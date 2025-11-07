НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Репортаж «Это не диагноз, просто разновидность досуга». Неужели россиян опять можно заставить полюбить телевидение?

«Это не диагноз, просто разновидность досуга». Неужели россиян опять можно заставить полюбить телевидение?

Эксперты уверены, что в соцсетях мы смотрим всё то же ТВ

C 2005 года телевизоры сильно изменились. Телевидение как явление тоже эволюционировало

C 2005 года телевизоры сильно изменились. Телевидение как явление тоже эволюционировало

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Кажется, за последние 20 лет российское телевидение и его аудитория изменились до неузнаваемости. Часть зрителей отказалась от просмотра линейного эфира (то есть трансляций, где программы поставили в эфир специально обученные люди, а рекламу собрали без предпочтения зрителей) полностью, другая использует телевизор как фон для домашних дел, по-настоящему включаясь только в фильмы и сериалы, найденные в Сети. Периодически линейному вещанию и вовсе пророчат скорый конец. Но есть и альтернативная точка зрения. Журналист NGS.RU побывала на дискуссии о том, как зрители и интернет изменили ТВ, а телевидение изменило интернет. Подробности — в репортаже.

В эфире ностальгия

Обсуждать прошлое, настоящее и будущее российского ТВ на конференции «Телеком Интенсив» в Москве собрались телевизионные корифеи, часть которых начала работать в середине нулевых. Всю эволюцию российского телевещания они не то что видели своими глазами — прочувствовали на себе. К обсуждению «Триколор» пригласил и культовых ведущих MTV Александра Анатольевича и Тутту Ларсен, и создающего детское реалити «Футбол-шоу» генерального продюсера компании «Первый канал. Всемирная сеть» Дмитрия Борисова, и значительно менее известных зрителю спикеров, отвечающих именно за подбор контента и продакшен.

Но дискуссия в итоге не скатилась в журналистский междусобойчик, и послушать ее определенно было бы интересно всем, кто смотрит или смотрел раньше телеэфир. Что-что, а подбор программ в нем — это всегда история о зрителе.

«У меня есть данные, что в 2005 году было самым популярным с точки зрения рейтинга, и цифры колоссальные, таких сейчас не бывает. Это были сериалы „Мастер и Маргарита“ Владимира Бортко, „Близнецы“, „Кривое зеркало“ Евгения Петросяна, еще несколько сериалов, — зачитала модератор встречи, журналистка Арина Бородина. — У „Мастера и Маргариты“ были совершенно колоссальные рейтинги: из 100% зрителей, включивших телевизор в то время, когда сериал шел, 60% выбирали его».

Сериал Владимира Бортко неоднократно подвергался критике: как за неоднозначные визуальные решения (особенно зрителей впечатлил Кот Бегемот), так и за буквальное прочтение романа. Но на народную любовь к сериалу это никак не повлияло

Сериал Владимира Бортко неоднократно подвергался критике: как за неоднозначные визуальные решения (особенно зрителей впечатлил Кот Бегемот), так и за буквальное прочтение романа. Но на народную любовь к сериалу это никак не повлияло

Источник:

Smotrim.ru

Рейтинг юмористического шоу остался неозвученным, но сериалу он явно уступал: озвучив название сериала, модератор разблокировала воспоминания и запустила неконтролируемую ностальгическую реакцию.

«В 2005 году у меня родился первый ребенок и я немножко выпала из профессионального контента, — со смехом рассказала Тутта Ларсен. — Но „Мастера и Маргариту“ я смотрела. Недавно пересматривала и должна сказать, что, хотя сегодня уже есть вопросы к [техническому] визуальному воплощению, это по-прежнему приличное зрелище».

2005-й вообще стал началом той эпохи сериалов, которые мы представляем, слыша это слово сейчас: именно тогда русские зрители увидели «Доктора Хауса», создавшего медицинский детектив как телевизионный жанр, и Lost.

А еще, похоже, мы очень любили красочные музыкальные шоу: «Евровидения» зрителям оказалось мало, и подобные концерты-премии стали показывать всё чаще, на любой вкус и жанр, со всё возрастающим градусом торжественности и ощущения того, что денег так много, что девать их просто некуда.

Кто-то с наслаждением смотрел подростковые шоу вроде «Поцелуя навылет», другие с некоторым стыдным интересом подглядывали в «За стеклом» и «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Как будто мы были настолько счастливые, что проблемы можно было найти разве что по ту сторону телевизионного экрана.

И одновременно с этим, если судить по эфирной сетке, зритель 20 лет назад не только хотел развлекаться, но и действительно обладал несколько более возвышенным вкусом. Просмотревший перед дискуссией старые телепрограммы главный редактор издания Sostav.ru Роман Бедретдинов с удивлением констатировал: эфир очень, очень сильно изменился.

«Сегодня невозможно себе представить фильм „Труффальдино из Бергамо“ на Первом канале в прайм-тайм. И журнал „Фитиль“, который шел там же днем, тоже представить себе невозможно», — заметил журналист.

У дискуссии о прошлом и будущем телевидения были все шансы превратиться в ностальгический фестиваль «Раньше было лучше». Вместо этого получилось интересное обсуждение того, как зрители вернулись к старому ТВ

У дискуссии о прошлом и будущем телевидения были все шансы превратиться в ностальгический фестиваль «Раньше было лучше». Вместо этого получилось интересное обсуждение того, как зрители вернулись к старому ТВ

Источник:

Анна Скок / NGS.RU

Тут, правда, стоит остановиться и уточнить, действительно ли эфирная сетка отражала то, что хотели смотреть зрители, или то, что им хотели показать. Как бы современные сайты ни ругали за новости о звездах и криминал, читаемость таких публикаций наглядно свидетельствует: люди хотят читать именно это. С телевизионными же рейтингами сложнее.

Спикеры триколоровского интенсива признали: рейтинги непрозрачны, и даже сами телевизионщики не всегда понимают, сколько зрителей их посмотрело и сколько из этих просмотров в итоге вошло в статистику.

«Мне кажется, что с приходом интернета и эры блогеров, в числе которых я, прости господи, теперь тоже числюсь, разделились контентные потоки. Блогосфера, с одной стороны, актуальная, информационная, репортажная, а с другой стороны — очень частная и личная, — обратила внимание Тутта Ларсен. — А телевизор стал в основном производителем больших шоу, развлекательных и политических, которые невозможно снять блогеру или маленькому телеканалу».

«Я считаю, что телевизор так и будет оставаться одним из членов семьи или дорогих гостей на любом празднике, будет в центре интерьера, — не согласился ее коллега Александр Анатольевич. — Телевизор вокруг себя людей собирает. Я думаю, я не один в зале, кто скажет, что он разговаривает с телевизором. Это нормально, это не диагноз, просто разновидность досуга и соучастие».

Впрочем, самые рейтинговые программы 2025 года обсуждать на дискуссии не стали. Может быть, они всё же слишком сильно проигрывают сериалам и шоу 2005-го, уже подернутым в памяти красивой дымкой ностальгии, а может, к 2025 году телевидение всё же стало слишком персонализированным.

Каждый за себя (и для себя)

С 2008 года, заметили журналисты, телевидение начало не просто конкурировать с YouTube и интернетом в целом, но и отчетливо ему проигрывать. Вместо того чтобы долго листать телеканалы или даже покупать телепрограммы, теперь можно было самостоятельно решать, что конкретный телезритель хочет посмотреть. Часть телепрограмм начали активно использовать UGC-контент. Первую попытку, правда, предприняли еще в программе «Сам себе режиссер», но настоящая активность началась позже.

UGC-контент (user-generated content) — это контент, созданный пользователями, а не профессиональными журналистами: например, записи происшествий, снятые на авторегистраторы или мобильники.

Другие же телевизионщики заметили всё более печальные цифры в рейтингах просмотров. Странно было смотреть государственные каналы, рапортующие об успехах и развитии страны, если хотелось увидеть правду жизни, и так же странно — предпочитать «чернуху» новостям, которые могут успокоить. Любители животных вряд ли хотели смотреть те же передачи, что и охотники, а поклонницы кино о любви вряд ли соглашались на боевики.

Теперь телепрограмму не обязательно покупать, а можно посмотреть в интернете. Но, возможно, на этом отличия и кончаются

Теперь телепрограмму не обязательно покупать, а можно посмотреть в интернете. Но, возможно, на этом отличия и кончаются

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Правда, продлилось это совсем недолго, меньше 20 лет. Неожиданно для зрителей оказалось, что выбирать — значит выполнять некоторую интеллектуальную работу. Далеко не всем хотелось это делать.

«У нас у всех была иллюзия выбора: всем казалось классно прийти, открыть платформу, блоги [и выбрать, что смотреть или читать]. Это первыми поняли социальные сети. Вместо хронологического таймлайна они стали нам подсовывать алгоритмы: ленты запрещенных и незапрещенных сетей стали подсовывать не то, на что ты подписался, а то, что тебя должно теоретически заинтересовать. Плюс рекламу, — обратил внимание Дмитрий Борисов. — Это ничем не отличается от линейного телевидения. Всё, что мы делаем в соцсетях, — это смотрим то же самое линейное телевидение».

Ту же стратегию переняли и онлайн-кинотеатры, а после, если верить опытным журналистам, телеведущим и специалистам по подбору контента, люди и вовсе вернулись к своему старому знакомому — телевизору, пусть даже и смотреть его стали через интернет и компьютеры.

«Уставший человек после учебы, работы приходит и думает: „Блин, что бы мне посмотреть?“ Час уходит на выбор — пока выбираешь, уже устал, время подошло спать. Выключил, расстроился, — продолжил Дмитрий Борисов. — [Но], если ты доверяешь команде, которая делает тебе телеканал, ты знаешь, что люди, которым ты доверяешь, за тебя уже подумали, попытались предугадать, что тебе будет интересно. Программный телеканал — это искусство. Программный директор — это художник».

Окончательно нежное слияние телевидения и интернета, похоже, завершили замедления YouTube и прочие внешне- и внутриполитические события последних лет. В онлайн-кинотеатрах появились целые каналы, передачи для которых снимали непрофессиональные блогеры (ведь вариантов заработать в интернете у них больше почти и не осталось).

«Нишевые каналы имеют право на существование, и дай бог им здоровья, они должны выполнять свою небольшую, но важную миссию. Но рано или поздно телевидение должно объединить огромную аудиторию, вокруг себя телевизор должен собрать людей и привести к какому-то хорошему, правильному знаменателю, — подытожил Александр Анатольевич. — Мы должны быть в одном пространстве, чтобы мы понимали, что мы живем в одном доме».

Похоже, несмотря на некоторый пафос, он всё же был прав: судя по ТВ-рейтингам, 31 декабря и 9 мая телевидение всё еще смотрят массово, всей страной и весь день. Ну или просто включают фоном — тут уж не разберешься.

Сильно ли изменилось телевидение за 20 лет? К лучшему или к худшему?

Анна Скок
Анна Скок
Корреспондент
Комментарии
5
Гость
1 час
Иногда смотришь и думаешь: «Это же из прошлого века!»
Гость
1 час
Телевидение — пережиток прошлого, пора двигаться вперёд.
