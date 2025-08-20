В Ярославской области законсервируют пять памятников культуры

Из федерального бюджета выделят деньги на сохранение памятников культуры Ярославской области Источник: Михаил Евраев / Telegram

Пять памятников истории и культуры в Ярославской области вошли в федеральную программу по консервации объектов культурного наследия. Главная цель проекта — остановить разрушение исторических зданий и подготовить их к дальнейшей реставрации.

На первом этапе подрядчику уже выданы разрешения на проведение противоаварийных работ в двух значимых храмах региона — церкви Святой Живоначальной Троицы на Бору в Борисоглебском и соборе Богоявления в Любиме.

«На их консервацию мы получили 300 миллионов рублей», — сообщил губернатор Михаил Евраев 20 августа.

В программу также включены:

богадельня имени Карзинкина в Ярославле;

колокольня Спасо-Геннадиева монастыря в Любимском округе;

колокольня в селе Курба.

Кроме того, еще 11 памятников архитектуры вошли в государственную программу по сохранению культурного наследия Ярославской области, которая рассчитана до 2029 года и получила поддержку Совета Федерации.