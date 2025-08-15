НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Культура В Ярославской области снимут фильм с Кузей из «Универа»: где будут работать киношники

В Ярославской области снимут фильм с Кузей из «Универа»: где будут работать киношники

Рассказываем подробности проекта

227
2 комментария
В Ярославской области снимут сериал про Кузю из «Универа» | Источник: Norm Рroduction / Vk.comВ Ярославской области снимут сериал про Кузю из «Универа» | Источник: Norm Рroduction / Vk.com

В Ярославской области снимут сериал про Кузю из «Универа»

Источник:

Norm Рroduction / Vk.com

В Ярославской области пройдут съемки нового сериала «Кузя. Путь к успеху», которые запустила киностудия «Norm Рroduction». В основу сюжета фильма легла историю героя сериала «Универ» Кузи, которого играет Виталий Гогунский. В новом фильме он превратится из обычного студента в миллиардера.

Как рассказали в администрации Ростовского округа Ярославской области, площадками для съемок станут деревни в окрестностях Ростова Великого. Киногруппа будет работать на ярославской земле с 20 августа по 20 октября.

В новом сериале герой Виталия Гогунского после ухода из университета возвращается в родную Агаповку и становится там главой местного колхоза. Благодаря своей непосредственности и нестандартному подходу он не только сохраняет хозяйство, но и выводит его на новый уровень.

В главной роли Виталий Гогунский | Источник: Norm Рroduction / Vk.comВ главной роли Виталий Гогунский | Источник: Norm Рroduction / Vk.com

В главной роли Виталий Гогунский

Источник:

Norm Рroduction / Vk.com

«Сериал объединяет элементы комедии и драмы, показывая, что наивность, простота и искренность могут стать ключом к настоящему успеху, а верность семье и родным корням — главным источником силы», — рассказали в «Norm Рroduction».

Генеральным продюсером сериала стал Вячеслав Дусмухаметов, который был автором и продюсером сериалов «Универ» (18+), «Интерны» (16+) и «Универ. Новая общага» (16+). В главной роли — Виталий Гогунский. Также в фильме примут участие актеры Анатолий Кот, Ника Вигель, Денис Бузин, Евгения Капралова.

«Что у Кузи будет такая насыщенная судьба — я, честно говоря, не мог предположить. В 2012 году у меня были намерения закончить сниматься в „Универе“, но все это время были постоянные просьбы от зрителей, от подписчиков — „вернись, хотим снова увидеть Кузю“. И я подумал: ну кто я такой, чтобы не пойти навстречу? Конечно, предложение сыграть Кузю уже в новой роли, такого, знаете, Эдуарда Васильевича — это интересно. Потому что это уже другой человек. Люди же меняются. А здесь получился настоящий путь героя», — рассказал о своем участии в проекте Виталий Гогунский.

Посмотреть сериал можно будет на ТНТ | Источник: Norm Рroduction / Vk.comПосмотреть сериал можно будет на ТНТ | Источник: Norm Рroduction / Vk.com

Посмотреть сериал можно будет на ТНТ

Источник:

Norm Рroduction / Vk.com

По словам креативного продюсера и автора идеи Антона Колбасова, зрителя ждет тот же самый Кузя — наивный, добрый, по-своему смешной.

«Кузя — как Лабубу, но Лабубу уже отошел, а Кузя в тренде с 2008 года и, надеюсь, еще надолго. Плюс у нас необычный формат — это мокьюментари: герои будут рассказывать свою версию событий, вспоминать „как всё было на самом деле“ и, конечно, путаться, преувеличивать, спорить друг с другом. Это добавляет веселой эксцентрики, делает историю живой и ещё более комедийной».

Сериал покажут на телеканале ТНТ. Но сроки его выхода на экраны пока не называются.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Сериал Съемки Универ Виталий Гогунский
Комментарии
2
Гость
25 минут
о , у нас на перекопе такие же под окнами подбухивают, про них кино с кузей будет?
Гость
9 минут
Ещё кто-то будет время терять на эту галиматью ?
Читать все комментарии
