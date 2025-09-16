«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило

Я мечтала попасть на его концерт с 14 лет. В 24 моя мечта исполнилась Источник: Алина Ромашова / 29.RU

Мэрилин Мэнсон выступил в Казахстане перед многотысячной толпой. Звучит как лихорадочный сон фаната из СНГ, но это реальность. Наша коллега, корреспондент 29.RU Алина Ромашова поехала в Алматы, чтобы увидеть кумира вживую. В тексте она рассказывает, во сколько обошлось это музыкальное путешествие, как организаторы фестиваля пугали фанатов и чем 56-летняя икона эпатажа удивила зрителей.

Источник: Алина Ромашова / 29.RU

Американский музыкант Мэрилин Мэнсон последний раз был в России в 2019 году. За шесть лет фанаты уже отчаялись и не надеются, что артист приедет хотя бы в Москву. На удивление всех его слушателей из стран СНГ, Мэнсон посреди мирового тура в поддержку нового альбома решил выступить на фестивале ParkLive в Казахстане. Поехать туда можно по российскому паспорту, поэтому многие поклонники, в том числе и я, отправились в Алматы.

Мэрилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) — американская икона шок-рока, известная провокационными выступлениями и хитам вроде «The Beautiful People» и «Sweet Dreams». Творчество Мэнсона отмечено рядом престижных музыкальных наград, а его альбомы не раз возглавляли чарты и раскупались по всему миру миллионными тиражами.

Если Мэнсон не едет в Россию, то Россия едет к Мэнсону

О том, что Мэрилин Мэнсон выступит 6 сентября на фестивале в Алматы, я узнала еще в апреле. Тогда мы с молодым человеком готовились к свадьбе, и он решил, что поездка в Казахстан станет нашим свадебным путешествием, а концерт — его подарком для меня.

Мы сразу же купили билеты на один день фестиваля из четырех. Очень удивились, когда узнали, что они обойдутся нам примерно в 12 тысяч рублей на двоих.

В мае мы купили авиабилеты. Чтобы сэкономить, взяли с пересадкой в Астане. Заплатили 67 тысяч рублей за перелет в обе стороны. В июле мы забронировали отель на три ночи, отдали 22 тысячи рублей.

Всё лето мы ждали новостей от организаторов фестиваля. Официальные соцсети были не очень активными. В комментариях под постами люди часто жаловались, что организаторы не отдавали им деньги за возврат билетов: что в прошлом году, что в этом.

Еще одна причина недовольства комментаторов: изменение расписания выступлений прямо перед фестивалем. В прошлом году исполнителя резко могли перенести на другой день и поклонники, купившие билеты на определенную дату, оставались ни с чем. Такой чужой опыт нас очень пугал.

В аэропортах Петербурга, откуда мы улетали, и Астаны мы встречали фанатов Мэнсона. Кто-то был одет в фанатскую атрибутику, кто-то обсуждал грядущий концерт.

Для нас перелет был непростым: пересадка в Астане заняла более семи часов Источник: Алина Ромашова / 29.RU

В Астане, пока ждали следующий самолет, поменяли несколько тысяч рублей на тенге. Считается, что в аэропортах курсы не самые выгодные, но нам необходимо было поесть и заказать такси по приезде в Алматы.

Купюры в Казахстане красивые Источник: Алина Ромашова / 29.RU

Боевая готовность

За несколько дней до события организаторы сообщили, что Мэрилин Мэнсон будет выступать в 21:00.

Фестиваль проходил на «Первомайских прудах», в 17 км от Алматы, около промзоны. Сначала я хотела ехать с утра, к самому открытию дверей, чтобы занять место поближе к сцене. Но потом передумала: я не хотела стоять весь день на 30-градусной жаре и слушать неинтересных мне исполнителей, например, Shortparis. Да и если уйдешь в туалет — твое место сразу займут.

Мы приехали к 17:00. Идеальное время: все зрители еще рассредоточены по развлекательным точкам фестиваля и фудкортам, а у сцены не так много народа.

Футболка с виновником торжества стоила 30 тысяч тенге, это примерно 4500 рублей Источник: Алина Ромашова / 29.RU

Огромное количество людей из России. По одежде можно было сразу понять, кто здесь приехал на Мэнсона: футболки с его лицом и альбомами, колготки в сеточку, кожаная одежда, ирокезы, пирсинг.

Быстро купив мерч без очередей, мы отправились в фан-зону.

Нашли отличное место напротив центра сцены Источник: Алина Ромашова / 29.RU

Мы прибыли аккурат к выступлению группы Bloodywood из Индии. Задорный фолк-метал-коллектив, в каждой песне которого лейтмотивом протекала мелодия будто из индийского фильма.

Следом за ними был умопомрачительный коллектив The Hu. Тоже фолк-метал, только с использованием горлового пения и монгольских национальных музыкальных инструментов моринхур и топшуур.

Рокеры получали высшую государственную награду Монголии — орден Чингисхана — за вклад в развитие монгольской музыки и продвижение ее культуры по всему миру Источник: Алина Ромашова / 29.RU

Вечно молодой гимнаст

К 18:00 за нашими спинами уже собралась огромная толпа. В 20:40 поклонники Мэнсона уже начинали свистеть и звать его на сцену. Стояли очень плотно, в распоряжении каждого было буквально 30 квадратных сантиметров. Сдвинуться в сторону или пройти поближе к сцене было нереально.

В назначенное время поднялся дым, сцена залилась зеленым и красным светом. Появился король эпатажа.

Источник: Алина Ромашова / 29.RU

Сет-лист напомнил мне программу американского тура One Assassination Under God Tour 2025, который сейчас у Мэнсона в разгаре. Я видела десятки фанатских видео в соцсетях, многие песни совпадали. Даже речь про запрещенные вещества перед песней The dope show — в точности, как в видео с недавних концертов.

Певец, на мой взгляд, угодил всем: исполнил как легендарные Sweet Dreams, The Nobodies и mOBSCENE, так и композиции из нового альбома.

Костюмы тоже были похоже на туровые: кожаные скинни-брюки, кожаная майка, высокие ботинки на платформе и перчатки. Каждые несколько песен музыкант менял аксессуары и элементы одежды: шляпа, пиджак, меховая накидка на плечи.

Макияжу звезды могут позавидовать многие девушки. Бледный тон, яркий смоки и большие губы. Не знаю, что за фиксатор для макияжа он использует, но средство явно отличное: его лицо не поплыло за час активного выступления на жаре.

За последние годы Мэрилин Мэнсон очень похудел и привел себя в форму. Возможно, на него повлияла возлюбленная Источник: Алина Ромашова / 29.RU Не скажешь, что ему под 60! А если точнее — 56 Источник: Алина Ромашова / 29.RU

По активным движениям Мэнсона даже не скажешь, что ему 56. Я в шутку называла его гимнастом: то так ножку вытянет, то эдак. Выглядел он очень бодро.

Большую часть выступления он провел на специальном подиуме. Благодаря этой конструкции его было намного лучше видно. Вдобавок меня спасал десятикратный зум на телефоне.

Мэнсона не всегда было хорошо видно из-за обилия дыма. Организаторы не пожалели и пиротехники. Фаер-шоу не было на выступлениях его предшественников.

Концерт — огонь! Источник: Алина Ромашова / 29.RU

Он выступал ровно час. Многотысячная толпа не смогла уломать артиста выйти на бис.

После завершения праздника нас огромной волной людей смыло к выходу.

Транспортный коллапс и единомышленники

На дороге выстроилась очень длинная очередь на трансфер до города. Те, кто его не бронировал, включая нас, пошли куда глаза глядят искать такси.

На ближайших перекрестках случилась «бордовая пробка», из-за чего — мы не знаем. Пройдя чуть меньше километра, мы сели на качели, чтобы вызвать такси.

Ничего не получалось: никто не хотел ехать через этот апокалипсис за нами. Спустя час нам удалось вызвать машину. Невероятно повезло, что у меня на этот день был включен роуминг, а в Алматы работает популярный российский сервис такси, который еще и оплачивается российской картой в телефоне.

На следующий день уши гудели, тело ломило, но было чудесное осознание того, что поездка на фестиваль всё-таки случилась с нами.

Город Алматы порадовал еще и красивыми видами Источник: Алина Ромашова / 29.RU

7 сентября мы поехали на гору Шымбулак. В фуникулере с нами заговорили две девушки, которые догадались, что мы тоже были на фестивале. Девчонки поделились впечатлениями и рассказали, что им повезло оказаться примерно в пятом ряду от сцены.

— Алматы в последнее время очень везет. Недавно приезжали Limp Bizkit, а зимой приедет Тилль Линдеманн из Rammstein, — сказала незнакомка из Казахстана.

Рекомендации в моих соцсетях быстро перестроились на подборку видео с концерта Мэнсона в самых разных ракурсах. В ленте мне попалась девушка, которая стояла в первом ряду. Я спросила в комментариях, как же ей это удалось. Она ответила: «Я пришла туда в шесть часов утра».

Когда мы уже были в аэропорту, снова встречали счастливые лица фанатов, улетающих в Россию.

В Алматы в последнее время выступает много известных рок-музыкантов Источник: Алина Ромашова / 29.RU

Спустя время я все еще в процессе осознания того, что это случилось со мной. Если бы не муж, я вряд ли бы решилась на такое путешествие. 14-летняя Алина была бы очень мной горда.

Алина Ромашова Корреспондент