Умер Тигран Кеосаян

«Мудрый и обаятельный человек»: Путин простился с Тиграном Кеосаяном, оценив режиссера

Режиссер умер в 59 лет

297
В прощании с режиссером Владимир Путин отметил его яркий творческий путь

В прощании с режиссером Владимир Путин отметил его яркий творческий путь

Источник:

Анна Селина / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Его жене, главе RT Маргарите Симоньян, и маме Лауре он написал добрые слова в память об известном человеке.

«Искренне разделяю постигшее вас огромное горе. Ушел из жизни выдающийся режиссер, сценарист, актер, яркий, творческий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили», — написал президент, его слова приводятся на сайте Кремля.

В соболезновании Путин отметил, что Тигран Кеосаян «посвятил себя служению искусству».

«Тигран Эдмондович трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам и многочисленным почитателям своего уникального дарования. Он многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства, обогатил культурную жизнь страны яркими, самобытными работами. Его творчество отражало дух и настроение времени, в котором он жил», — заключил Владимир Путин.

Всё, что известно о жизни и смерти Тиграна Кеосаяна, — в одном видео

Источник:

Никита Егоров, Владислав Шитюк / Городские медиа

Тигран Кеосаян умер сегодня ночью в возрасте 59 лет. Еще в конце 2024 года у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Он попал в больницу в крайне тяжелом состоянии: перенес клиническую смерть и впал в кому, из которой ему не удалось выбраться. Причина возникших проблем со здоровьем телеведущего по сей день остается неизвестной.

Мария Филиппова
Мария Филиппова
