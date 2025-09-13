Известного советского актера похоронили с пробитой головой в безымянной могиле: что случилось

Актера похоронили на Малодубенском кладбище в Подмосковье Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Известный многим по роли Алеши Бартенева в фильме «Подранки» (12+) Алексей Черствов похоронен в безымянной могиле с пробитой головой. Судьба у актера была тяжелее, чем у героя в фильме.

Детство и юность

Черствов лишился родителей в детстве и воспитывался в детском доме. Его мама погибла от рук сожителя, когда артисту было 12 лет. После этого его забрала бабушка в Орехово-Зуево, но учился и жил он на пятидневке в московском интернате № 25.

Именно там его заметил Николай Бурляев и взял в свой дипломный фильм «Пошехонская старина» (6+). Николай и сам в 14 лет сыграл сироту в пронзительном «Ивановом детстве» Тарковского.

— У Алексея были и боль, и раздумье, и глубина, — говорил Бурляев.

Начало карьеры

Черствов стал известен благодаря роли Алеши Бартенева в фильме Николая Губенко «Подранки» (12+). Зрители прониклись историей главного героя, многие сцены они выучили наизусть. После премьеры картины соседи и друзья начали называть мальчишку Капелькой.

Большинство до сих пор помнит сцену, где мужчина приводит домой пацана-беспризорника, усаживает за стол и просит жену налить ему супа. Пацан говорит героине Натальи Гундаревой: «Тетенька, мне только капельку». Она ставит тарелку и наливает ему одну капельку супа. У многих от этого эпизода слезы на глаза наворачивались.

После фильма Черствову часто задавали вопросы о его игре, как ему удалось передать все эти эмоции. Актер отвечал, что это для него обычное дело и он будто играл самого себя.

Кадр из фильма «Подранки», где Черствов играет Алешу Бертенева Источник: «Подранки» (12+), 1976 год, студия «Мосфильм»

Трагичный финал

Роль в знаменитом фильме должна была открыть Черствову дорогу в жизнь, но этого не произошло. В 16 лет актер был осужден. Алексея признали виновным в соучастии в изнасиловании и грабеже. Возможно, это был оговор девушки, у которой он находился в гостях.

По информации следователей, в квартире собралась неблагополучная компания, в которой и оказался Алексей на свою беду. Он восемь лет провел в тюрьме, а после вышел на свободу.

После тюрьмы Черствов стал разнорабочим. Чаще всего он занимался ремонтом квартир. Пытался даже построить собственную семью.

В 31 год актер встретил девушку, которая позже от него родила, но прогнала его еще до рождения их сына. Ребенка Черствов никогда не видел. Единственным близким человеком для актера оставалась бабушка, пока не умерла. Другие родственники артиста не особо его любили.

Из-за тяжелой судьбы актер быстро пристрастился к спиртному, что только усугубило его положение. В 2011 году во дворе нашли труп мужчины с пробитой головой. Убийцу быстро поймали — им оказался один из собутыльников Черствова.

Актера похоронили на Малодубенском кладбище в Подмосковье с табличкой под номером 20789. При этом во время похорон никто не знал, что это был знаменитый актер из фильма «Подранки» (12+).