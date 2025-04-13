«Тут Ваню нашего по Первому показывают!» Мама Ивана Замотаева, звезды «Трех аккордов», — о его детстве, трех женах и детях

Мама артиста гордится его успехами Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Звезда девятого сезона шоу «Три аккорда» (16+) на Первом канале, уроженец Нижегородской области Иван Замотаев появился, казалось бы, из ниоткуда. Темная лошадка проекта устраивает из каждого выступления мини-концерт. Судьи признаются, что впервые видят артиста, но ставят ему высшие оценки. Некоторым россиянам такое отношение жюри показалось подозрительным, хотя талант очевиден, никакого блата нет.

На самом же деле Иван из самой обычной семьи учителей. Родился и вырос артист в Первомайске — небольшом городе на границе Нижегородской области и Мордовии. Своего провинциального происхождения Замотаев ничуть не стесняется.

Наши коллеги из NN.RU отправились в родной город Ивана, побывали в отчем доме, посмотрели, где он рос, а также пообщались с его мамой и первой учительницей.

«Дурака-то не валяй, давай посерьезнее»

Родители артиста познакомились во времена студенчества в Горьком. После окончания обучения переехали в Первомайск. Через год родился Иван, еще через год с небольшим — младший сын Сергей. Первое время вчетвером жили в маленькой комнате общежития.

Мама, Галина Викторовна, устроилась в местное ПТУ преподавателем. Отец семейства Александр Замотаев по образованию тоже педагог — сначала работал вместе с женой, но быстро уволился.

Семья Замотаевых в любые времена жила очень дружно Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











— Муж рассчитался, потому что зарплата была очень маленькая. Надо было детей поднимать, и он работал на заводе с утра до вечера. Не было такой работы, от которой отказывался. Он для детей всё делал, поэтому они его сейчас на руках носят, — поделилась Галина Викторовна.

Самого Александра Замотаева застать дома не удалось: он проходит лечение в Москве. Сыновья помогли организовать поездку.

Именно папа привил Ивану любовь к баяну, хотя сам далеко не музыкант. Показал еще совсем маленькому сыну несколько аккордов.

— Денег было очень мало. Иногда мы ездили за продуктами в Москву. И я однажды привезла баянчик детский, миниатюрный. А когда Ваня постарше стал, мы его отдали в музыкальную школу, чтобы он не болтался, от рук не отбивался, — рассказывает мама артиста.

По словам Галины Викторовны, педагоги сразу же увидели в мальчике большой потенциал. Ребенок очень полюбил баян — мог играть на нем с утра до вечера. Но сложные предметы, например сольфеджио, давались нелегко.

Музыкальная школа, где учился будущий артист, до сих пор работает Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











— Преподаватель был очень хорошим. И он сразу сказал: «Вань, ты дурака-то не валяй, давай посерьезнее».

Творческая натура Ивана Замотаева проявлялась с детства. По словам его первой учительницы Ольги Петровны Елисеевой, звездный выпускник до сих пор сохраняет с ней контакт. Она говорит, что в школе он много хулиганил и ленился, из-за этого оценки были плохие.

— Помню первый урок природоведения. У нас тема про осенние изменения в лесу. И мы вышли на улицу и пошли в лесочек неподалеку. Я смотрю, а Вани нет. Поднимаю голову — он сидит на дереве и уже очень высоко залез. Я зову, а Ваня не спускается. Что делать? Я туфли сняла и полезла за ним. Вместе кое-как слезли, а он веселый, будто ничего не произошло, — вспоминает Ольга Петровна со смехом.

Несмотря на такое поведение, молодой учительнице удалось найти подход к ученику. В начальной школе Иван, пусть и не без труда, но справлялся со школьной программой.

Сейчас Ольга Петровна работает в краеведческом музее Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











— Есть же вот «рассеянный с улицы Бассейной», вот Ваня такой был. Помню, как-то Галина Викторовна прибегает во время урока, запыхавшись, и Ваню просит позвать. Он носки надеть забыл, без них в школу ушел.

Однако в средней школе оценки стали портиться. Мама нижегородца вспоминает, что ее часто вызывали в школу пожаловаться на поведение и успеваемость сына. Мальчик мог начать петь на уроке или просто хулиганить. К слову, даже по музыке он учился на четверки.

Но вот чего Ивану было не занимать — ответственности за младшего брата Сергея, хотя разница была совсем небольшая, год и три месяца. Теплые отношения сохранились и во взрослом возрасте, сейчас Сергей тоже живет в Москве. В отличие от брата, творческих талантов в себе не нашел. Сейчас его жизнь связана с коммерческой сферой.

— Я ему говорю: «Сынок, ты лучше не пой. Нельзя так петь. Пусть за нас всех Иван лучше поет», — шутит Галина Викторовна, рассказывая о младшем сыне.

«То ли молиться, чтобы поступил, то ли — чтобы не поступил»

После девятого класса Иван Замотаев поступил в музыкальное училище в Арзамасе. Начал работать, пел в церковном хоре и местном оперном театре, был музыкантом в ресторане.

Галина Викторовна признаётся, что о последнем факте узнала недавно, хотя следила за жизнью сына. Мобильников тогда не было, созваниваться получалось лишь по стационарному телефону в училище. В один из таких звонков Иван сказал маме, что собирается попробовать поступать на учебу в Москве с другом за компанию. До этого он готовился к поступлению в Нижегородскую консерваторию, чтобы стать профессиональным музыкантом.

Галина Викторовна всю жизнь работала педагогом Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Намерение сына застало маму врасплох. С одной стороны, ей очень хотелось, чтобы он взялся за голову и реализовал весь потенциал, с другой — отпускать Ивана в столицу было страшно.

— Я так переживала всё это время. Не знала, то ли молиться, чтобы поступил, то ли — чтобы не поступил. Думала, доучился бы только в училище, а там — куда хочет, — призналась собеседница.

Иван всё же прошел в ГИТИС, причем на бюджет. Для семьи Замотаевых это было очень важно, поскольку оплачивать учебу они бы просто не смогли. В тот момент, по признанию Галины Викторовны, наступили самые финансово сложные времена.

Нижегородец из обычной семьи смог поступить в ГИТИС Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











— Это были девяностые, нам не выплачивали зарплату. Всем тогда жилось трудно. Но всего шесть человек из большой группы прошли на бюджет, Ваня среди них. Как он так смог, до сих пор не понимаю. Он говорит, что повезло. Остался в Москве, ему дали общежитие.

Галина Викторовна переживала, что ее сыну, простому парню из глубинки, будет сложно сойтись со столичными одногруппниками из богатых семей. Но Ивану всегда везло на хороших людей — группа оказалась дружная. Со многими из них артист до сих пор поддерживает хорошие отношения. Некоторые даже приезжали на его первую свадьбу в родной Первомайск.

«Все жёны были хорошие, одна краше другой»

Сейчас Иван женат в третий раз. Маме артиста не очень нравится обсуждать эту тему. По ее словам, никаких ярких киношных скандалов в этих историях нет.

— Почему-то, когда пишут про Ивана, обязательно этот факт упомянут. Но все жёны были хорошие, одна краше другой. И характер у всех хороший. Но вот как-то не сложилось, и всё.

От первого брака с Юлией Русяевой у Ивана уже взрослая дочка по имени Саша. Бабушка с гордостью рассказывает, что девочка в свои 20 лет знает несколько языков и шикарно рисует. У бабушки хранится картина внучки, которую девочка написала «всего минут за 15».

Картина старшей внучки в доме у Галины Викторовны занимает особое место Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Во втором браке с актрисой Екатериной Олькиной у Замотаева родился сын Митя. По словам бабушки, он тоже растет творческим ребенком, выступает на сцене, а поет «даже лучше папы».

Галина Викторовна с предыдущими невестками сохранила хорошие отношения. Она их поздравляет с праздниками, приглашает в гости. Ну а развод, говорит, есть развод. Не сошлись люди, так бывает.

Четыре года назад Иван Замотаев женился на актрисе Марии Козаковой. Она родилась в известной семье, ее дедушки — народные артисты Михаил Козаков и Юрий Яковлев. Сама Мария много снимается в сериалах и кино с самого детства. Несмотря на это, Галина Викторовна описывает невестку как очень добрую и скромную девушку.

— Я говорю: «Вань, ты как в лотерею ее выиграл». Она очень хорошо относится к нам, к его детям, она очень простая. Когда приезжает сюда, в деревню, девчонки, которые ее видели по телевизору в сериалах, просят сфотографироваться, Маша никогда не отказывает, — рассказывает Галина Викторовна.

Звездная чета раньше часто бывала в гостях у родителей, однако с рождением дочки времени совсем не стало. Но для Ивана есть несколько обязательных ритуалов: на дни рождения родителей он приезжает в родной Первомайск хотя бы на несколько часов. Прошлым летом привез к родителям двухлетнюю дочь Иванну погостить у бабушки с дедушкой.

Иван с детства был артистичен Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











«Тут Ваню нашего по Первому каналу показывают!»

Сейчас Иван Замотаев блистает на Первом канале в шоу «Три аккорда» (16+). Судьи не жалеют ему «джокеров» — высшей оценки, которую каждому члену жюри можно использовать только один раз за весь сезон. По итогам семи выпусков артист из Первомайска уверенно лидирует. Зрители считают, что итог уже предрешен: певица Зара, которая сейчас на втором месте, значительно отстает от лидера.

«Три аккорда» — российский музыкально-развлекательный конкурс, выходящий на Первом канале. Программа охватывает широкое многообразие жанров отечественной музыки разных лет и пользуется огромной народной популярностью.

Галина Викторовна признаётся, что, когда Иван рассказал ей об участии в «Трех аккордах», она очень переживала. А в день, когда выходил первый выпуск, даже выпила успокоительное. Но сын очень хорошо выступил с песней «Гоп со смыком», судьи его похвалили, а Александр Розенбаум прямо в первой программе отдал ему «джокера».

Выступления соперников Ивана женщина тоже оценивает. Больше всего Галине Викторовне нравится, как выступают Виктория Гиссен и Бурито.

— А еще мне жалко Седокову. Пусть не всегда получается всё, но она так старается. Для нее это вообще чужое. В одном выпуске она вообще в бомжа нарядилась. Для нее, наверное, это было сложно, как через себя перешагнуть, — размышляет наша собеседница.

По словам первой учительницы артиста, весь Первомайск воскресным вечером включает телевизор и ждет выступление своего знаменитого земляка.