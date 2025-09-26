«Мудрый и обаятельный человек»: Путин простился с Тиграном Кеосаяном, оценив режиссера

В прощании с режиссером Владимир Путин отметил его яркий творческий путь Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Его жене, главе RT Маргарите Симоньян, и маме Лауре он написал добрые слова в память об известном человеке.

«Искренне разделяю постигшее вас огромное горе. Ушел из жизни выдающийся режиссер, сценарист, актер, яркий, творческий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили», — написал президент, его слова приводятся на сайте Кремля.

В соболезновании Путин отметил, что Тигран Кеосаян «посвятил себя служению искусству».

«Тигран Эдмондович трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам и многочисленным почитателям своего уникального дарования. Он многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства, обогатил культурную жизнь страны яркими, самобытными работами. Его творчество отражало дух и настроение времени, в котором он жил», — заключил Владимир Путин.

Всё, что известно о жизни и смерти Тиграна Кеосаяна, — в одном видео Источник: Никита Егоров, Владислав Шитюк / Городские медиа