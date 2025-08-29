НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Умер великий композитор и муж Майи Плисецкой Родион Щедрин

Умер великий композитор и муж Майи Плисецкой Родион Щедрин

Ему было 92 года

226
3 комментария
Родион Щедрин почти на десять лет пережил свою супругу — балерину Майю Плисецкую

Родион Щедрин почти на десять лет пережил свою супругу — балерину Майю Плисецкую

Источник:

Главархив Москвы / В. В. Ахломов

Умер великий русский композитор Родион Щедрин — он скончался сегодня ночью на 93-м году. Об этом сообщил Большой театр.

«Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики», — говорится в сообщении.

Родион Щедрин в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

Родион Щедрин в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

Источник:

Главархив Москвы / Л. Е. Бергольцев

Советский и российский композитор Родион Щедрин вошел в историю как один из самых ярких музыкальных деятелей XX и XXI веков. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и двукратный обладатель Государственной премии РФ, он оставил колоссальное творческое наследие, признанное во всём мире.

Родион Щедрин — автор семи опер, пяти балетов, трех симфоний и четырнадцати концертов. В его творчестве также множество камерных, вокальных, хоровых и инструментальных произведений, музыка к кинофильмам и театральным постановкам.

Единственное произведение, которое создал Щедрин после ухода из жизни супруги, — «Месса поминовения». Он посвятил произведение вечной памяти Майи Плисецкой

Единственное произведение, которое создал Щедрин после ухода из жизни супруги, — «Месса поминовения». Он посвятил произведение вечной памяти Майи Плисецкой

Источник:

Главархив Москвы

Его вклад в искусство отмечен высшими государственными наградами, включая полный комплект ордена «За заслуги перед Отечеством» — редкое достижение для деятелей культуры.

Помимо композиторской деятельности, Щедрин известен как пианист, педагог и общественный деятель. Его произведения, такие как балет «Кармен-сюита» (написанный для Майи Плисецкой) и опера «Мертвые души», стали классикой мировой музыки.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
3
Гость
28 минут
Всю жизнь была Майей. Хотя бы в wiki заглядывали.
Гость
24 минуты
Марии? Вы серьезно ????
Читать все комментарии
