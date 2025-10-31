НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Культура В «Майнкрафте» появилась ярославская достопримечательность: ее построил школьник

В «Майнкрафте» появилась ярославская достопримечательность: ее построил школьник

Смотрим, как выглядит виртуальное сооружение

198
Так выглядит ярославская достопримечательность в «Майнкрафте» | Источник: предоставлено Ярославским музеем-заповедником

Так выглядит ярославская достопримечательность в «Майнкрафте»

Источник:

предоставлено Ярославским музеем-заповедником

В популярной во всем мире компьютерной игре «Майнкрафт» (6+) появилась виртуальная копия архитектурного комплекса Спасо-Преображенского монастыря из Ярославля. Об этом сообщили в ярославском музее-заповеднике.

Автором виртуальной модели Спасо-Преображенского монастыря, собранной из игровых блоков, стал школьник из Зеленограда Борис Грачев.

«Работа проведена с высокой детализацией: воссозданы и древнейший в Ярославле собор, и церковь Ярославских чудотворцев, и Большая звонница, и крепостные башни со стенами и Святыми воротами. Отражены даже деревья и кустарники, превращающие музей в заповедник», — отметили в музее-заповеднике.

Получилось очень похоже | Источник: предоставлено Ярославским музеем-заповедником

Получилось очень похоже

Источник:

предоставлено Ярославским музеем-заповедником

Многих пользователей игры привлекает возможность строить в ней из блоков свой выдуманный мир или воссоздавать реальный. Игроки, решившие построить цифровую копию Земли, объединились в проекте Build The Earth. В нем нашлось место и России, и Ярославлю. Цифровым воссозданием архитектурных памятников России в «Майнкрафте» занимается команда TeamCIS | СНГ [Build The Earth. Борис Грачев — один из ее участников. Он объяснил, почему решил создать именно виртуальный Спасо-Преображенский монастырь.

«Для меня Ярославль и Ростов — яркие примеры исторической русской архитектуры. Их образы символизируют богатство и разнообразие культурного наследия России. Мне хотелось показать это ровесникам через современные цифровые технологии», — привели слова автора в музее-заповеднике.

Рендеринг построенной компьютерной модели провел администратор российской команды TeamCIS | СНГ [Build The Earth Майкл Дмитриев.

Рендеринг — это финальный этап создания изображения или видео, когда элементы собираются воедино.

Участники игры теперь смогут виртуально посетить Спасо-Преображенский монастырь | Источник: предоставлено Ярославским музеем-заповедником

Участники игры теперь смогут виртуально посетить Спасо-Преображенский монастырь

Источник:

предоставлено Ярославским музеем-заповедником

Теперь виртуальная модель музея-заповедника доступна для осмотра и изучения пользователям по всему миру.

«Это значит, что можно своим игровым аватаром пройтись по территории бывшего монастыря. Такой интерактивный формат делает изучение истории более увлекательным. На мой взгляд, это способствует популяризации России», — еще один из участников проекта Николай Стоцкий, студент 3-го курса РГГУ.

В планах команды отстроить все достопримечательности Ярославля, а также Ростова Великого, Тутаева и Рыбинска. На данный момент готовы храм Ильи Пророка, Ростовский кремль, Волковский театр, здание областного правительства и площадь перед ним.

А вы или ваши дети играете в «Майнкрафт»?

Да
Нет
Что это?
Комментарии
4
Гость
50 минут
В школе информатика была полезнее, чем «Майнкрафт»!
Гость
49 минут
Виртуальный мир позволяет проявить креатив, жаль, что не всегда это применимо в реальной жизни.
Читать все комментарии
