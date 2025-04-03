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Культура В Ярославской области капитально отремонтируют театр

В Ярославской области капитально отремонтируют театр

Что сделает подрядчик

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4 комментария
«Рыбинский драматический театр» планируют отремонтировать | Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.com«Рыбинский драматический театр» планируют отремонтировать | Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.com

«Рыбинский драматический театр» планируют отремонтировать

Источник:

Дмитрий Рудаков / Vk.com

В Ярославской области в середине марта начали искать подрядчика для капитального ремонта в Рыбинском драматическом театре. За работы готовы заплатить 74 млн 372 тысячи рублей. Заявки принимают до 3 апреля.

Судя по контракту, основную часть стоимости ремонта — 66 млн рублей — покроет федеральный бюджет. Из областного бюджета на работы выделят 2,7 млн рублей, еще 5,5 млн рублей пойдет из бюджета городского округа Рыбинска.

«Сроки выполнения работ по капитальному ремонту <…> с 1 июля 2025 по 1 сентября 2026 года в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ», — говорится в документации закупки.

Судя по проекту договора, подрядчик должен будет отремонтировать склад и крышу декорационного цеха, сценический комплекс, лестничные клетки, коридоры пятиэтажной части, женский и мужской санузел, заменить систему видеонаблюдения и многое другое.

Напомним, 25 декабря завершился ремонт ярославского ТЮЗа, на который потратили 1 миллиард 75 миллионов 300 тысяч рублей. Ремонтом ТЮЗа занималась компания «Виннер». Отметим, что с 2025 года камерный театр функционирует как подразделение ТЮЗа. Учреждения должны открыть свои двери осенью 2025 года.

В 2020 году в Ярославле завершился один из этапов ремонта Волковского театра. Посмотрите, как выглядел зрительный зал Первого русского во время ремонта.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Театр Рыбинск Ремонт Капитальный ремонт Культура
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Комментарии
4
Гость
3 апреля, 07:38
видел в нищей Костроме отремонтироватнный кукольный театр - это не для слабонервных
Гость
3 апреля, 11:07
Что опять всё развалилось (!?), ведь недавно рыбинский Театр капитально ремонтировали ??
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