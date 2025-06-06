«Встречу этого человека, и мне придется сразу же вернуться»: МакSим — о том, что пережила в коме

Источник: Городские медиа

В период тяжелой болезни за МакSим переживала вся страна: из-за коронавируса певица оказалась в коме и 1,5 месяца не приходила в сознание. Фанаты и артисты устраивали флешмобы, исполняя «Знаешь ли ты», и желали исполнительнице выздоровления. Даже сама МакSим называет чудом то , что она не просто вернулась к жизни, но смогла заново научиться ходить и петь. Она не уставала говорить всем спасибо за поддержку, но до этих пор ни разу не рассказывала, что же пережила в коме.

Впервые она поделилась увиденным с изданием Starhit.ru.

«Я была в параллельном мире, так скажем. Я понимала хорошо, что я умираю. Ко мне подошли какие-то люди. Дословно они сказали: „С тобой еще хотят проститься. Как только простишься, вернешься назад. Пообещай“», — откровенничала певица.

После этого она очнулась и поняла, что речь шла о ее бывшем возлюбленном.

6 июня 2025 года впервые за пять лет МакSим выпустила новую песню, в которой рассказывает историю своего возвращения из комы.