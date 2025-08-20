НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

зап.

 743мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,10
EUR 93,48
Новый спорткомплекс
«Пир на Волге»
Поножовщина в центре
Ярославский бренд покорил Россию
Новый водный маршрут
Отменили маршрутку
Интерес к вторичке
Буланова даст концерт в Ярославле
Блиновскую взломали
Расписание школьных каникул
Культура В Ярославской области законсервируют пять памятников культуры

В Ярославской области законсервируют пять памятников культуры

Для чего это делается

268
2 комментария
Из федерального бюджета выделят деньги на сохранение памятников культуры Ярославской области | Источник: Михаил Евраев / TelegramИз федерального бюджета выделят деньги на сохранение памятников культуры Ярославской области | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Из федерального бюджета выделят деньги на сохранение памятников культуры Ярославской области

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Пять памятников истории и культуры в Ярославской области вошли в федеральную программу по консервации объектов культурного наследия. Главная цель проекта — остановить разрушение исторических зданий и подготовить их к дальнейшей реставрации.

На первом этапе подрядчику уже выданы разрешения на проведение противоаварийных работ в двух значимых храмах региона — церкви Святой Живоначальной Троицы на Бору в Борисоглебском и соборе Богоявления в Любиме.

«На их консервацию мы получили 300 миллионов рублей», — сообщил губернатор Михаил Евраев 20 августа.

Реализация проекта по сохранению памятников начнется в Ярославской области | Источник: Михаил Евраев / TelegramРеализация проекта по сохранению памятников начнется в Ярославской области | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Пять объектов вошли в программу консервации | Источник: Михаил Евраев / TelegramПять объектов вошли в программу консервации | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В программу также включены:

  • богадельня имени Карзинкина в Ярославле;

  • колокольня Спасо-Геннадиева монастыря в Любимском округе;

  • колокольня в селе Курба.

Кроме того, еще 11 памятников архитектуры вошли в государственную программу по сохранению культурного наследия Ярославской области, которая рассчитана до 2029 года и получила поддержку Совета Федерации.

«Ведем комплексную работу по сохранению памятников, которые формируют облик наших городов и сёл и делают Ярославскую область особым регионом с уникальным культурным наследием», — сообщили региональные власти.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Памятник культуры Реставрация
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
19 минут
Остап Бендер отдыхает! Консервация, для дальнейшей реставрации, которая может будет, а может и нет? Храм Спаса на картошке, тихо произнес Остап...🤔
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление