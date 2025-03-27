Умер ведущий программы «Царь горы» Алексей Веселкин

Веселкин вел множество передач для детей Источник: Радио «Маяк» / «ВКонтакте»











Скончался заслуженный артист России, теле- и радиоведущий Алексей Веселкин. Ему было 63 года. Об этом сообщили в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ).

«26 марта ушел из жизни заслуженный артист России Алексей Веселкин. Алексей Алексеевич, дорогой, как же нам всем будет вас не хватать… Глубочайшие наши соболезнования родным и близким. Держитесь, пожалуйста! Мы с вами», — написали на странице театра во «ВКонтакте».

По данным Telegram-канала Mash, он больше года боролся с раком крови. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.