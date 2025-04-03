В Ярославской области капитально отремонтируют театр

«Рыбинский драматический театр» планируют отремонтировать Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.com











В Ярославской области в середине марта начали искать подрядчика для капитального ремонта в Рыбинском драматическом театре. За работы готовы заплатить 74 млн 372 тысячи рублей. Заявки принимают до 3 апреля.

Судя по контракту, основную часть стоимости ремонта — 66 млн рублей — покроет федеральный бюджет. Из областного бюджета на работы выделят 2,7 млн рублей, еще 5,5 млн рублей пойдет из бюджета городского округа Рыбинска.

«Сроки выполнения работ по капитальному ремонту <…> с 1 июля 2025 по 1 сентября 2026 года в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ», — говорится в документации закупки.

Судя по проекту договора, подрядчик должен будет отремонтировать склад и крышу декорационного цеха, сценический комплекс, лестничные клетки, коридоры пятиэтажной части, женский и мужской санузел, заменить систему видеонаблюдения и многое другое.

Напомним, 25 декабря завершился ремонт ярославского ТЮЗа, на который потратили 1 миллиард 75 миллионов 300 тысяч рублей. Ремонтом ТЮЗа занималась компания «Виннер». Отметим, что с 2025 года камерный театр функционирует как подразделение ТЮЗа. Учреждения должны открыть свои двери осенью 2025 года.