Умер телеведущий Юрий Николаев. Вы видели его в «Утренней почте» и «Звезде»

Цискаридзе опубликовал совместное фото с Николаевым Источник: ЦИСКАРИДЗЕ•NEWS / Telegram

Умер телеведущий Юрий Николаев. Ему было 76 лет. Об этом рассказал артист Николай Цискаридзе.

«Совсем недавно мы [были] в эфире. Отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько!» — признался Цискаридзе.

Ранее днем Николаева срочно доставили в больницу. Ему стало плохо, когда он находился дома. Николаев долго боролся с тяжелым заболеванием легких.

«В ноябре 2024 года он был доставлен в реанимацию после обморока, где у него диагностировали отек легких», — пишет телеграм-канал SHOT.

Вся страна знала Николаева по его участию в музыкальных программах. Вы наверняка помните их названия: «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».



Николаев отличался обаянием, харизмой и самоиронией. Так, он говорил о себе: «Есть во мне большой минус — самокопание, его бы поменьше. Самоанализ необходим, безусловно, но не до такой степени».