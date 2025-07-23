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Культура Прощай, Принц Тьмы. Что именно убило «бессмертного» Оззи Осборна

Прощай, Принц Тьмы. Что именно убило «бессмертного» Оззи Осборна

Музыканту было 76 лет

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Музыкант был живой легендой | Источник: ozzyosbourne / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Музыкант был живой легендой | Источник: ozzyosbourne / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Музыкант был живой легендой

Источник:

ozzyosbourne / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

22 июля 2025 года умер Оззи Осборн — легендарный фронтмен группы Black Sabbath, один из основателей жанра хеви-метал. Артист скончался в возрасте 76 лет в окружении семьи. О причине смерти официально не сообщается, однако известно, что в последние годы музыкант боролся с целым рядом тяжелых заболеваний. Наши коллеги из «Фонтанки» собрали главную информацию о его здоровье.

Какие болезни были у Оззи Осборна

С 2003 года Осборн страдал от болезни Паркинсона. Официально диагноз был обнародован в 2020 году. К 2025 году заболевание прогрессировало настолько, что певец почти не мог ходить и передвигался в инвалидной коляске. Он также испытывал сильные боли и страдал от нервного расстройства.

Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное заболевание, поражающее в основном дофамин-продуцирующие нейроны в определенной области мозга. Почему появляется эта патология? Ученые и врачи пока что не смогли найти ответ на этот вопрос. В человеческом мозге начинают гибнуть дофамин-продуцирующие нейроны, но какие факторы провоцируют этот процесс — большая загадка.

Болезнь пока что неизлечима, врачам и ученым только предстоит найти от нее лекарство. Однако многолетние исследования патологии дали свои плоды: заболевание уже можно «затормозить».

Самые известные проявления этого заболевания — это тремор, скованность и замедленность движений. Человек с прогрессирующей болезнью Паркинсона также может жаловаться на проблемы с памятью — он вдруг начинает забывать очевидные вещи, у него не получается спланировать и организовать свой быт. На самой поздней стадии многим пациентам требуются инвалидные коляски: они часто не могут сами стоять, не падая. Подробнее об этой болезни читайте в материале издания «Доктор Питер».

Кроме того, Оззи перенес множественные травмы и операции. В 2003 году он упал с квадроцикла и получил переломы позвоночника, ключицы и ребер. В 2019 году очередное падение усугубило старые травмы, и в течение последующих лет ему провели серию операций на позвоночнике. Последняя — в 2023 году — стала, по словам самого музыканта, «финальной».

У Осборна диагностировали эмфизему легких — хроническое заболевание, вызванное многолетним курением. В 2019 году он также перенес тяжелую пневмонию и инфекцию, что повлияло на общее состояние его здоровья. В 2022 году музыкант сдал положительный тест на COVID-19.

В интервью весной 2025 года он признался, что тяжелое лечение, постоянная боль и невозможность выступать вживую вгоняли его в депрессию. Однако его последним творческим актом стал концерт Back to the Beginning 5 июля 2025 года в Бирмингеме. Тогда Оззи выступил вместе с бывшими коллегами по Black Sabbath — Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом.

Осборн пел, сидя на троне

Источник:

The Alt Vault / youtube.com

Кто высказался о смерти Оззи Осборна

Смерть Осборна вызвала волну скорби среди поклонников и знаменитостей по всему миру.

  • Элтон Джон назвал Оззи «настоящей легендой» и «одним из самых веселых людей, которых он когда-либо встречал». Музыкант выразил соболезнования семье Осборна.

  • Группа Black Sabbath опубликовала фото с последнего концерта с подписью: «Ozzy Forever».

  • Группа Metallica разместила архивное фото с Оззи и разбитое сердце.

  • Ронни Вуд из Rolling Stones также выразил соболезнования, добавив фотографию с Осборном, Джаггером и Слэшем.

  • Али Кэмпбелл из UB40 назвал его «настоящей легендой Бирмингема».

Оззи Осборн (настоящее имя — Джон Майкл Осборн, 1948–2025) — британский рок-музыкант, один из основателей жанра хеви-метал. Прославился как вокалист группы Black Sabbath, с которой выпустил культовые альбомы Black Sabbath (1970), Paranoid (1970) и Master of Reality (1971). После увольнения из группы в 1979 году начал успешную сольную карьеру: его дебютный альбом Blizzard of Ozz (1980) стал мультиплатиновым, а песня Crazy Train — визитной карточкой. Вторую волну популярности обрел в 2000-х, благодаря реалити-шоу The Osbournes, показавшему закулисную жизнь его семьи.

Оззи — обладатель пяти премий «Грэмми», член Зала славы рок-н-ролла (в составе Black Sabbath и как сольный артист), обладатель звезды на Аллее славы в Голливуде и в родном Бирмингеме.

За сценический образ и мрачную энергетику поклонники и журналисты прозвали его Принцем Тьмы (Prince of Darkness) и Крестным отцом хеви-метала. Оззи Осборн запомнился не только как новатор в тяжелой музыке, но и как один из самых ярких артистов в истории рока. Он был известен и своим образом жизни — прямо говоря, не самым здоровым. Тот факт, что он вопреки всему дожил до преклонных лет, заставлял людей шутить про его бессмертие.

ПО ТЕМЕ
Кузьмин Артем
Оззи Осборн Болезнь Паркинсона Смерть Некролог
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