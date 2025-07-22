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Культура Оззи Осборн дал свой последний концерт и умер. Ему было 76 лет

Оззи Осборн дал свой последний концерт и умер. Ему было 76 лет

Осборна называют «крестным отцом хеви-метала»

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2 комментария
Осборн дал концерт за несколько недель до смерти | Источник: ozzyosbourne / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Осборн дал концерт за несколько недель до смерти | Источник: ozzyosbourne / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Осборн дал концерт за несколько недель до смерти

Источник:

ozzyosbourne / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

22 июля умер Оззи Осборн — «крестный отец хеви-метала». Ему было 76 лет. Осборн был вокалистом группы Black Sabbath, потом построил сольную карьеру и даже запустил реалити-шоу. «Семейка Осборнов» стало популярным шоу по всему миру.

Осборн поражал людей и своим талантом, и количеством прожитых лет. Металлист в молодости вел типичный для музыкантов образ жизни — со множеством нездоровых привычек. Известной стала история, когда он откусил голову летучей мыши во время концерта. Но ничто не помешало Оззи прожить долго и до самого конца оставаться в ясном сознании.

«С грустью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи Осборн. Он был в кругу семьи и окружен любовью», — сказано в заявлении родных. Его опубликовал портал Sky News.

Совсем недавно музыкант дал прощальный концерт: он пел, сидя на троне. В последние годы он страдал из-за проблем со здоровьем, включая болезнь Паркинсона. Однако на сцену вышел при полном параде и пел несмотря на все преграды. Поклонники на этом концерте плакали. Оззи назвал выступление своим «последним поклоном».

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Оззи Осборн Умер Хеви-метал Звезда
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Комментарии
2
Инженер1
1 час
Печально... Он говорил, что завещал свой организм для исследования его печени. Он трескал спиртное всю жизнь. В "Доме Осборнов" английская пресса писала, что обитатели этого дома производят впечатление душевнобольных. Меня поразило, как Осборн ел под присмотром врача морковный пудинг...
Гость
1 час
На Терешкову уж больно похож. Был.
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