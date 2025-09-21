НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Победитель «Интервидения» рассказал, как потратит свой выигрыш. Это 30 млн рублей

Вьетнамский певец обошел 20 других артистов

90
Дык Фук хочет отправить деньги на благие цели | Источник: «Интервидение 2025» / TelegramДык Фук хочет отправить деньги на благие цели | Источник: «Интервидение 2025» / Telegram

Дык Фук хочет отправить деньги на благие цели

Источник:

«Интервидение 2025» / Telegram

Дык Фук, победитель «Интервидения» из Вьетнама, рассказал о планах на приз. Он выиграл хрустальный кубок, а также 30 млн рублей. И часть выигрыша он хочет отправить на благотворительность в России.

«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», — сказал вьетнамец в шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Всего в конкурсе участвовало 22 страны. Второе место заняла Киргизия, третье — Катар. Многие участники признавались в любви к России, и Дык Фук не стал исключением.

«Победитель конкурса заявил, что для него было бы большой честью сделать коллаборацию с русскими артистами и доучить русский язык. Дык Фук добавил, что хочет „собственными руками“ написать песню на русском языке», — пишут РИА Новости.

Он добавил, что чаще других слушал песни участников от России, Белоруссии и Казахстана. Также Дык Фук по памяти напел мотивы песен SHAMAN «Прямо по сердцу» и белорусской певицы Насти Кравченко «Мотылек».

Певец SHAMAN, который представил Россию, попросил жюри не оценивать его «по законам гостеприимства». Тем самым он снял себя с конкурса. Сказать, что зрители были в шоке от столь благородного жеста, — ничего не сказать.

О том, как прошел конкурс, мы рассказывали в онлайн-трансляции.

