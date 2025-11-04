В России выпустили приключенческую игру «Земский собор»

Продолжительность игры составит 6-7 часов Источник: скриншот игры

Российская игровая студия Cyberia Nova 4 ноября провела презентацию игры «Земский собор»(12+). Ее уже можно скачать на странице проекта в VK Play.

«Земский собор» — новая игра в жанре приключенческого экшена (Action-Adventure) от разработчиков игры «Смута», поддержанной АНО Институт развития интернета. Это история о событиях, развернувшихся после Смутного времени, рассказанная от лица главного героя — казака Кирши, соратника Юрия Милославского. Игра погружает в закулисные интриги Земского собора 1613 года. Тогда для избрания нового царя делегаты съехались со всех городов Русского государства. Кирша оказался втянут в водоворот событий, разворачивающихся вокруг борьбы за трон.

— Презентация игры «Земский собор» в День народного единства — это символичное напоминание о том, что сила России всегда была в единстве ее народа. Эта игра не просто исторический рассказ — она отражает вечную ценность национального согласия, когда судьба страны зависит от мудрости и единства ее людей, — прокомментировал креативный директор студии Сергей Русских.

По данным компании, разработчики стремились найти баланс между исторической достоверностью и увлекательным игровым сюжетом, используя прием «ненадежного рассказчика», чтобы показать события Смутного времени глазами казака Кирши. Такой подход делает историю живой, непредсказуемой и глубоко атмосферной. В игре вас ждут квесты, засады, новые персонажи и камео исторических личностей — в их числе Лжедмитрий III, Земской ярыжка с «сыскными грамотами» и скоморох Соловей. Продолжительность игры составит 6–7 часов.

В «Земском соборе» переосмыслили основные механики, внедрили новую систему мирного и боевого передвижения главного героя и NPC (неигровых персонажей), добавили новые сюжетные элементы и интерактивные возможности.

Игровой опыт расширяется с помощью механик QTE, мини-игр и других систем взаимодействия с окружением: можно толкнуть застрявшую телегу купца, раздуть кузнечные меха и совершать другие действия.

Команда также переработала большую часть интерфейсов и добавила новые. Упрощена прокачка героя, добавлена интерактивная мини-карта для удобной навигации и поиска улик. Также внедрен экран фракций для отслеживания политической борьбы и продуманные обучающие подсказки. Все изменения сделали игру удобнее и интереснее, учитывая отзывы игроков.