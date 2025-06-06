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Культура «Встречу этого человека, и мне придется сразу же вернуться»: МакSим — о том, что пережила в коме

«Встречу этого человека, и мне придется сразу же вернуться»: МакSим — о том, что пережила в коме

Певица впервые за последние пять лет выпустила новый трек, в котором благодарит всех, кто ее поддерживал. Видео

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3 комментария
Источник:

Городские медиа

В период тяжелой болезни за МакSим переживала вся страна: из-за коронавируса певица оказалась в коме и 1,5 месяца не приходила в сознание. Фанаты и артисты устраивали флешмобы, исполняя «Знаешь ли ты», и желали исполнительнице выздоровления. Даже сама МакSим называет чудом то, что она не просто вернулась к жизни, но смогла заново научиться ходить и петь. Она не уставала говорить всем спасибо за поддержку, но до этих пор ни разу не рассказывала, что же пережила в коме.

Впервые она поделилась увиденным с изданием Starhit.ru.

«Я была в параллельном мире, так скажем. Я понимала хорошо, что я умираю. Ко мне подошли какие-то люди. Дословно они сказали: „С тобой еще хотят проститься. Как только простишься, вернешься назад. Пообещай“», — откровенничала певица.

После этого она очнулась и поняла, что речь шла о ее бывшем возлюбленном.

6 июня 2025 года впервые за пять лет МакSим выпустила новую песню, в которой рассказывает историю своего возвращения из комы.

«Я подумала, что может в том-то и был расчет на то, что я встречу этого человека и мне придется сразу же вернуться, как я и обещала. Поэтому в песне я прошу этого человека пока не возвращаться, пока не появляться. До тех пор, пока я не скажу всем спасибо», — сказала певица.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Певица Кома Песня Коронавирус
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Комментарии
4
Гость
12 минут
учите матчасть - не параллельный мир, а Астрал. Именно так этот слой вокруг Земли называется. И там много всего интересного. Мы его не видим, но можем чувствовать.
Гость
7 минут
А из Загородного сада интервью будут? Там тоже многие сны и глюки помнят.
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