НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

4 м/c,

ю-з.

 752мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
Школьник вырастил тыкву-гиганта
Раскупили билеты на концерт Лазарева
Афиша на выходные
Ярославский бренд покорил Россию
Отреставрируют церковь
Отремонтируют здание бывшей больницы
«Яавтобус» с символикой Москвы
Когда включат отопление
Причалил немецкий теплоход
Где строят новый мост
Культура "Интервидение-2025" «Не победит». Член жюри «Интервидения» отказался считать SHAMAN фаворитом: как начинается конкурс

«Не победит». Член жюри «Интервидения» отказался считать SHAMAN фаворитом: как начинается конкурс

Рассказываем, как прошла пресс-конференция

188
Игорь Матвиенко заявил, что SHAMAN вряд ли выиграет «Интервидение» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИгорь Матвиенко заявил, что SHAMAN вряд ли выиграет «Интервидение» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Игорь Матвиенко заявил, что SHAMAN вряд ли выиграет «Интервидение»

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Народный артист России, член жюри «Интервидения» Игорь Матвиенко заявил журналистам, что SHAMAN (Ярослав Дронов) войдет в пятерку, но вряд ли победит на этом конкурсе. По его мнению, исполнитель обладает уникальным вокалом, но его песня «Прямо по сердцу» слишком попсовая.

«Мое мнение, что SHAMAN попадет в пятерку [победителей]. Даже из-за гостеприимства… SHAMAN очень крутой тем не менее. <…> У него есть прекрасный ремикс „Улетай“, но в данном номере он более универсальный», — сказал Матвиенко на пресс-конференции.

В то же время он уверен, что с выбранной композицией исполнитель выиграл бы «Евровидение».

Игорь Матвиенко заявил, что SHAMAN вряд ли выиграет «Интервидение»

Источник:

MSK1.RU

Кроме того. Матвиенко сказал, что «Интервидение» — суперпатриотический конкурс, но патриотизм не значит «брать красный флаг, бежать впереди и кричать ура». Он добавил, что миссия конкурса — «разглобализация культуры», чтобы музыка объединяла, в то же время разделяя.

Игорь Матвиенко также обсудил с журналистами, почему на конкурсе нет голосования зрителей.

«Честно говоря, не знаю. Может быть, из-за технических проблем. Может быть, из-за того, что много в адрес „Евровидения“ [вопросов]: соседское голосование и так далее, и какие-то страны сразу проигрывают», — рассудил продюсер.

На «Интервидении» выступят 23 артиста, Ярослав Дронов представит Россию под девятым номером. Перед финалом он приподнял завесу тайны над тем, что происходит за кулисами, и рассказал об отношениях с соперниками.

ПО ТЕМЕ
Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
SHAMAN Интервидение Конкурс Певец
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление