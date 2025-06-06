«Встречу этого человека, и мне придется сразу же вернуться»: МакSим — о том, что пережила в коме

В период тяжелой болезни за МакSим переживала вся страна: из-за коронавируса певица оказалась в коме и 1,5 месяца не приходила в сознание. Фанаты и артисты устраивали флешмобы, исполняя «Знаешь ли ты», и желали исполнительнице выздоровления. Даже сама МакSим называет
Впервые она поделилась увиденным с изданием Starhit.ru.
«Я была в параллельном мире, так скажем. Я понимала хорошо, что я умираю. Ко мне подошли какие-то люди. Дословно они сказали: „С тобой еще хотят проститься. Как только простишься, вернешься назад. Пообещай“», — откровенничала певица.
После этого она очнулась и поняла, что речь шла о ее бывшем возлюбленном.
6 июня 2025 года впервые за пять лет МакSим выпустила новую песню, в которой рассказывает историю своего возвращения из комы.
«Я подумала, что может в том-то и был расчет на то, что я встречу этого человека и мне придется сразу же вернуться, как я и обещала. Поэтому в песне я прошу этого человека пока не возвращаться, пока не появляться. До тех пор, пока я не скажу всем спасибо», — сказала певица.