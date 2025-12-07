«Старался скрыть муки»: как жил и умер российский художник, благодаря которому получил «Оскар» Акира Куросава

История художника Юрия Ракши, который поражал своим талантом легендарных режиссеров Источник: Ирина Ракша / proza.ru

2 декабря — день рождения Юрия Ракши, художника из Уфы, которого легендарный режиссер Акира Куросава называл одним из лучших. Воспитанный в семье раскулаченного и ссыльного торговца, он оказался в изобразительной студии и, посвятив свою жизнь рисованию, привлек внимание профессионалов со всего мира. Его история — в материале UFA1.RU.

Акиру Куросаву знают все киноценители хотя бы по таким картинам, как «Расемон» и «Семь самураев», на которые режиссеры ссылаются (и даже полностью переснимают) до сих пор. В 1970-х годах японский специалист расторг контракт с продюсерами из Голливуда и получил предложение снять фильм в СССР.

Куросава планировал экранизировать «Тараса Бульбу», но в итоге за основу будущей ленты взял не роман Николая Гоголя, а рассказы русского путешественника Владимира Арсеньева. Получившаяся история об охотнике из тайги Дерсу Узала после выхода на экраны в США получила премию «Оскар» как лучший иностранный фильм.

Перед съемкам Куросава поставил условие, что художником должен стать Юрий Ракша Источник: Музей имени Нестерова / Vk.com

Съемочная группа состояла из японских и советских мастеров, среди которых был художник-постановщик Юрий Ракша. К работе его привлек лично Куросава, который видел работы уфимца на выставке в Японии. Режиссер считал его лучшим русским художником, о чем рассказывал в интервью после получения награды. Юрию тогда еще не исполнилось и сорока лет, и на самом деле изначально фамилия у него была вовсе не Ракша.

До 13 лет Юрий рос в уфимской Черниковке, на улице Шота Руставели, где его семья оказалась после ссылки раскулаченного отца с Украины в Башкирию. Тот работал в государственном синдикате, который занимался обслуживанием зарубежный гостей, в 1939 году ушел сначала на финскую войну, а затем — на Великую Отечественную.

Пока папа служил, Юрий учился в школе и занимался в уфимской изостудии при местном дворце культуры. После возвращения отца семья снова переехала — к нему на родину, но уже через три года вернулась. А вскоре Юра, которому было всего 15 лет, самостоятельно отправился в Москву, чтобы поступить в столичную художественную школу.

Учебу он окончил с серебряной медалью, после чего поступил в знаменитый ВГИК, где изучал кинематограф и тоже стал отличником. Во время учебы он познакомился с будущей супругой Ириной, благодаря которой и стал Ракшой, взяв ее фамилию.

Под впечатлением от описания сюжета «Восхождения» Ракша сразу же после прочтения создал иллюстрацию, которая стала основой для образа героя Источники: Музей имени Нестерова / vk.com

После обучения молодой художник получил работу на «Мосфильме», где за 15 лет принял участие в создании более 10 кинолент. Среди них было и «Восхождение» Ларисы Шепитько, которое встретило неоднозначную реакцию, однако собрало множество наград. Широкую же известность Юрий Ракша получил после создания картины «Моя мама».

На ней живописец изобразил типичный быт женского общежития 1930-х годов. Мать самого Юрия, пока он рос, с утра до ночи работала на фабрике, как и многие женщины той эпохи. Вероятно, картина стала так популярна как раз потому, что многие зрители могли узнать в ней своих матерей.

«Моя мама» Источник: Русский виртуальный музей / rusmuseumvrm.ru

Ракша много путешествовал по стране: в тайге, на базах нефтяников и геологических маршрутах, а также на стройках дорожных магистралей. На основе увиденного он делал наброски и заготовки, которые по возвращении превращал в полотна. Художник создал сотни картин, книжных иллюстраций, эскизов к фильмам и других графических работ.

Его персональные выставки организовывали, в частности, в Париже, Лондоне и Токио, где талант художника и смог оценить среди прочих Акира Куросава. Через 5 лет после выхода «Дерсу Узала» Юрий Ракша, работая дома над очередной картиной, потерял сознание. Незадолго до этого врачи диагностировали у художника лейкоз. Прогнозы были мрачными, жить ему оставалось совсем недолго.

Творец спешил закончить очередную работу, поскольку, как вспоминают родные и коллеги, считал, что обязан вынести из головы всё, прежде чем оно погибнет вместе с ним. Он умер в 42 года.

«Он боролся со смертью стоически, мужественно, старался скрыть муки. Работал до изнеможения. Он торопился, держался за кисть, как за спасательный круг», — писала его супруга Ирина.

«Продолжение», в которой описывается тема рода и угадываются черты жены и дочери художника Источник: Ирина Ракша / proza.ru