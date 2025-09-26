Пародировал Обаму и бросил жену-актрису. Кто такой Тигран Кеосаян и как он стал одним из самых влиятельных людей на российском ТВ

Рассказываем всё, что известно о Тигране Кеосаяне Источник: «Международная пилорама» (18+) / НТВ

В Москве умер один из самых влиятельных деятелей современного российского телебизнеса Тигран Кеосаян. Об этом 26 сентября сообщила его супруга Маргарита Симоньян. MSK1.RU рассказывает, кто такой Тигран Кеосаян, что он делал на российском ТВ и почему не общался с первой женой.

Детство и семья

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна (он наиболее известен по трилогии «Неуловимые мстители») (6+), который скончался, когда Тиграну было 28 лет, и актрисы Лауры Геворкян.

У него был старший брат Давид — советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. На его счету три режиссерские работы и более 40 спродюсированных фильмов, среди которых «Марш Турецкого» (12+), «Бедная Саша» (0+), «Досье детектива Дубровского» (28+). Режиссер скончался 19 октября 2022 года из-за осложнений после перенесенного ковида.

После окончания средней школы Тигран Кеосаян в 1983 году начал работать на киностудии «Мосфильм». Там он выполнял самые разные поручения. Мечтая о продолжении семейной династии, в 1984 году Тигран Кеосаян поступил на режиссерский факультет ВГИКа и начал заниматься в мастерской Игоря Таланкина.

Через некоторое время его призвали в армию (тогда большинство студентов не получали отсрочку), где служил в войсках ПВО в подмосковной Балашихе. Вернувшись в институт, попал на курс Юрия Озерова. Из-за большого количества творческой работы окончил его только в 1998 году.

— Ваня Охлобыстин, Сашка Баширов, Федя Бондарчук, Рашид Нугманов, Фархад Абдуллаев — все были вместе, — вспоминал в интервью Кеосаян в 2022 году. — Я могу кого-то забыть, потому что уже прошло время. Потом мы все вместе пошли в армию, также компанией, вернулись на второй курс, где начались уже отдельные отрывки и работы. Да и страна была другая, когда мы вернулись из армии. Поэтому фразу «волка ноги кормят» мы прекрасно поняли на своей шкуре.

Во время учебы во ВГИКе Кеосаян поставил свой первый короткометражный фильм — 18-минутную драму «Солнечный берег». В этой картине снялся его друг Федор Бондарчук, у которого Тигран сыграл в такой же короткометражке «Сон в летнее утро» (0+).

В 1992 году Тигран Кеосаян снял свой первый полнометражный фильм «Катька и Шиз». Через четыре года на экраны вышел его комедийный мини-сериал «Дела смешные, дела семейные» о четырех поколениях одной семьи, которая вынуждена приспосабливаться к новым условиям жизни и решает основать «семейное дело», устроив в доме прачечную.

В 1993 году вместе с братом Давидом Тигран Кеосаян создал студию Gold Vision, где вместе с Бондарчуком активно снимал клипы звездам 1990-х. Сотрудничал со многими деятелями российского шоу-бизнеса, в том числе с Ириной Аллегровой, Михаилом Шуфутинским, Игорем Сарухановым.

В частности, они сняли первый сольный ролик Наталье Ветлицкой на песню «Посмотри в глаза». С артисткой у него тогда был роман, в чем он позже признался журналистам. Со временем он стал отходить от создания клипов, переключаясь на работу режиссера кино.

Клип Ветлицкой Источник: Retro Music / Vk.com

В том же году Тигран Кеосаян женился на актрисе Алене Хмельницкой. Впервые они встретились в Ленкоме. Будущий супруг часто заходил туда к своим друзьям-артистам. Тигран предложил Алене принять участие в рекламном ролике и сразу познакомил ее со своей семьей. Спустя полгода они сыграли свадьбу. Через год у них родилась дочь Александра. В 2010-м у Кеосаяна и Хмельницкой родилась дочка Ксения.

Алена Хмельницкая была первой женой Кеосаяна Источник: Центральное телевидение / YouTube.com

Через несколько лет после свадьбы появились новости о скором расставании звездной пары. Кеосаян закрутил роман с давней приятельницей — журналисткой Маргаритой Симоньян. В 2004 году, когда произошел захват заложников в Беслане, Кеосаян увидел репортаж, который вела Симоньян.

— Я видел пару выпусков, а потом ехал в машине и слышал, как на одной столичной радиостанции две злые женщины поливали несправедливо ее дерьмом, — вспоминал Кеосаян. — Я просто написал незнакомому мне человеку, что «я вас уважаю, я вот такой-то и я вас поддерживаю, не обращайте внимания».

Маргарита ответила на его сообщения, и между ними завязалась переписка. Они не раз пытались расстаться. В 2013 году у Кеосаяна и Симоньян родилась дочь. Через пять месяцев после появления первенца Симоньян снова забеременела. В 2014 году у нее с Кеосаяном родился сын. Тогда же Кеосаян развелся со своей первой женой — Хмельницкой.

Тигран Кеосаян с Маргаритой Симоньян Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Еще через пять лет после этого у пары появилась дочь. В 2020 году пара ждала еще одного ребенка, но ему не было суждено появиться на свет. Поженились Кеосаян и Симоньян только в 2022 году, когда на телеведущего и главного редактора RT наложили санкции.

В мае 2000 года компания Gold Vision сливается с продюсерским центром «Видео Интернешнл» — образуется «Студия 2В». Компания создавала программы для ключевых партнеров — телеканалов РТР и НТВ. Там выходили передачи: «Сам себе режиссер», «Устами младенца», «Сто к одному».

Его участие в таких шоу, как «Слава богу, ты пришел!» и «Десять миллионов», а также работа в жюри проектов, таких как «Империя иллюзий» и «Один в один!», помогли ему закрепиться на телевидении. С 2007 по 2009 год он вел авторское ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на РЕН ТВ. В декабре 2007 года выступил на том же канале в качестве соведущего (в паре с Эвелиной Блёданс) новогоднего шоу «Новый год наоборот».

В 2008 году Кеосаян был доставлен в предынфарктном состоянии в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, там он перенес операцию, ему провели аортокоронарное стентирование.

Холдинг «Национальная Медиа Группа» из-за изменения концепции вещания на РЕН ТВ прекратил сотрудничество с Кеосаяном. В 2009 году телеведущий стал исполнительным продюсером телеканала ДТВ («Перец») (входил в холдинг «СТС Медиа»). На этой должности он пробыл год.

С 2009 по 2010 год вместе с супругой Аленой Хмельницкой вел передачу «Ты и я» на телеканале «Россия» о семейной жизни известных российских пар.

— Вне зависимости от слоганов я не воспринимаю ее как программу о тайнах семейной жизни звезд. Не наше собачье дело, какие тайны скрывают не только звезды, но и другие люди. Вопросы редактируем лично мы с Аленой, — говорил в интервью Кеосаян. — Сначала авторам, конечно, хотелось привнести эдакую «интересинку». Но в наших с Аленой планах не стоит задача гореть в аду. Мне кажется, мы уже доказали, что к нам на программу можно идти смело, не боясь желтизны. Но на самом деле мы все на ТВ сами виноваты.

С 18 января по 31 мая 2010 года на ДТВ работал ведущим авторского ток-шоу «Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном». При нем на телеканале появились программы «Разрушители пословиц», «Департамент собственной безопасности», «Дорожные войны» и «Улетное видео по-русски», а также сериалы «Однажды в милиции» и «Невидимки». В том же году Кеосаян снова попал в больницу с инфарктом.

В 2011 году Тигран Кеосаян ненадолго вернулся на РЕН ТВ, став ведущим ток-шоу «Хватит молчать!», где обсуждались актуальные темы повседневной жизни. После закрытия программы Кеосаян не появлялся на экране в роли телеведущего, после чего восстановил прежнюю студию Gold Vision.

— Никто не сможет меня обвинить в том, что при переходе с канала на канал я плохо говорил о моих прежних работодателях, — объяснял «КП» Кеосаян свое отсутствие на экранах. — Но при этом я очень независимый. А сейчас такое замечательное время, когда телеканалами руководят люди, с которыми мы вместе выросли. Все друг друга очень хорошо знают. А у меня есть свое мнение, и оно часто бывает отличным от мнения либерально-демократической общественности, как, в частности, в ситуации с Болотной [площадью].

С 3 сентября 2016 года — ведущий вечернего развлекательного сатирического шоу «Международная пилорама» (18+) на телеканале НТВ. Название — аллюзия на телепередачу «Международная панорама»: заявленной тематикой программы названо освещение с юмором событий мировой политики.

Программа не попадала в скандалы, но спустя четыре года после запуска о ней написали мировые таблоиды The Washington Post, The Times, Daily Beast, TMZ. Поводом стал унижающий чернокожих скетч с пародией на бывшего президента США Барака Обаму.

Позже он попал под санкции Швейцарии, Великобритании, Австралии, Канады, Украины. Летом 2022 года МИД Казахстана признал Тиграна Кеосаяна персоной, нежелательной для въезда в страну.

Ведущий также заявил, что Москве надо «внимательно смотреть, кто с ней, а кто нет», из-за того, что Казахстан не стал проводить парад Победы в 2022 году.

В начале 2025 года Тигран впал в кому, пережив клиническую смерть. А несколько лет назад режиссер попадал в больницу из-за проблем с сердцем. В конце апреля 2025-го главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее супруг не говорит, но отвечает.



«Ему говоришь: „Солнышко, если ты меня слышишь, моргни“. Он моргает. Я ему что-то говорю: „Пойдем домой, пойдем домой“, а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. <…> Я ему ножки поцелую, а он вот так вот пальчики на ногах сгибает», — рассказала Симоньян.

26 сентября Маргарита Симоньян сообщила, что ее супруг скончался.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье», — попросила Симоньян.