Умер известный пианист и композитор Левон Оганезов

Умер известный пианист и композитор Левон Оганезов

Артист болел онкологией

32
Музыканту не дожил до юбилея 12 дней | Источник: Starhit

Музыканту не дожил до юбилея 12 дней

Источник:

Starhit

Ушел из жизни известный российский пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов. Ему было 84 года. О смерти артиста сообщили в его соцсетях.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, скончался Левон Саркисович Оганезов», — говорится в публикации на его странице в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Дату и место прощания родственники музыканта сообщат позже.

Артист родился в Москве. Он был соведущим телевизионных программ «Клуб „Белый попугай“», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна». Также он снялся в нескольких фильмах, например, «След дождя» и «Ключ от спальни». В качестве аккомпаниатора работал с Иосифом Кобзоном, Владимиром Винокуром, Ларисой Голубкиной и Андреем Мироновым.

В 2021-м году Оганезов тяжело переболел коронавирусом. Последние годы он жил в Нью-Йорке. 25 декабря 2025 года музыканту бы исполнилось 85 лет.

