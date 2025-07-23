Прощай, Принц Тьмы. Что именно убило «бессмертного» Оззи Осборна

Музыкант был живой легендой Источник: ozzyosbourne / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

22 июля 2025 года умер Оззи Осборн — легендарный фронтмен группы Black Sabbath, один из основателей жанра хеви-метал. Артист скончался в возрасте 76 лет в окружении семьи. О причине смерти официально не сообщается, однако известно, что в последние годы музыкант боролся с целым рядом тяжелых заболеваний. Наши коллеги из «Фонтанки» собрали главную информацию о его здоровье.

Какие болезни были у Оззи Осборна

С 2003 года Осборн страдал от болезни Паркинсона. Официально диагноз был обнародован в 2020 году. К 2025 году заболевание прогрессировало настолько, что певец почти не мог ходить и передвигался в инвалидной коляске. Он также испытывал сильные боли и страдал от нервного расстройства.

Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное заболевание, поражающее в основном дофамин-продуцирующие нейроны в определенной области мозга. Почему появляется эта патология? Ученые и врачи пока что не смогли найти ответ на этот вопрос. В человеческом мозге начинают гибнуть дофамин-продуцирующие нейроны, но какие факторы провоцируют этот процесс — большая загадка. Болезнь пока что неизлечима, врачам и ученым только предстоит найти от нее лекарство. Однако многолетние исследования патологии дали свои плоды: заболевание уже можно «затормозить». Самые известные проявления этого заболевания — это тремор, скованность и замедленность движений. Человек с прогрессирующей болезнью Паркинсона также может жаловаться на проблемы с памятью — он вдруг начинает забывать очевидные вещи, у него не получается спланировать и организовать свой быт. На самой поздней стадии многим пациентам требуются инвалидные коляски: они часто не могут сами стоять, не падая. Подробнее об этой болезни читайте в материале издания «Доктор Питер».

Кроме того, Оззи перенес множественные травмы и операции. В 2003 году он упал с квадроцикла и получил переломы позвоночника, ключицы и ребер. В 2019 году очередное падение усугубило старые травмы, и в течение последующих лет ему провели серию операций на позвоночнике. Последняя — в 2023 году — стала, по словам самого музыканта, «финальной».

У Осборна диагностировали эмфизему легких — хроническое заболевание, вызванное многолетним курением. В 2019 году он также перенес тяжелую пневмонию и инфекцию, что повлияло на общее состояние его здоровья. В 2022 году музыкант сдал положительный тест на COVID-19.

В интервью весной 2025 года он признался, что тяжелое лечение, постоянная боль и невозможность выступать вживую вгоняли его в депрессию. Однако его последним творческим актом стал концерт Back to the Beginning 5 июля 2025 года в Бирмингеме. Тогда Оззи выступил вместе с бывшими коллегами по Black Sabbath — Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом.

Осборн пел, сидя на троне Источник: The Alt Vault / youtube.com

Кто высказался о смерти Оззи Осборна

Смерть Осборна вызвала волну скорби среди поклонников и знаменитостей по всему миру.

Элтон Джон назвал Оззи «настоящей легендой» и «одним из самых веселых людей, которых он когда-либо встречал». Музыкант выразил соболезнования семье Осборна.

Группа Black Sabbath опубликовала фото с последнего концерта с подписью: «Ozzy Forever».

Группа Metallica разместила архивное фото с Оззи и разбитое сердце.

Ронни Вуд из Rolling Stones также выразил соболезнования, добавив фотографию с Осборном, Джаггером и Слэшем.

Али Кэмпбелл из UB40 назвал его «настоящей легендой Бирмингема».

Оззи Осборн (настоящее имя — Джон Майкл Осборн, 1948–2025) — британский рок-музыкант, один из основателей жанра хеви-метал. Прославился как вокалист группы Black Sabbath, с которой выпустил культовые альбомы Black Sabbath (1970), Paranoid (1970) и Master of Reality (1971). После увольнения из группы в 1979 году начал успешную сольную карьеру: его дебютный альбом Blizzard of Ozz (1980) стал мультиплатиновым, а песня Crazy Train — визитной карточкой. Вторую волну популярности обрел в 2000-х, благодаря реалити-шоу The Osbournes, показавшему закулисную жизнь его семьи.

Оззи — обладатель пяти премий «Грэмми», член Зала славы рок-н-ролла (в составе Black Sabbath и как сольный артист), обладатель звезды на Аллее славы в Голливуде и в родном Бирмингеме.