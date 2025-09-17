«Голосовые связочки — в ноль!» Россиян сняли под видом иностранцев для почти прямого эфира «Интервидения»: рассказ участника массовки

Массовку сняли под видом иностранцев для «Интервидения» Источник: читатель MSK1.RU

20 сентября в зале Live Arena пройдет международный музыкальный конкурс «Интервидение», но массовку для красивой картинки начали снимать за две недели. Полторы тысячи школьников, студентов и взрослых провели выходные, изображая зрителей шоу, которое еще не началось. Некоторых из них нарядили в иностранцев и дали задание болеть за другие страны, ведь не могут все поддерживать только Россию.

Один из участников съемки на условиях анонимности рассказал MSK1.RU, как провел день на концертной арене, чему удивлялся и как обещал не дискредитировать армию.

Объявление выложили в чате для актеров массовки, предложили шесть тысяч рублей за два дня работы — платят только после второго. Это неплохо, на «Давай поженимся» за день получается 1500, но там хотя бы сидишь. Здесь нужно было одеться в кэжуал, без ярких, желтых или голубых цветов. Насколько строго это проверяли, я не понял. Желто-голубых костюмов, правда, не видел, но вот дядьку с коноплей на кепке пропустили.

За день до съемки организаторы сообщили, что если нам позвонили якобы из ФСО и забраковали анкеты, то это провокация: проверку все прошли, всех ждут.

Приехал утром на «Парк Победы», у метро длиннющая очередь. Там были и школьники, и студенты, и люди постарше, даже пожилые. В основном все с друзьями или парами. Постоял 30 минут, послушал разговоры.

«На конкурсе вообще людей не будет, только мы будем изображать иностранцев? Вот так и верь всем», — рассудила женщина рядом.

Очередь актеров массовки у метро Источник: читатель MSK1.RU

Проверили нас по спискам, выдали браслеты и усадили в автобусы. Кто-то пошутил, что сейчас всех и увезут куда-то вместе с паспортами. Шутка в тему — на одном из автобусов было написано «Минобороны, СВО».

Автобус двойного назначения Источник: читатель MSK1.RU

В пути заполнили соглашения, у концертного зала их сдали — документ смешной и целиком в духе времени. Позволяем использовать наши изображения, обязуемся ничего не разглашать и не снимать, — понятно. Но там еще пункты, что я не иностранный агент, не буду дискредитировать армию, не угрожаю госбезопасности. А самое интересное, что не причастен к распространению оружия массового поражения! Это ядерных ракет, что ли?

Снова очередь перед самой ареной, там некоторых уводили в группу поддержки конкретной страны. Были настоящие иностранцы, но зачастую людей просто выбирали по внешности. Неподалеку от меня сотрудница подошла к девушке, пригляделась и говорит: «Нам нужен ЮАР».

Очередь актеров массовки перед ареной Источник: читатель MSK1.RU

Кого-то одели в национальные наряды, вручили флаги, всех распределили по секторам перед сценой, надели светящиеся браслеты. Кого-то сразу отругали за съемку и вывели из зала.

«Будем выгонять, без оплаты, домой, до свидания! Вы пришли сюда работать, подписали согласие. Вы понимаете, что юристы Первого канала постучатся вам в дверь? На этом проекте категорически запрещена съемка», — пригрозила модератор.

Она заявила, что люди покупают билеты на «Интервидение» за очень большие деньги, но на танцпол к сцене их не пустят, а вот нам повезло, и это нужно ценить.

Декорации Источник: читатель MSK1.RU

А дальше восемь часов на ногах: танцевать, махать флагами, посылать в камеру поцелуи, а главное — улыбаться и улыбаться. Был один перерыв на час, и можно было коротко отдыхать после дублей. Выйти попить воды из кулера, перекусить, если есть с собой.

Кому, как и мне, не досталось флага и другой символики, по умолчанию поддерживали Россию, но оказаться могли в любом секторе. Массовке разъяснили, что мы уважаем и любим каждую страну, и необязательно сами приехали оттуда — просто решили поддержать. Все-таки дружба народов…

Нужно было излучать радость, кричать, хлопать и махать, когда объявляют участников конкурса. Я устал уже часа через три, но это потому что вжился в роль: изображал восторг, танцевал. Можно было спрятаться в дальних рядах и посидеть на полу, пока не поднимут. Видел в холле отдыхающих бабушек, уж не знаю, хватило ли им сил до конца дня.

«Все четыре дня мы должны отдавать голосовые связочки прям в ноль! Вы — главные действующие лица, помимо участников на сцене», — говорили нам со сцены.

Отдохнуть удобнее всего прямо на полу Источник: читатель MSK1.RU

Танцевали мы как в клубе, под электронную музыку, движения подсказывали со сцены, а чуть позже к нам присоединился балет. Танцоры в белых костюмах вышли на платформы по бокам зала, и вот они отработали на камеру с полной отдачей.

Людям в первых рядах пришлось реально выложиться, у них камеры прямо перед лицом. Но если хотели в телевизор — должны быть довольны, наверняка покажут крупным планом. Рядом кто-то отжигал вовсю, а некоторые явно пришли отработать минимальными усилиями. Один мужчина просто стоял с руками на груди, чего бы ни просили от нас организаторы.

«Улыбайтесь, вы должны быть самые счастливые, вам повезло! Кто будет таким активным все четыре дня (два дня репетиции, генеральный прогон и само шоу), побывает во всех этих странах!» — обещали со сцены.

Всем участникам массовки выдали светящиеся браслеты — по одному на каждую руку Источник: читатель MSK1.RU

Девчонки в очереди пошутили, что в Египет бы не хотелось, там женщин похищают. Потом в паузе устроили перекличку, кто куда ездил, и нашлась даже туристка, побывшая в Венесуэле.

Список 22 стран-участниц «Интервидения» Узнать На конкурсе выступят музыканты из Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Кении, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, Саудовской Аравии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана, Эфиопии, ЮАР. Россию представит SHAMAN.

Участница группы поддержки США отдыхает Источник: читатель MSK1.RU

Нас хвалили и подбадривали тем, что мы — часть команды, смотреть шоу будет весь мир, а на танцпол попали единицы со всей страны.