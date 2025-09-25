«Было больше 100 вариантов монтажа»: в прокат вышла экранизация культового романа «Момент истины»

Премьера фильма состоялась 25 сентября Источник: «Дирекция кино»

В российских кинотеатрах стартовал прокат ленты «Август» (16+). Это фильм по мотивам легендарного романа Владимира Богомолова «Момент истины». Авторы рассказали о создании картины и непростой судьбе предыдущих экранизаций литературного первоисточника. Подробности — в материале.

Роман Богомолова о военной контрразведке «В августе 44-го» («Момент истины») вышел в 1974 году и сразу стал литературной сенсацией. Его успех можно было сравнить с триумфом «Семнадцати мгновений весны». Действие сюжета развернулось в Западной Белоруссии: недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно- диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение может только СМЕРШ.

Сразу после публикации романа его решил экранизировать литовский режиссер Витаутас Жалакявичюс, пригласив на главную роль Сергея Шакурова. Но Богомолов не принял киноверсию и даже подал в суд на ее создателей. Ему не понравились образы актеров, вестернизация материала. Служители Фемиды оказались на стороне автора и постановили: «Производство фильма приостановить и без согласия автора никаких съемок не производить».

Следующую экранизацию — фильм Михаила Пташука «В августе 44-го…» 2000 года — писатель также не принял. И хоть эта версия ленты все же дошла до зрителя, свою фамилию Богомолов из титров убрал. Спустя 25 лет третий фильм по мотивам богомоловского романа спродюсировали Константин Эрнст и Анатолий Максимов, а поставили Никита Высоцкий и Илья Лебедев.

— У проекта было три запуска в производство и каждый подход с новым режиссером, с другими актерами. Сценарий тоже дался не сразу. У разных авторов получался традиционный военный фильм «внешнего действия», а таких и без нас было снято немало. И только сценарист Сергей Снежкин создал, на мой взгляд, удивительный текст, где есть интрига, фактура, юмор, но главное — ощущение национального культурного кода: герои стали своими, легкими, живыми, узнаваемыми, несмотря на то, что сменилась эпоха, — прокомментировал Анатолий Максимов.

В новой версии «Август» — одновременно триллер об охоте за опаснейшей разведгруппой, экшн со зрелищными погонями и боями и драма, в которой герои сражаются не только с агентами Вермахта, но и с мраком внутри самих себя.

— У нас было больше ста вариантов монтажа фильма, которые существенно разнились друг с другом. Наша задача — соединить в двухчасовом формате сильно отличающееся между собою жанры остросюжетного детектива и психологической драмы — не имела очевидного решения. Поэтому искать пришлось ощупью, пересобирая сцену за сценой. Изменять их порядок было невозможно из-за линейности сюжета. Все действие фильма укладывается в три августовских дня, — рассказал режиссер Илья Лебедев.

В фильме снимались: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов, Даниил Воробьев, Кирилл Кузнецов, Алексей Вертков, Иван Колесников, Эльдар Калимулин, Илья Малаков, Александр Устюгов и другие.

— Сергей Безруков был нашей безусловной кандидатурой на роль Алехина, хотя номинально сейчас он сильно старше героя, описанного в книге. Но он, во-первых, молодо выглядит, а в-главных, он — великий русский актер, который может сыграть все. И мы ни секунды не жалели о своем выборе. Никита Кологривый идеально отвечал нашим представлениям о Таманцеве своими бесшабашностью, безудержностью, хулиганством, хитроумием. Павел Табаков, будучи очень талантливым молодым актером, и, как и его Блинов, москвичом из интеллигентной семьи, идеально вписывается в образ, — объяснил выбор актеров на главные роли Константин Эрнст.