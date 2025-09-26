Впал в кому и не выбрался: режиссер Тигран Кеосаян умер

Режиссер умер на 60-м году жизни Источник: Тигран Кеосаян / Telegram

Сегодня ушел из жизни артист, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. Он был один из наиболее значимых фигур в современном российском телевидении. Ему было 59 лет.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился», — написала его супруга Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Здоровье артиста пошатнулось в январе 2008 года. Тогда телеведущего госпитализировали в больницу в предынфарктном состоянии. Режиссер прошел курс лечения в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Кеосаяну провели операцию по установке стента в артерию для восстановления нормального кровотока.

Но в 2010 году ситуация повторилась, у телеведущего вновь возникли аналогичные симптомы, и он снова оказался в больнице. Медики обнаружили острый инфаркт миокарда. Тогда Кеосаяну провели повторный курс стентирования, чтобы улучшить кровообращение и снизить риски дальнейших проблем с сердцем.

В декабре 2024 года телеведущий вновь оказался в стенах больницы, но уже в крайне тяжелом состоянии: перенес клиническую смерть и впал в кому, из которой ему не удалось выбраться. Причина возникших проблем со здоровьем телеведущего по сей день остается неизвестной.

Среди возможных факторов упоминаются перенесенные ранее инфаркты, а также гипотетические внешние воздействия. Об этом в своем Telegram-канале рассказал радиоведущий Никита Небылицкий. Он предполагает, что Кеосаян впал в кому не в результате медицинского вмешательства (медикаментозной комы), а по естественным причинам.

Второй женой Кеосаяна была Маргарита Симоньян Источник: Маргарита Симоньян / Telegram

Комментарии о состоянии супруга Маргарита Симоньян начала давать лишь 9 января. В своем Telegram-канале журналистка подтвердила, что у Кеосаяна давно наблюдались проблемы со здоровьем.

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», — прокомментировала Симоньян.

Тогда его семья очень тяжело переживала усугубившиеся проблемы со здоровьем. Его мать Лаура Геворкян приехала в дом сына. Ее переживания усиливало то, что два года назад женщина потеряла старшего сына и из последних сил ждала, что Господь смилостивится над младшим.

Кеосаян родился в 1966 году в семье известного советского режиссера Эдмонда Кеосаяна (снявшего трилогию про «Неуловимых мстителей»). Младший сын, Тигран, пошел по его стопам. В 1983 году он окончил школу и начал работать на «Мосфильме». Поступил на режиссерский факультет ВГИКа, а оттуда ушел в армию.

Свой первый фильм «Катька и Шиз» (18+) Тигран снял в 1992 году. С 1993 года вместе с Федором Бондарчуком снимал видеоклипы для известных музыкантов, в том числе и для Ирины Аллегровой.

Режиссерский факультет окончил в 1998 году, сняв комедию «Бедная Саша» (0+) с Верой Глаголевой и Александром Збруевым.

У режиссера было множество успешных картин: «Заяц над бездной» (18+), «Ялта-45» (18+), «Три товарища» (18+), «Крымский мост. Сделано с любовью!» (18+).

Однако на этом Кеосаян не остановился и решил попробовать себя в роли телеведущего. С 2007 года он вел ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на РЕН ТВ. В 2009–2010 годах на «России» в паре с Аленой Хмельницкой вел телешоу «Ты и я» о семейных тайнах звезд. В 2010 году вел передачу «Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном».

С 2016 года Тигран вел вечернее сатирическое шоу на НТВ «Международная пилорама». За участие в ней против Тиграна Кеосаяна были в 2022 году введены санкции Европейского союза, а также отдельных стран — Швейцарии, Великобритании, Австралии и Канады.

В 2024 году Тигран Кеосаян получил звание заслуженного деятеля искусств РФ за вклад в развитие культуры.

Ведущий был женат два раза. Первой женой стала актриса Алена Хмельницкая. В браке бывшие супруги прожили с 1993 по 2014 годы. У них есть две дочери Александра и Ксения.

Кеосаян с бывшей женой Аленой Хмельницкой на премьере фильма «Мираж», 20 августа 2008 года, кинотеатр «Пушкинский» Источник: kino-teatr.ru

Однако в холостяки Тигран записывать себя не стремился и многие годы пытался оформить брак с главным редактором RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян. Вместе пара более 12 лет, однако официальную свадьбу сыграли лишь в 2022 году. У супругов трое детей: дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт.