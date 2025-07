Прощай, Принц Тьмы. Что именно убило «бессмертного» Оззи Осборна

Какие болезни были у Оззи Осборна

В интервью весной 2025 года он признался, что тяжелое лечение, постоянная боль и невозможность выступать вживую вгоняли его в депрессию. Однако его последним творческим актом стал концерт Back to the Beginning 5 июля 2025 года в Бирмингеме. Тогда Оззи выступил вместе с бывшими коллегами по Black Sabbath — Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом.

The Alt Vault / youtube.com

Кто высказался о смерти Оззи Осборна

Оззи Осборн (настоящее имя — Джон Майкл Осборн, 1948–2025) — британский рок-музыкант, один из основателей жанра хеви-метал. Прославился как вокалист группы Black Sabbath, с которой выпустил культовые альбомы Black Sabbath (1970), Paranoid (1970) и Master of Reality (1971). После увольнения из группы в 1979 году начал успешную сольную карьеру: его дебютный альбом Blizzard of Ozz (1980) стал мультиплатиновым, а песня Crazy Train — визитной карточкой. Вторую волну популярности обрел в 2000-х, благодаря реалити-шоу The Osbournes, показавшему закулисную жизнь его семьи.