Прощай, Принц Тьмы. Что именно убило «бессмертного» Оззи Осборна

22 июля 2025 года умер Оззи Осборн — легендарный фронтмен группы Black Sabbath, один из основателей жанра хеви-метал. Артист скончался в возрасте 76 лет в окружении семьи. О причине смерти официально не сообщается, однако известно, что в последние годы музыкант боролся с целым рядом тяжелых заболеваний. Наши коллеги из «Фонтанки» собрали главную информацию о его здоровье.
Какие болезни были у Оззи Осборна
С 2003 года Осборн страдал от болезни Паркинсона. Официально диагноз был обнародован в 2020 году. К 2025 году заболевание прогрессировало настолько, что певец почти не мог ходить и передвигался в инвалидной коляске. Он также испытывал сильные боли и страдал от нервного расстройства.
Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное заболевание, поражающее в основном дофамин-продуцирующие нейроны в определенной области мозга. Почему появляется эта патология? Ученые и врачи пока что не смогли найти ответ на этот вопрос. В человеческом мозге начинают гибнуть дофамин-продуцирующие нейроны, но какие факторы провоцируют этот процесс — большая загадка.
Болезнь пока что неизлечима, врачам и ученым только предстоит найти от нее лекарство. Однако многолетние исследования патологии дали свои плоды: заболевание уже можно «затормозить».
Самые известные проявления этого заболевания — это тремор, скованность и замедленность движений. Человек с прогрессирующей болезнью Паркинсона также может жаловаться на проблемы с памятью — он вдруг начинает забывать очевидные вещи, у него не получается спланировать и организовать свой быт. На самой поздней стадии многим пациентам требуются инвалидные коляски: они часто не могут сами стоять, не падая. Подробнее об этой болезни читайте в материале издания «Доктор Питер».
Кроме того, Оззи перенес множественные травмы и операции. В 2003 году он упал с квадроцикла и получил переломы позвоночника, ключицы и ребер. В 2019 году очередное падение усугубило старые травмы, и в течение последующих лет ему провели серию операций на позвоночнике. Последняя — в 2023 году — стала, по словам самого музыканта, «финальной».
У Осборна диагностировали эмфизему легких — хроническое заболевание, вызванное многолетним курением. В 2019 году он также перенес тяжелую пневмонию и инфекцию, что повлияло на общее состояние его здоровья. В 2022 году музыкант сдал положительный тест на COVID-19.
В интервью весной 2025 года он признался, что тяжелое лечение, постоянная боль и невозможность выступать вживую вгоняли его в депрессию. Однако его последним творческим актом стал концерт Back to the Beginning 5 июля 2025 года в Бирмингеме. Тогда Оззи выступил вместе с бывшими коллегами по Black Sabbath — Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом.
Кто высказался о смерти Оззи Осборна
Смерть Осборна вызвала волну скорби среди поклонников и знаменитостей по всему миру.
Элтон Джон назвал Оззи «настоящей легендой» и «одним из самых веселых людей, которых он когда-либо встречал». Музыкант выразил соболезнования семье Осборна.
Группа Black Sabbath опубликовала фото с последнего концерта с подписью: «Ozzy Forever».
Группа Metallica разместила архивное фото с Оззи и разбитое сердце.
Ронни Вуд из Rolling Stones также выразил соболезнования, добавив фотографию с Осборном, Джаггером и Слэшем.
Али Кэмпбелл из UB40 назвал его «настоящей легендой Бирмингема».
Оззи Осборн (настоящее имя — Джон Майкл Осборн, 1948–2025) — британский рок-музыкант, один из основателей жанра хеви-метал. Прославился как вокалист группы Black Sabbath, с которой выпустил культовые альбомы Black Sabbath (1970), Paranoid (1970) и Master of Reality (1971). После увольнения из группы в 1979 году начал успешную сольную карьеру: его дебютный альбом Blizzard of Ozz (1980) стал мультиплатиновым, а песня Crazy Train — визитной карточкой. Вторую волну популярности обрел в 2000-х, благодаря реалити-шоу The Osbournes, показавшему закулисную жизнь его семьи.
Оззи — обладатель пяти премий «Грэмми», член Зала славы рок-н-ролла (в составе Black Sabbath и как сольный артист), обладатель звезды на Аллее славы в Голливуде и в родном Бирмингеме.
За сценический образ и мрачную энергетику поклонники и журналисты прозвали его Принцем Тьмы (Prince of Darkness) и Крестным отцом хеви-метала. Оззи Осборн запомнился не только как новатор в тяжелой музыке, но и как один из самых ярких артистов в истории рока. Он был известен и своим образом жизни — прямо говоря, не самым здоровым. Тот факт, что он вопреки всему дожил до преклонных лет, заставлял людей шутить про его бессмертие.