Оззи Осборн дал свой последний концерт и умер. Ему было 76 лет

22 июля умер Оззи Осборн — «крестный отец хеви-метала». Ему было 76 лет. Осборн был вокалистом группы Black Sabbath, потом построил сольную карьеру и даже запустил реалити-шоу. «Семейка Осборнов» стало популярным шоу по всему миру.
Осборн поражал людей и своим талантом, и количеством прожитых лет. Металлист в молодости вел типичный для музыкантов образ жизни — со множеством нездоровых привычек. Известной стала история, когда он откусил голову летучей мыши во время концерта. Но ничто не помешало Оззи прожить долго и до самого конца оставаться в ясном сознании.
«С грустью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи Осборн. Он был в кругу семьи и окружен любовью», — сказано в заявлении родных. Его опубликовал портал Sky News.
Совсем недавно музыкант дал прощальный концерт: он пел, сидя на троне. В последние годы он страдал из-за проблем со здоровьем, включая болезнь Паркинсона. Однако на сцену вышел при полном параде и пел несмотря на все преграды. Поклонники на этом концерте плакали. Оззи назвал выступление своим «последним поклоном».