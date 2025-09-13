«Занял денег и сбежал»: интервью со звездой сериалов Матвеем Зубалевичем — о судьбе, отношениях и тарелочницах

UFA1.RU поговорил с Матвеем Зубалевичем Источник: Матвей Зубалевич / Telegram

Актер Матвей Зубалевич прошел путь от хулигана, которому пришлось уйти из школы, до состоятельного продюсера и актера, которого вы неоднократно видели на телеэкранах. Когда-то ему пришлось наврать маме и сбежать из дома, жить в Москве на три тысячи рублей в месяц и получать кучу отказов, чтобы закрепиться на экранах и продюсировать кино, куда его, можно сказать, привела судьба через череду невероятных случайностей.

UFA1.RU поговорил с Матвеем о его непростом карьерном пути, съемках нового проекта «Замуж по расчету» (16+), который выйдет на телеканале «Домашний», отношении к тарелочницам и поведении мужчин, о том, как кризисы влияют на кино и, конечно, об Уфе. Впервые актер и продюсер в интервью раскрыл тайны отношений со своей девушкой Полиной и воспитания дочери Варвары.

Матвея Зубалевича вы могли видеть в таких сериалах, как «Молодежка», «Корабль», «Психологини», «Папины дочки» и «Инсомния».

Про Уфу, детство и проблемы в школе

— Первым делом хочется спросить про Уфу и Башкирию. Как вообще часто удается приезжать домой?

— Не совсем часто, к сожалению, получается. У меня так быстро время просто летит, я вообще его не наблюдаю, как будто в этом году я не присутствовал. В прошлом году был много раз.

— У вас детство прошло в уфимском районе Сипайлово. В 90-х и 2000-х сипайловские ходили в лес драться с глумилинскими. А вы ходили?

— Застал эти времена, но я был еще молодым, чтобы драться тогда. Я 1988 года, в 1996−1997 году в школу пошел. К тому моменту всё уже притихло.

— А вообще в детстве вы каким были? Вы писали в соцсетях, что вас из школы выгнали после девятого класса из-за поведения. Что вы там такого сделали?

— Я, как и большинство мальчишек, был хулиганом, не слушал учителей, к сожалению (смеется). Ничего плохого сильно не делал, но порекомендовали мне уйти после 9-го. Это, конечно, громкое заявление — «из школы выгнали»: никто не имеет права выгнать из школы.

Тогда учителя сказали, что нужно что-то менять в жизни. Лучше идти в колледж и потом двигаться по профессии.

Его искали через полицию, чтобы сообщить о пройденном этапе кастинга

— Вы тогда поступили в колледж на программиста, но потом решили жизнь связать с кино. При этом с индустрией в семье никто не связан. Откуда пошло такое желание у сипайловского мальчишки?

— Я поступил тогда на программиста, потому что у меня был интерес в этом большой. На тот момент я уже во многом разбирался. Но там тоже у меня не пошло с учебой, потому что я очень много знал. Мне казалось, что бесполезно туда ходить, меня ничему новому не научат.

А к тому моменту, когда уже начали учить чему-то новому, на втором курсе, я не сформировал привычку учиться. Я, в принципе, вообще по жизни такой самоучка. И потом, так получилось, ушел из колледжа и абсолютно не хотел становиться ни актером, ни продюсером, ни вообще в какую-то творческую сторону идти.

Я вообще занимался спортом, тхэквондо. В тот период у меня была травма, препятствующая занятиям. Это была для меня тяжелая эмоциональная ситуация. В тот момент не было человека, который мог бы меня поддержать, в плане отца или еще кого-то, кто важен для мальчика 16 лет. В спорт я не вернулся и оказался на некоем распутье жизни, не зная, куда идти, чем заниматься.

Случайно абсолютно по телевизору увидел объявление кастинга шоу «Ты кинозвезда». Туда просто потянуло отправить свое резюме. Не могу найти логику, какой-то внутренний голос.

Здесь будущему актеру 16 лет Источник: Матвей Зубалевич / Telegram

— На пробы нужно было ехать в Москву, и вам вроде как запретила мама.

Потому что на тот момент, находясь вот в этой жизненной неопределенности, я уже много неприятных поступков для нее совершил. Где-то денег занял, где-то мелкие махинации были некритичные, которые повлияли на репутацию моей мамы.

Вот одна из них. Там была система голосования через эсэмэски. И я почему-то придумал, что проголосовать с максимально большим количеством эсэмэсок с маминого телефона корпоративного — это очень хорошая схема и мама не заметит. Она работала руководителем компании, у нее был рабочий телефон, привязанный к счету компании, и я наотправлял СМС на 300 долларов. Это было весной 2006 года, тогда эсэмэски были в долларах.

Маме пришел счет, когда закрывался квартал. Она была в шоке. Естественно, ей нужно было платить эти деньги. Зарплата была небольшая, несмотря на то, что она руководитель. Это было, по-моему, чуть меньше ее месячной зарплаты.

Тогда мама отобрала у меня телефон, с которого я зарегистрировался на этом сайте. Я больше заходить на этот сайт не мог, и со мной связаться было нельзя.

Все, понятно, понимали, что подросток, но мама в тот момент была на грани уже доброго отношения ко мне, поэтому просто запретила. Она не поверила, она подумала, что я опять что-то придумываю, опять какие-то левые схемы. Поэтому сказала просто: «Нет, не поедешь». Матвей Зубалевич

— Как тогда узнали, что прошли этот этап кастинга?

— Я забыл про этот кастинг абсолютно. И только в конце июля на пороге появилась девочка, звали ее Женя, которая сказала, что мы вместе должны ехать в Москву.

Оказывается, ей было просто скучно ехать одной. Она через полицию меня нашла, где я живу, где я прописан, пришла и сообщила. Так я узнал, что меня отобрали на кастинг в Москву. Я бы никогда в жизни не узнал про то, что меня отобрали.

Я это сказал маме. Говорю: «Мам, надо ехать». Мама сказала «нет». Я тогда работал на мойке, зарабатывал три тысячи в месяц, что ли, и мне даже этих денег бы не хватило на билет до Москвы. И я пошел по соседям.

Что-то там наобещал, занял денег тоже в районе месячной зарплаты мамы. И на следующий день сбежал из дома, в 6 утра улетел в Москву.

«Благодаря землякам я попал в кино»

— Трудности ведь на этом не закончились? В Москве далеко не всё сразу у вас получилось.

— Там долгие были этапы кастинга, я все провалил. Абсолютно. Не готовился даже. Меня случайно заметил режиссер после кастинга сидящим злым на крыльце кинотеатра, где проводили прослушивания.

Это был Руслан Бальтцер, который сейчас работает у меня на фильме. С того момента мы стали близкими друзьями. Я всегда стараюсь его благодарить за то, что он привел меня в кино, случайно заметил меня сидящим на крыльце. Он подошел к кастинг-директору Эдуарду Галееву, а Эдуард оказался из Уфы. Также на этом проекте оказался мой земляк, художник-постановщик Эдуард Гизатуллин.

Одно из первых появлений Матвея на экране Источник: Фильм «Дерзкие дни»

Благодаря землякам и Руслану Бальтцеру я попал в кино. Они внимательнее ко мне отнеслись, поняли, что я профессиональный спортсмен, тхэквондист, и как раз такие навыки нужны были одному из героев.

Вот так я получил первую роль. После выхода фильма «словил звезду» и сидел долго без работы. Потому что ничего не умел, меня в первом фильме переозвучил Никита Ефремов. До сих пор с Никитой очень дружу, он с большим уважением отнесся к молодому парню. Мы одногодки с ним, но у него тогда уже был большой опыт. А я вообще никто, и звать меня никак, ничего не умею, но он с большим уважением отнесся ко мне, к незнакомому человеку, и нигде не заявлял о том, что он меня озвучил.

После этого я несколько лет не снимался, потому что не было понимания, что я ничего не умею. Работал официантом в поезде.

— Вы ведь тогда маме говорили, что всё хорошо, что роли есть?

— Я ходил на кастинги, а так как я ничего не умел, я их просто проваливал, а маме говорил, что снимаюсь, всё хорошо.

— Что вам сказала мама, когда узнала, через что вам пришлось пройти, когда узнала, что опять вы назанимали денег у соседей, что вы сбежали из дома?

— Она сказала: «Молодец, это твой выбор».

Когда-то Матвей подставил маму с деньгами, но теперь обеспечивает ее сам Источник: zubalevichmatvei / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Это было сильное желание попасть в кино или больше бунт подростковый?

— Я пытаюсь вспомнить и понять себя, почему я поехал, что меня туда манило, и не могу. На тот момент у меня не было никаких мыслей, никакого плана.

Я, видимо, просто хотел вырваться из того состояния, в котором пребывал последние несколько лет, в связи с тем, что и со спортом закончил, и рядом человека нет близкого в виде отца, который мог бы поддержать. Это сложный период для подростка. Видимо, это внутреннее состояние меня тянуло к новым переменам.

Никакого плана у меня не было. Я даже не готовился к этому кастингу. Ни одного стихотворения не знал. И не выучил. Я просто взял и поехал. Приехал и провалил этот кастинг.

— Складывается ощущение, что вас как будто бы Вселенная или судьба вела к тому, чтобы вы сейчас были в кино. Верите во что-то такое?

— Когда я начинаю раскладывать всё и понимаю, что это просто случайное стечение обстоятельств, я начинаю в это верить, да. Хватает даже просто одного решения одной девушки, которой было скучно ехать в Москву.

Она не прошла кастинг, нигде не снималась, живет сейчас в Уфе, у нее семья. Но она стала одним из ключевых людей, которые повлияли на мою судьбу. Не решила бы она меня найти, я бы никак не узнал про кастинг, никогда бы не поехал.

— Получается, те эсэмэски помогли вам?

— Да, как-то продвинули меня выше по рейтингу.

— Если бы у вас была возможность в то время вернуться, что бы вы изменили?

— Я человек, который живет и не сожалеет о том, что было. Как было, так было. Поэтому я бы ничего не менял, честно. Потому что не знаешь, как сложится. Может быть, это единственный правильный вариант событий, чтобы сложилось так, как сейчас есть.

Единственное, что я бы сказал себе, и мне бы это очень помогло в дальнейшем: никогда не считай, что ты чего-то недостоин. Я большую часть своей жизни жил с ощущением, что я чего-то недостоин, что я чего-то не умею, что это не для меня, что есть много людей лучше. И это очень мешало. Мне один человек сказал:

Всегда говори себе, что ты достоин этого. Достоин дойти туда, где ты себя видишь. Достоин этой работы, которая у тебя сегодня есть. Достоин тех людей, которые рядом. Всего того, что у тебя есть. И никогда не сомневайся, что ты не там, что ты занимаешь чужое место. Даже если ты чего-то не умеешь сегодня, ты обязательно этому научишься завтра.

Вот с того момента моя жизнь кардинально изменилась. До этого я всё время говорил себе: «Куда ты лезешь, ты не умеешь, опозоришься».

— Как планируете развиваться дальше? До какой вершины карьеры хотите дойти? Или так далеко не загадываете?

— Сейчас я строю планы, в отличие от того парня в 2006 году. Последние семь лет продюсирую, в последние четыре года это стало заметно. Планы у меня большие.

Я хочу стать медиаменеджером, руководителем платформы телеканалов. Я к этому стремлюсь, я уже руковожу частью компаний по производству достаточно больших разных платформ и телеканалов. Общаюсь и работаю с известными продюсерами, руководителями и медиаменеджерами, которые делятся со мной опытом.

— А есть желание попасть в Голливуд?

— Нет, нет такого желания.

В планах у Матвея — стать медиаменеджером Источник: Матвей Зубалевич / Telegram

— Почему почти перестали появляться на экране?

— Очень сложно сидеть на двух стульях, быть и продюсером, и актером, потому что, сосредоточившись на чем-то одном, ты обязательно упустишь что-то важное в другом.

На продюсерах ответственности намного больше, в том числе и финансовой. И если я буду активно сниматься, то не больше 5 дней в месяц. А все хотят сильно больше, поэтому снимаюсь я мало и всё время отказываюсь.

У меня был печальный опыт, когда я и снимался, и продюсировал. Я упустил несколько очень важных моментов как продюсер, и это стоило мне больших денег и отношений с некоторыми партнерами, поэтому я больше так не делаю.

— Однако недавно вы сыграли главную роль в мелодраме «Замуж по расчету» канала «Домашний», еще и спродюсировали проект. Как удалось совместить такой объем работ?

— Это было непросто. Продюсер должен быть рациональным. А актер — в эмоциях, в образе. Иногда эти роли внутри конфликтуют. Нужно уметь договариваться с самим собой, и мне это удается.

Мой персонаж похож на меня: в прошлом — спортсмен, теперь — состоявшийся бизнесмен. Он встречает школьную подругу, которая оказывается в сложной жизненной ситуации, и хочет ей помочь. Но со временем понимает, что не может жить без нее.

— Есть мнение, что из-за экономической и геополитической ситуаций театры и кино в упадке. Как человек, который внутри индустрии, расскажите, как обстоят дела?

— Я бы так категорично не заявлял, что театры и кино в упадке. Безусловно, финансовые трудности возникают, но они возникали всегда на протяжении всей моей карьеры, не только у меня, но в целом в индустрии. Это циклично возникающие кризисы, они проходят.

Лично я не ощущаю какой-то кризисной ситуации. Безусловно, проектов в этом году меньше, например, чем в прошлом, но они есть. Я сейчас снимаю фильм «Дополнительное время» про путешествия во времени двух молодых хоккеистов, которые попадают в прошлое к своему кумиру Вадиму Шипачеву (один из рекордсменов КХЛ. — Прим. ред.) и находят его в том возрасте, в котором они сами — 12 лет.

Встретившись с ним, понимают, что он не является тем, кем они его представляли. Они думают, что встретят пацана-хоккеиста, который с баулом идет на тренировку, а видят пацана с футляром от скрипки. Они выясняют, что он не верит в себя, родители в него не верят и забрали его с хоккейной секции.

Главные герои понимают, что, если не помогут ему сейчас поверить в себя, он не станет тем, кем должен быть. Потому что они являются частью его судьбы. Это опять-таки про случайные встречи. Это, наверное, какие-то отголоски моей судьбы вот в этих идеях прослеживаются.

Про свою любовь и отношение мужчин к девушкам

Продюсер встречается со спортсменкой Полиной Кнороз Источник: Матвей Зубалевич / Telegram

— В тему о судьбе — в соцсетях вы часто публикуете трогательные снимки со своей девушкой. Расскажите, как и при каких обстоятельствах вы с ней познакомились?

— Мы друг про друга знали давно, у нас общие друзья были, видели друг друга в соцсетях. Несколько раз мы пересекались случайно на каких-то соревнованиях, но никогда не общались, даже не переписывались.

Полина была в отношениях, но в прошлом году так сложилась судьба, связала нас через друзей, мы познакомились прям под конец года и с того момента больше не расставались.

— Вы продюсер, Полина Кнороз — спортсменка (легкоатлетка, специализируется в прыжках с шестом). Как получается выстраивать отношения при плотном графике у обоих?

— Сегодня Полина — номер один в мире по прыжкам с шестом по результату летнего сезона. Если считать за год, то это второй результат в мире. Конечно, у нее сложный график: иногда по две тренировки в день, сборы. И у меня сложный график съемочный.

Но мы нашли выход из положения: мы живем рядом с базой, где у нее тренировки. Сразу, как вступили в отношения, я принял решение переехать, чтобы ей было удобно ездить на тренировки.

Поэтому мы каждый день вместе. Если у нее сборы не в Москве, то я летаю к ней, тоже подстраиваю свой рабочий график.

Мы настроили графики таким образом, чтобы у нас всегда было время позавтракать друг с другом, поговорить, поужинать, это наш обязательный ритуал — разговаривать, рассказывать, как прошел день. Мы постоянно созваниваемся в течение дня в перерывах.

Я бы не сказал, что это как-то сложно. Главное — желание. Я с большим уважением отношусь к тем девушкам, с кем у меня когда-то были отношения. Но Полина — особенный человек, который дал мне понять, что если ты хочешь, то найдешь всегда время.

До этого это всегда были сложности, это всегда было проблемой для выстраивания отношений, для внимания друг к другу. Это вопрос приоритетов. Когда я встретил Полину, понял, что мои приоритеты сместились.

— Она тоже, наверное, ваша судьба.

— Да, безусловно. Вы будете смеяться, но есть немножко мистики в нашей встрече. Мы не сказали бы, что особо верим в нумерологию. Но так сложилось, что когда складываешь наши даты рождения, месяц и год, то получается одно число — и у меня 37, и у Полины 37.

Есть еще некоторые переменные в этом уравнении: когда мы встретились, при каких обстоятельствах. Сейчас модно же пользоваться искусственным интеллектом. И мы все эти переменные вбили в чат GPT. Он посчитал, что вероятность нашей встречи — один к шестнадцати миллиардам.

Поэтому да, звучит как судьба.

— Что вообще для вас важно в отношениях?

— Опять-таки, что я понял с Полиной, для меня самое важное — чувствовать себя ценным. Это не про то, чтобы девушка вокруг тебя крутилась.

Я за классические отношения, где мужчины ухаживают, обеспечивают, где мужчина ответственный, где мужчина — опора. Я за всё это абсолютно, никаких пополам или еще что-то. Мужчина полностью ответственный за свою женщину, за ее судьбу, за всё. Матвей Зубалевич

Но при этом до этого я никогда не чувствовал свою ценность и важность, и как будто бы первый раз в жизни я почувствовал, что человек стремится быть со мной, общаться со мной ровно в той же мере, сколько и я хочу быть с этим человеком.

Это про какой-то баланс, который редко совпадает. Обычно кто-то из партнеров находится в позиции принимающего. Кому-то, наверное, это подходит. Но я почувствовал, что это вдруг, оказывается, стало тем самым, чего мне всю жизнь не хватало. Чтобы со мной был рядом человек, который любит, хочет быть со мной, хочет общаться, жаждет общаться ровно столько же, сколько и я. Это не про ухаживание за мужчиной, это про совсем другое.

— Это проявляется во времени, во внимании со стороны девушки?

— Да, во времени, во внимании, в отношениях друг к другу, в каких-то мелочах. Это не про уборку, не про готовку, не про стирку, не про бытовые вещи.

— А как ощущается разница в отношениях в 11 лет?

— Вообще никак.

По словам Матвея, разница в возрасте в паре не чувствуется Источник: Матвей Зубалевич / Telegram

— Вы прямо на одной волне?

— Абсолютно. Я думаю: «Блин, капец, мне же через три года 40 лет!» А раньше я думал, что 40 лет — это всё, это уже какие-то старые люди. Мне казалось, что 40 лет — ой, капец, как это много. А сейчас я понимаю, что 40 лет — это начало жизни, я чувствую себя молодым, чувствую себя заряженным энергией на жизнь. Поэтому никак. И у нее есть чем со мной поделиться. И опытом, и отношением к людям, но вообще не чувствуется пробела в 11 лет. Абсолютно гармонично чувствуем себя друг с другом.

— Не могу не задать вам один вопрос. Вы упомянули, что за классический образ жизни в паре, когда мужчина берет ответственность за девушку. Как вы вообще относитесь к такому термину, как «тарелочница»?

— Я вообще такой человек, который никого не осуждает. И мне кажется, это достаточно категоричное заявление в сторону девушек. Я вообще никогда по отношению к любой девушке не позволил себе так говорить. И в моей парадигме мира мне приятно угощать близких людей любого пола. Мы будем сидеть за столом, и я буду бороться за то, чтобы я угостил (смеется). Это даже не для того, чтобы показать, что у меня есть возможность, мне просто будет приятно.

Как будто бы все просто привыкли, что никто никому ничего не должен, каждый за себя. Это сложный вопрос. По моему мнению, угощать девушку на любом свидании, на просто знакомстве, подругу, знакомую — это нормально для мужчины.

Я воспитан женщинами, у меня мама, сестры, для меня это база. И с противоположным полом оказаться за одним столом и попросить разделить счет для меня стыдно. Матвей Зубалевич

Если у меня нет финансовой возможности, я просто не иду в этот ресторан. Я об этом говорю. У меня были разные периоды в жизни. У меня были периоды, когда я жил на 3000 рублей в месяц. Мне был 20−21 год, я жил в общежитии, снимал комнату за 12 тысяч рублей в год, и 3 тысячи рублей у меня было в месяц просто на всё.

Я ел по две шаурмы в день, искал себе работу, много ходил на кастинги, никуда не попадал. И у меня был выбор: либо трудиться официантом в поезде, где я уже работал какое-то время, но всегда пропускал возможности попасть на кастинг, и получать там 120 тысяч в месяц, либо надеяться и ходить на кастинги. Я надеялся и ходил на кастинги, просто жил без денег.

Но я никогда не ходил куда-то, где не мог себе позволить кого-то угостить. И даже притом что у меня на тот период были эти 3 тысячи в месяц, я всё равно, если кого-то приглашал, всегда угощал.

Я просто не понимаю вот этого возмущения. Наверное, со стороны некоторых девушек есть какое-то злоупотребление в этом. Но, извините, со стороны мужчин, мне кажется, не меньше есть меркантильности.

Матвей за классические отношения между мужчиной и женщиной Источник: Матвей Зубалевич / Telegram

— Насколько сильно парадигма «никто никому ничего» распространена у молодого поколения?

— Я никому не навязываю свою позицию и отношусь без осуждения. Я вижу, что это очень распространено на сегодняшний день. Но лично меня это никак не трогает и не касается. Если им так комфортно жить, хорошо, это их выбор. Мне такое не подходит, я так не буду.

Мужчины перестали понимать, что такое ответственность. Многие за себя не несут ответственности, не то что даже за человека рядом, за женщину или семью. Мне тоже потребовалось определенное время понять, что такое ответственность. Матвей Зубалевич

Когда я переехал в Москву и мне нужно было маму обеспечивать и помогать родственникам, я это быстро понял. А сегодня скорее большинство молодежи просто сепарируется и говорит: «Нет, я отдельно, а вы как-нибудь сами». Вот это меня расстраивает.

К девушкам у меня никаких ни требований, ни претензий в эту сторону не может быть, но к парням у меня вопрос. Расстраивает меня это, к сожалению.

Про спорт и дисциплину

— Под вашими фотографиями из зала много восторженных комментариев и от мужчин, и от женщин. Как удается найти время на спорт? Живете по часам?

— Я сейчас с вами сижу, а у меня открыт календарь. На 31-й день августа у меня стоит 54 встречи рабочие. Это опять же про желание. Я ищу возможности, ищу ближайший зал и иду тренироваться. Мне хватит этого часа. Десять минут на дорогу, переодеться, 25−30 минут потренироваться и вернуться. У меня всегда есть в машине форма для тренировки. У меня 4 тренировки в неделю силовые, и еще вечером бегаю.

Как говорит Матвей, время можно найти на всё, было бы желание Источник: Матвей Зубалевич / Telegram

— Под одним из ваших фото кто-то написал, что поставил вашу фотографию на заставку телефона и начал ходить в зал. А как вы себя мотивируете?

— Ну когда я снимался, например, я мотивировал себя подготовкой к роли. У меня были дедлайны. С этим сейчас немножко посложнее, потому что мне не надо готовить себя к роли, но я чувствую себя хорошо, когда я выгляжу хорошо, когда я тренируюсь, и мне нравится это ощущение.

Как только я прекращаю тренироваться, как будто меняется мое качество жизни. Мне это не нравится. Это мой главный мотиватор. Я давно не тренируюсь на износ или на достижение каких-либо показателей.

Я тренируюсь для здоровья. Я регулярно сдаю анализы, слежу за показателями, чтобы у меня не просаживались какие-то гормоны, витамины. Не истощаю свой организм, не участвую в соревнованиях, в марафонах, как это сейчас модно, потому что это опять-таки не про здоровье. С большим уважением отношусь к тем, кто бегает марафоны и забеги, но это всегда про изнурительные тренировки и истощение организма. Это их выбор. Но у меня свой путь. Для здоровья. Меня это мотивирует.

— Какой совет вы бы дали ребятам из регионов, у которых нет именитой семьи и больших денег, но они тоже хотят попасть в кино?

— Я дал бы один совет, который дал бы себе: никогда не говори себе, что ты чего-то не достоин, что ты чего-то не можешь, что ты чему-то не научишься. И что есть кто-то лучше тебя. Если об этом думать, то ты не сдвинешься с места никуда.

Если соревноваться, то соревноваться с самим собой, каким ты был вчера или месяц назад. Матвей Зубалевич

И еще один совет, которого я придерживаюсь: не сожалей о прошлом и не контролируй излишне будущее. Живи сегодняшним днем, настоящим. Потому что, если ты будешь сожалеть о прошлом, ты проживешь всю жизнь в сожалении. Если излишне будешь контролировать и переживать о будущем, то будешь всё время недовольным тем, что у тебя есть сейчас.

Это не значит, что нужно безответственно жить и вообще не думать про завтра. Это немножко про другое, про отношение к жизни, к тому, что у тебя сегодня есть.

Про дочь и трудности воспитания

— К слову об ответственности — у вас есть дочь. Как ее воспитываете?

— Всё то, что я сейчас рассказывал, я стараюсь передать своему ребенку. Одна из самых важных вещей, которые я ей объясняю и прививаю, — учу ее относиться к вещам проще, потому что вещи ничего не значат. Ей 10 лет сейчас, но у нее уже есть телефон достаточно дорогой, еще какие-то вещи, потому что, как некоторые говорят, я ее балую.

Я замечаю, что она общается с разными сверстниками, и всегда, когда идут разговоры про то, у кого какой телефон, какая в семье машина, мы всегда с ней разговариваем, что это абсолютно не имеет значения. Если у нее айфон последней модели, а у кого-то из ее одноклассников плохой телефон, потому что нет возможности у родителей, это не значит, что она лучше, чем этот ребенок.

Я объясняю ей, что значение имеет только твое внутреннее и то, что ты отдаешь этому миру. Объясняю на своем примере, что я, выходя из метро или из дорогой машины, буду одним и тем же человеком с одним и тем же набором личностных качеств. И судить меня можно только по поступкам.

Я надеюсь, что она это понимает, и как минимум я вижу, что в ее окружении дети с родителями разного достатка, разных национальностей, вероисповеданий, что тоже для меня немаловажно. Потому что мы живем в многонациональной стране, и я ей тоже это всегда объясняю, что мы одна страна, один народ.

— Говорят, что у дочерей и отцов очень сильная эмоциональная связь. Отцы дочек обожают всегда.

— Да, и очень важно присутствовать в жизни ребенка, особенно в жизни девочки. Любить ее, показывать ее ценность. Когда она была в первом классе, заметил, что она начала к себе относиться не как к ребенку, а замечать, что она девочка.

Потому что появилось внимание одноклассников, появились какие-то «конкурентки», другие девочки. Она пришла, плакала и говорила: «Папа, я себя ненавижу, я некрасивая». Какому-то мальчику понравилась другая девочка. Я тогда пообщался с психологом.

Очень важно, что отец транслирует девочке, потому что, как бы ни звучало, это первый мужчина в ее жизни, который должен ей дать уверенность в себе. Матвей Зубалевич