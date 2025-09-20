«Не победит». Член жюри «Интервидения» отказался считать SHAMAN фаворитом: как начинается конкурс

Игорь Матвиенко заявил, что SHAMAN вряд ли выиграет «Интервидение» Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Народный артист России, член жюри «Интервидения» Игорь Матвиенко заявил журналистам, что SHAMAN (Ярослав Дронов) войдет в пятерку, но вряд ли победит на этом конкурсе. По его мнению, исполнитель обладает уникальным вокалом, но его песня «Прямо по сердцу» слишком попсовая.

«Мое мнение, что SHAMAN попадет в пятерку [победителей]. Даже из-за гостеприимства… SHAMAN очень крутой тем не менее. <…> У него есть прекрасный ремикс „Улетай“, но в данном номере он более универсальный», — сказал Матвиенко на пресс-конференции.

В то же время он уверен, что с выбранной композицией исполнитель выиграл бы «Евровидение».

Игорь Матвиенко заявил, что SHAMAN вряд ли выиграет «Интервидение» Источник: MSK1.RU

Кроме того. Матвиенко сказал, что «Интервидение» — суперпатриотический конкурс, но патриотизм не значит «брать красный флаг, бежать впереди и кричать ура». Он добавил, что миссия конкурса — «разглобализация культуры», чтобы музыка объединяла, в то же время разделяя.

Игорь Матвиенко также обсудил с журналистами, почему на конкурсе нет голосования зрителей.

«Честно говоря, не знаю. Может быть, из-за технических проблем. Может быть, из-за того, что много в адрес „Евровидения“ [вопросов]: соседское голосование и так далее, и какие-то страны сразу проигрывают», — рассудил продюсер.