покрепче, мы разгружали вагоны: по 40–60 тонн разгружали вдвоем за ночь. Зато сами зарабатывали, на что хочешь, на то и трать», — вспоминал в интервью «АиФ» Лобоцкий.

Источник: кадр из фильма «Два дня из жизни бывшего капитана» (6+), реж. Вячеслав Бровкин

Об актерской карьере Анатолий, по его собственному признанию, никогда не мечтал. Но в родном городе из гуманитарных вузов было всего два. Так Анатолий оказался на режиссерском факультете Тамбовского филиала Московского государственного института культуры.

«Мне нужно было остаться в Тамбове, педагогический не подходил. Выбора не было. И чем мне предстоит заниматься, я понимал очень приблизительно», — говорил Лобоцкий.

Педагоги привили Анатолию любовь к театру, и после выпуска из вуза он отправился в Москву штурмовать один из главных творческих вузов страны — ГИТИС. Поступить с первого раза не вышло, но спустя год он всё же смог стать студентом курса Андрея Гончарова. По одной из версий, впечатление на мастера он произвел, читая стихи Федерико Гарсии Лорки. Его считали самым красивым на курсе.

Будучи студентом актер выходил на сцену театра имени Маяковского, а после выпуска в 1985 году получил приглашение в труппу. Первой же работой Лобоцкого в театре стала роль Сергея в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Партнершей вчерашнего студента была народная артистка РСФСР Наталья Гундарева.

Секс-символ 90-х и покоритель женских сердец

Принято считать, что Лобоцкий в первую очередь актер театра. Артист участвовал в таких спектаклях, как «Плоды просвещения», «Вольный стрелок Кречинский», «Чума на оба ваши дома» и многих других.

Дебют Анатолия Лобоцкого в кино состоялся в 1988 году в фильме «Объективные обстоятельства». В 90-х актер играл в сериале «Мелочи жизни», но широкую известность ему принесла роль в фильме Владимира Меньшова «Зависть богов».

«Мне кажется, что мы открыли действительно звезду, которая сейчас востребована в кинематографе», — говорил впоследствии Меньшов.

До 40 лет Лобоцкий почти не снимался в кино, уделяя всё время театру Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Лобоцкий сыграл французского офицера Андрэ, соблазнившего героиню Веры Алентовой. Хотя актрисе на момент съемок было уже 58, она не побоялась сняться с коллегой в эротической сцене. За этот фильм Анатолий получил приз за лучшую мужскую роль на IX Всероссийском кинофестивале «Виват, кино России!»

«Я действительно до 40 лет не снимался. И не потому, что не хотел. Не было такой возможности, да и было много работы в театре. К тому же сниматься в кино при Гончарове могли себе позволить только наши звезды — Лазарев, Гундарева, Немоляева. Но, если быть честным, и желания такого тоже не было: я этого не пробовал и не очень хорошо понимал этот процесс, относился к нему прохладно. Сейчас ситуация поменялась диаметрально: я очень мало работаю в театре и много снимаюсь. Жаль только, что у меня мало достойных киноработ», — говорил Лобоцкий.

После прорыва у Анатолия последовали роли в кино: граф Челышев в сериале «Адмиралъ», куратор Сорока в «МУР. Третий фронт», Станислав Костров в «Молодежке». Со временем амплуа героя-любовника сменилось ролями начальников и отцов главных героев.

Партнершей Лобоцкого по фильму «Зависть богов» стала легендарная Вера Алентова Источник: кадр из кинофильма «Зависть богов» (16+), реж. Владимир Меньшов

Поступив на режиссерский факультете в Тамбове, Лобоцкий увлекся сокурсницей Надеждой Смирновой. Когда девушка забеременела, женился на ней.

«На втором курсе у меня уже был маленький ребенок. Вот почему я опять же работал: художником-декоратором, художником-оформителем в ДК и дворником», — рассказывал актер.

Переехав в Москву, Лобоцкий продолжал заботиться о семье: трудился плотником, вел театральный кружок. Периодически в столицу наведывались жена с сыном Станиславом. Несмотря на это, Анатолий пользовался популярностью среди однокурсниц — многие заглядывались на привлекательного мужчину. Елена Мольченко долгое время держалась в стороне от этого, но совместные репетиции с Лобоцким вылились во внеплановый роман. В итоге об отношениях стало известно Надежде, и супруги развелись.

Будучи студентом второго курса, Анатолий впервые стал отцом Источник: кадр из фильма «Объективные обстоятельства» (16+), реж. Геннадий Павлов, Татьяна Преснякова

Мольченко и Лобоцкий поселились вместе в общежитии. Но счастье не было долгим: вскоре актер изменил пассии с сокурсницей-москвичкой. Позднее выяснилось, что ради прописки в столице артист даже успел фиктивно жениться и развестись. Окончательную точку в отношения Мольченко и Лобоцкого поставил роман с Натальей Гундаревой. После премьеры совместного спектакля Лобоцкий поехал домой к Гундаревой праздновать, хотя Елена умоляла его этого не делать.

«Лобоцкий в любви, как настоящий гроссмейстер, умудрялся играть одновременно на нескольких досках: одну бросил, другую любит, третья от него беременна, на четвертой женат ради прописки, на пятую надеется в смысле карьеры. Причем каждая партнерша была уверена, что в этой игре победит именно она. Так, видимо, думала и Гундарева. Ведь на этой шахматной доске она, несомненно, была королевой!» — рассуждала впоследствии Мольченко.

Связывал Лобоцкого и роман с Натальей Гундаревой Источник: архив Театра имени Владимира Маяковского / mayakovsky.ru

Но женой Лобоцкого, как и Мольченко, Гундарева так и не стала. Во второй раз Анатолий связал себя узами брака с женщиной по имени Наталья. Она подарила актеру дочь Анну, но брак просуществовал всего три года.

Следующей любовью актера стала телеведущая Ольга Ибрагимова. Она родила Лобоцкому сына, но, даже несмотря на это, их брак не просуществовал долго.

«Полигамность — это необязательно физические измены, — рассуждал в одном интервью Анатолий Лобоцкий. — Это просто отношение к женскому полу, какие-то желания и внутренние потребности мужчины, которые совершенно необязательно должны реализоваться в натуре».

Свобода — это то, что я ценю больше всего. Только моя свобода весьма приблизительно зависит от того, женат я или нет. Женщины пытались меня перевоспитывать. Но, как мне кажется, я из породы не особо поддающихся, даже, можно сказать, неподдающихся людей. Анатолий Лобоцкий актер театра и кино

Еще один страстный роман у артиста был с актрисой Юлией Рутберг. Вместе супруги были 9 лет, хоть и никогда не жили вместе, считая «гостевой брак» идеальным вариантом. Скрепила союз и забота о болеющем отце актрисы, который в свое время преподавал на курсе у Лобоцкого.

Окружающим казалось, что Анатолий наконец остепенился, но и отношения с Рутберг закончились. Одни говорят, что причиной расставания стала очередная измена, другие считают, что свою роль сыграли плотный график и гастроли артистов. Несмотря на это, экс-возлюбленные сохранили дружеские отношения.

Девять лет Лобоцкий состоял в браке с актрисой Юлией Рутберг Источник: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

В 2013 году ходили слухи о романе Лобоцкого с партнершей по постановке «Таланты и поклонники» Ириной Пеговой, но подтверждения сплетни не получили.

«У Толи была присказка, которая оправдывала все его выкрутасы и многоходовки. Всем женщинам он говорил одну фразу: „Я люблю тебя… По-своему“. Каждая наивно думала, что он любит ее сильнее предыдущей, а он просто любил по-своему, вот и всё…» — рассуждала экс-возлюбленная Лобоцкого Мольченко.

Как рассказывали друзья Лобоцкого, уходя от женщин, актер оставлял всё нажитое пассиям. Поддерживал материально Анатолий и своих детей. Известно, что в последние годы народный артист жил в съемной однокомнатной квартире.

В последние годы артист не распространялся о своей личной жизни Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Долгие годы боролся с раком

Родители привили Лобоцкому тягу к здоровому образу жизни. Став актером, Анатолий занимался плаванием, йогой, настольным теннисом и другими видами спорта. Следил он и за питанием.

«С определенного момента своей жизни, может, это произошло лет 20 назад, я очень точно знаю, чего хочу. К тому же я не могу съесть много. Да и сколько бы я ни съел, всё равно не поправляюсь. Кстати, сейчас мой вес на 5 кг меньше, чем надо. Я научился слышать свой организм и есть только то, что хочется. Прислушиваюсь к своим желаниям и „делаю заказ“», — признавался актер.

В 2024 году Анатолию Лобоцкому удалили часть легкого из-за онкологического заболевания. Несмотря на терапию, метастазы распространились на другие органы. После курса лечения у актера наступило временное улучшение, но после произошел рецидив. Несмотря на проблемы со здоровьем, Лобоцкий отмечал, что самочувствие «терпимое», насколько это возможно в его возрасте.

20 декабря Анатолия не стало. Прощание с артистом пройдет в Театре имени Маяковского, в котором актер прослужил более 40 лет.

«О дате прощания мы объявим дополнительно», — сообщили в пресс-службе театра.

Прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким состоится в Театре имени Маяковского, в котором он прослужил более 40 лет Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»