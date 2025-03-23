«Она была настоящая женщина»: коллеги по цеху — об актрисе Ларисе Голубкиной — вдове Андрея Миронова

22 марта после продолжительной болезни на 86-м году жизни скончалась актриса театра и кино Лариса Голубкина, вдова актера Андрея Миронова. Свое 85-летие актриса отметила совсем недавно — 9 марта. Первым о ее смерти сообщил телеведущий Андрей Малахов, друг актрисы.
Коллеги по цеху и друзья Ларисы Голубкиной выразили соболезнования ее близким и всем, кто знал звезду «Гусарской баллады». Актриса Мария Аронова в разговоре с MSK1.RU рассказала, что была знакома с Голубкиной еще со студенческой скамьи.
— С 92-го года я знакома с Ларисой Ивановной, была вхожа в дом к ним, потому что мы дружили, когда студентами были. И потом я встретилась с ней в Театре Пушкина — в спектакле «Девишник Клаб», где мы 12 лет бок о бок работали, — вспоминает Аронова. — Играть с ней было одно удовольствие. Она замечательная была, замечательный партнер и, конечно, очень владеющая голосом. Речь у нее такая была — старомосковская. Ее очень было приятно слушать.
Актриса очень сожалеет о смерти своей подруги и коллеги по цеху.
— Любовь моя ненаглядная. Ненаглядная моя любовь, Ларисочка Ивановна. Светлая ей память, солнышко мое; любой платочек, любая бусинка, любая пуговка никогда не были случайны у нее. И каким же она была чудесным партнером на сцене! — выразила соболезнования Мария Аронова. — Какое счастье, что так вот боженьке было угодно, чтобы я поработала плечом к плечу с ней. Светлая память.
Актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева сожалеет о смерти Ларисы Голубкиной.
— Она давно болела и не общалась уже ни с кем, она, видимо, не хотела. Это можно понять, когда человек болеет, ему ни до кого, ни до чего, — сказала Немоляева MSK1.RU. — Она болела последние годы тяжело и не могла уже играть на сцене. Светлая память и пусть земля ей будет пухом. Она достойна памяти и настоящих хороших характеристик в ее сторону, потому что она была артисткой замечательной, многогранной и очень любимой, популярной среди зрителей.
У самой Светланы Немоляевой нашлось немало добрых слов в адрес скончавшейся Голубкиной.
— Я хорошо Ларису знала с юности, она была замечательной актрисой, очень интересный человек, неординарный, своеобразный. Она прекрасно пела, она была верна своему Театру Армии, в котором прослужила очень много лет. Наше поколение уходит, почти никого не остается. Всё это печально и грустно, — отметила она. — Жалко ее.
Она была, прежде всего, настоящая женщина — с шармом, с женским обаянием. Она всегда была улыбчива, всегда привлекательна, всегда очень красиво, со вкусом, одета. Она сама себе была модельер.
Светлана Немоляева призналась MSK1.RU, что хорошо знала Ларису Голубкину и симпатизировала ей.
— Не могу сказать, что мы дружили. Мы в разных театрах, и вместе нас не сталкивала жизнь в смысле кинематографа, но просто я хорошо ее знала в силу общения, — добавила Немоляева. — Мы приятельствовали, были хорошо знакомы, очень симпатизировали друг другу. Она всегда была по отношению ко мне очень доброжелательной. Мы встречались или в Доме кино, или в Доме актера, и у меня о ней только самые светлые, самые хорошие воспоминания.
Актриса, народная артистка РСФСР Лариса Лужина прекрасно знала Голубкину. Она поделилась с MSK1.RU воспоминаниями о совместной работе с ней.
— У меня она осталась [в памяти], какой была в «Гусарской балладе»: веселой, очень жизнерадостной, любящей жизнь. У нас были очень хорошие взаимоотношения, мы по-теплому относились друг к другу, — рассказала Лариса Лужина. — В последние годы мы не виделись. Ну что делать, такова уже неизбежность — все мы уходим с этой жизни. И очень больно, и грустно, потому что рядом со мной всё становится пусто, всё меньше и меньше людей, которых я знала хорошо, и друзей, и тех, к кому с уважением относилась, вот как к Ларочке. Понимаете, последние годы всё-таки ей было очень тяжело. Царство ей небесное, конечно. Земля пусть будет пухом.
Коллега по цеху отмечает талант Ларисы Голубкиной.
— Она была актрисой просто прекрасной, голос ее забыть невозможно! Она себя чувствовала очень уверенно на сцене. Она могла всё: и драму, и трагедию, и комедию, и всё что угодно, — вспоминает Лужина. — Она великолепно пела — и романсы, и классику. Она так тонко умела исполнять, что можно было заслушаться. И всегда была энергичная, очень по-доброму относилась к людям.
Дружба Ларисы Голубкиной и Ларисы Лужиной началась еще в 60-е годы. Они вместе часто путешествовали.
— Мы с Ларочкой ездили в Осло. До сих пор помню, как мы были в гостях у норвежского режиссера, как нас там кормили солеными комарами, — откровенно рассказала актриса MSK1.RU.
Пиво, закуска была засушенная, соленая — какие-то комары огромные были. Ну мы поели, солененькие такие. Знаете, как там сухари кидают солененькие к пиву или гороху? Вот у них вот комары такие были.
И мы с ней были поражены, что у режиссера была за городом вилла. У нас всё было достаточно бедно в Союзе. А там особняк огромный и четыре собаки, у каждой отдельная комната. Мы с Ларисой ходили, думали: нам бы по такой комнате, как эти собаки живут.
Лариса Лужина рассказала, что ее подруга и коллега очень следила за своим здоровьем.
— Когда мы были на фестивалях, она каждое утро вставала в 8 или 9 часов утра и шла вдоль морского берега 10 километров. Она тренировала ноги, ходила пешком, причем сила воли такая у нее была, что она занималась каждое утро, — призналась Лужина. — Она следила за собой, за своим здоровьем. А вот видите как…
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