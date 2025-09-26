НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Культура Умер Тигран Кеосаян Впал в кому и не выбрался: режиссер Тигран Кеосаян умер

Впал в кому и не выбрался: режиссер Тигран Кеосаян умер

Телеведущий впал в кому после клинической смерти

1 148
Режиссер умер на 60-м году жизни | Источник: Тигран Кеосаян / TelegramРежиссер умер на 60-м году жизни | Источник: Тигран Кеосаян / Telegram

Режиссер умер на 60-м году жизни

Источник:

Тигран Кеосаян / Telegram

Сегодня ушел из жизни артист, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. Он был один из наиболее значимых фигур в современном российском телевидении. Ему было 59 лет.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился», — написала его супруга Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Здоровье артиста пошатнулось в январе 2008 года. Тогда телеведущего госпитализировали в больницу в предынфарктном состоянии. Режиссер прошел курс лечения в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Кеосаяну провели операцию по установке стента в артерию для восстановления нормального кровотока.

Но в 2010 году ситуация повторилась, у телеведущего вновь возникли аналогичные симптомы, и он снова оказался в больнице. Медики обнаружили острый инфаркт миокарда. Тогда Кеосаяну провели повторный курс стентирования, чтобы улучшить кровообращение и снизить риски дальнейших проблем с сердцем.

В декабре 2024 года телеведущий вновь оказался в стенах больницы, но уже в крайне тяжелом состоянии: перенес клиническую смерть и впал в кому, из которой ему не удалось выбраться. Причина возникших проблем со здоровьем телеведущего по сей день остается неизвестной.

Среди возможных факторов упоминаются перенесенные ранее инфаркты, а также гипотетические внешние воздействия. Об этом в своем Telegram-канале рассказал радиоведущий Никита Небылицкий. Он предполагает, что Кеосаян впал в кому не в результате медицинского вмешательства (медикаментозной комы), а по естественным причинам.

Второй женой Кеосаяна была Маргарита Симоньян | Источник: Маргарита Симоньян / TelegramВторой женой Кеосаяна была Маргарита Симоньян | Источник: Маргарита Симоньян / Telegram

Второй женой Кеосаяна была Маргарита Симоньян

Источник:

Маргарита Симоньян / Telegram

Комментарии о состоянии супруга Маргарита Симоньян начала давать лишь 9 января. В своем Telegram-канале журналистка подтвердила, что у Кеосаяна давно наблюдались проблемы со здоровьем.

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», — прокомментировала Симоньян.

Тогда его семья очень тяжело переживала усугубившиеся проблемы со здоровьем. Его мать Лаура Геворкян приехала в дом сына. Ее переживания усиливало то, что два года назад женщина потеряла старшего сына и из последних сил ждала, что Господь смилостивится над младшим.

Кеосаян родился в 1966 году в семье известного советского режиссера Эдмонда Кеосаяна (снявшего трилогию про «Неуловимых мстителей»). Младший сын, Тигран, пошел по его стопам. В 1983 году он окончил школу и начал работать на «Мосфильме». Поступил на режиссерский факультет ВГИКа, а оттуда ушел в армию.

Свой первый фильм «Катька и Шиз» (18+) Тигран снял в 1992 году. С 1993 года вместе с Федором Бондарчуком снимал видеоклипы для известных музыкантов, в том числе и для Ирины Аллегровой.

Режиссерский факультет окончил в 1998 году, сняв комедию «Бедная Саша» (0+) с Верой Глаголевой и Александром Збруевым.

У режиссера было множество успешных картин: «Заяц над бездной» (18+), «Ялта-45» (18+), «Три товарища» (18+), «Крымский мост. Сделано с любовью!» (18+).

Однако на этом Кеосаян не остановился и решил попробовать себя в роли телеведущего. С 2007 года он вел ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на РЕН ТВ. В 2009–2010 годах на «России» в паре с Аленой Хмельницкой вел телешоу «Ты и я» о семейных тайнах звезд. В 2010 году вел передачу «Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном».

С 2016 года Тигран вел вечернее сатирическое шоу на НТВ «Международная пилорама». За участие в ней против Тиграна Кеосаяна были в 2022 году введены санкции Европейского союза, а также отдельных стран — Швейцарии, Великобритании, Австралии и Канады.

В 2024 году Тигран Кеосаян получил звание заслуженного деятеля искусств РФ за вклад в развитие культуры.

Ведущий был женат два раза. Первой женой стала актриса Алена Хмельницкая. В браке бывшие супруги прожили с 1993 по 2014 годы. У них есть две дочери Александра и Ксения.

Кеосаян с бывшей женой Аленой Хмельницкой на премьере фильма «Мираж», 20 августа 2008 года, кинотеатр «Пушкинский» | Источник: kino-teatr.ruКеосаян с бывшей женой Аленой Хмельницкой на премьере фильма «Мираж», 20 августа 2008 года, кинотеатр «Пушкинский» | Источник: kino-teatr.ru

Кеосаян с бывшей женой Аленой Хмельницкой на премьере фильма «Мираж», 20 августа 2008 года, кинотеатр «Пушкинский»

Источник:

kino-teatr.ru

Однако в холостяки Тигран записывать себя не стремился и многие годы пытался оформить брак с главным редактором RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян. Вместе пара более 12 лет, однако официальную свадьбу сыграли лишь в 2022 году. У супругов трое детей: дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт.

Симоньян призналась, что долгое время не соглашалась на брак с возлюбленным, так как никогда не хотела замуж. Кеосаян же периодически делал будущей жене предложение и дарил кольца. Главред RT заявляла, что брак влечет за собой огромное количество ненужной бумажной работы.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Гость
25 минут
Главред RT заявляла, что брак влечет за собой огромное количество ненужной бумажной работы. как-то не сходится, маргоритка
Гость
12 минут
Пришло время, за все свои делишки нести ответ перед всевышним.
