Актер из «Склифосовского» и «Кремлевских курсантов» умер за неделю до юбилея

Актер знаком зрителям по ролям в кино и сериалах Источник: kino-teatr.ru

Ушел из жизни российский актер театра и кино Алексей Аптовцев. Через неделю у артиста должен был быть юбилей. В театре «ФЭСТ», в котором играл Алексей, сообщили, что он умер из-за серьезной болезни.

«Все мы последнее время готовились к его юбилею. 2 сентября надеялись обнять именинника и поздравить с 50-летием. Хотели верить в будущие совместные работы, — сообщили в театре. — Мы уверены, что каждый из вас, кто видел Алексея на сцене, запомнил его героев как образцы самого высокого актерского мастерства. Все вы были свидетелями его громадного таланта и умения делать любого персонажа настолько живым, насколько это возможно. Его герои всегда были противоречивы и сложны. Они не давали ответов, но всегда задавали вопросы и смотрящим, и самому исполнителю».

Алексей Аптовцев родился в Москве в 1975 году. В 1998 году он окончил Театральное училище имени Щукина, примерно в это же время начал сниматься. С 2003 Алексей Аптовцев служил в Театре драмы и комедии «ФЭСТ».