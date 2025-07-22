Оззи Осборн дал свой последний концерт и умер. Ему было 76 лет

Осборн дал концерт за несколько недель до смерти Источник: ozzyosbourne / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

22 июля умер Оззи Осборн — «крестный отец хеви-метала». Ему было 76 лет. Осборн был вокалистом группы Black Sabbath, потом построил сольную карьеру и даже запустил реалити-шоу. «Семейка Осборнов» стало популярным шоу по всему миру.

Осборн поражал людей и своим талантом, и количеством прожитых лет. Металлист в молодости вел типичный для музыкантов образ жизни — со множеством нездоровых привычек. Известной стала история, когда он откусил голову летучей мыши во время концерта. Но ничто не помешало Оззи прожить долго и до самого конца оставаться в ясном сознании.

«С грустью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи Осборн. Он был в кругу семьи и окружен любовью», — сказано в заявлении родных. Его опубликовал портал Sky News.