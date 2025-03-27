«Никого я не предал»: как Алексей Весёлкин поплатился за неудачную шутку о болезни

Артист до последнего дня с улыбкой смотрел на мир и верил, что вернется в театр и на радио Источник: Олег Дьяченко / ТАСС











Алексей (человек-оркестр) Весёлкин за 63 года успел себя попробовать везде, где только можно. Он играл в театре, писал песни, участвовал в шоу на радио и стал первым ведущим телемагазина. Всё, чем он занимался, радовало его, но не обходилось и без проблем, последнюю из которых он не смог одолеть.

Больше года назад Алексей Весёлкин почувствовал, что с ним происходит что-то не то. Температуру и недомогание артист списал на обычный грипп и первое время даже не обращал на нее внимания. Когда на градуснике температура достигла 40 и состояние стало невыносимым, актер поспешил в больницу, где у него диагностировали рак крови. До самых последних дней в Алексее не умирало желание жить ради любимой жены, детей, театра и радио, куда он хотел полноценно вернуться и снова радовать людей.

«Ого, в какой он прекрасной форме»

Алексей Весёлкин родился в 1961 году в Москве, в творческой семье. Мать и отец работали в «Москонцерте» и постоянно пропадали на гастролях. Алексей не расстраивался: его воспитывала бабушка, а родители каждый раз привозили приятные подарки.

— Родители очень хорошо зарабатывали, привозили модные вещи, дефицитные грампластинки, имели несколько кооперативных квартир, — вспоминал Алексей.

Весёлкин решил не отставать от популярных родителей и после школы поступил в Щукинское театральное училище. Он взял всё лучшее от обучения, добавил собственной харизмы и без труда после учебы получил работу в Российском академическом молодежном театре.

Алексей Весёлкин вместе с другими членами труппы отмечает открытие 101-го сезона в РАМТ Источник: Артем Геодакян / ТАСС











РАМТ быстро стал для артиста вторым домом, который он не променял ни на какой другой. Весёлкин провел на сцене 42 года и не хотел уходить, даже когда начались проблемы со здоровьем.

— Одна из его недавних ролей — Фамусов в «Горе от ума», прекрасном спектакле в постановке Алексея Владимировича Бородина. И это был огневой Фамусов, очень хорошая роль Алексея Весёлкина. Еще подумала: «Ого, в какой он прекрасной форме», — делится своими впечатлениями журналист Арина Бородина.

Критики отмечали каждую роль Весёлкина, и особенно в спектакле «Инь и янь» Источник: Российский академический Молодежный театр — РАМТ / Vk.com











В кино у Алексея всё было не так гладко, хотя начиналось очень даже красиво. Свою первую роль он получил в 15 лет в фильме «Поле перейти» (0+). В 80-х Весёлкину начали давать главные роли в фильмах, и он мелькал на экранах чуть ли не каждый год. Потом он исчез, а точнее, перешел из мира кино в мир шоу и развлекательных передач.

— К сожалению, его мало снимали в кино, несмотря на то что он подавал очень большие надежды, поскольку его карьера началась в начале 80-х, при Советском Союзе, — уверен ведущий Сергей Стиллавин. — Есть такой фильм замечательный, который, может быть, в память о Леше имеет смысл пересмотреть или заново для себя открыть, — 1984 года, называется «Два гусара».

«Меня трясло перед эфиром»

В середине 80-х Алексей понял, что театра ему мало, и начал искать пути к телевизионным экранам. Благодаря яркой внешности, поставленному голосу и легкому характеру проблем с работой не возникло, и он стал первым ведущим телемагазина.

В 90-е артист нашел свою целевую аудиторию, ей оказались дети. Алексей начал вести программу «До 16 и старше…», и после первых же выпусков предложения от других детских шоу посыпались один за другим: «АБВГДейка», «Царь горы», «50 х 50». Его коллеги удивлялись, как Алексей так легко находит общий язык с детьми.

Источник: кадр из программы «Царь горы», Тин ТВ, 1999–2001 год











— Для меня это был человек, на котором я рос, я боялся, меня трясло перед эфирами, но он буквально за несколько дней обаял тем, что не ставил дистанцию рабочую, а, наоборот, давал большую поддержку, — вспоминает один из коллег Алексея. — Он был готов творить чудеса на любом эфире. Иногда у меня челюсть отвисала от того, как он остроумно находил слова. Как он общался с нашими товарищами-детьми в «Хочу всё знать» — это образец того, как надо разговаривать с ребенком: на равных, но не забывая, что перед тобой ребенок.

«Я ничего не боюсь»

В 2008 году Весёлкин освоил новые медийные просторы — радио. Его взяли на «Маяк» вести программу «Разум и чувства». Позже к нему прибавилось утреннее шоу «Программа П», где обсуждались проблемы, которые тревожат людей.

В октябре 2012 года в эфире шел разговор о наследственном заболевании — муковисцидозе. Весёлкин со своей напарницей, как обычно, вели беседу в легкой форме и сами того не заметили, как начали подшучивать над инвалидами.

Источник: Радио «Маяк» / Vk.com

Реакция общественности последовала незамедлительно, несколько дней слушатели закидывали редакцию письмами с жалобами. Весёлкин извинился за свои шутки в эфире, но этого оказалось мало, и руководство радиостанции его уволило.

— Я ничего не боюсь. Найду или не найду работу — зависит от случая. Я хуже не стал. Никого я не предал. Я отработал в формате утреннего шоу так, как и должен был. Сам по себе я человек совершенно другой. Я извинился в эфире. Всё, что мог, я сделал, в этой ситуации нет человека, который виноват. Я никого не пытался оскорбить, — с уверенностью ответил на хейт Алексей.

В 2015 году Весёлкин вернулся на «Маяк» и больше не покидал его до самой смерти. Алексей вел авторскую программу «Надежда. Вера. Алексей», а после — «Хочу всё знать» и «Сергей Стиллавин и его друзья».

«Она такая маленькая»

Алексей считает театр своим домом не только из-за большой любви к искусству. Именно в стенах РАМТ он познакомился со своей единственной спутницей жизни — Татьяной Ушмайкиной.

— Когда в 1988-м Таня пришла в РАМТ с дипломным спектаклем «Димка-невидимка», меня сразу поразила степень ее таланта. Такая маленькая, метр 62 ростом, и вдруг огромная мощь, звон, энергия, — описывал первое впечатление Алексей.

Зародившиеся чувства подогрели гастроли в Югославии, после которых завязался роман. Молодые не стали тянуть со свадьбой, а в 1990-м у них родился сын Алексей, еще через 10 лет — дочка Анастасия. В благодарность за наследников он подарил жене «Мерседес».

— Мне для нее ничего не жалко: могу и баржу ей преподнести. Таня же мне больше чем автомобиль — двоих детей подарила! — восторженно рассказывал Алексей.

Алексей Весёлкин — младший — копия отца в молодости, но с шевелюрой повезло меньше Источник: Артем Геодакян / ТАСС











Интересно, что выбор имени для мальчика был совсем не случайным.

— Это у нас династийное: мой отец и дед тоже были Алексеями. Да и супруге нравилось это имя, — поделился артист.