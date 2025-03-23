«Она была настоящая женщина»: коллеги по цеху — об актрисе Ларисе Голубкиной — вдове Андрея Миронова

Коллеги по цеху запомнили Ларису Голубкину как очень жизнерадостного человека Источник: Лев Леонидович Медведев / Википедия

22 марта после продолжительной болезни на 86-м году жизни скончалась актриса театра и кино Лариса Голубкина, вдова актера Андрея Миронова. Свое 85-летие актриса отметила совсем недавно — 9 марта. Первым о ее смерти сообщил телеведущий Андрей Малахов, друг актрисы.

Коллеги по цеху и друзья Ларисы Голубкиной выразили соболезнования ее близким и всем, кто знал звезду «Гусарской баллады». Актриса Мария Аронова в разговоре с MSK1.RU рассказала, что была знакома с Голубкиной еще со студенческой скамьи.

— С 92-го года я знакома с Ларисой Ивановной, была вхожа в дом к ним, потому что мы дружили, когда студентами были. И потом я встретилась с ней в Театре Пушкина — в спектакле «Девишник Клаб», где мы 12 лет бок о бок работали, — вспоминает Аронова. — Играть с ней было одно удовольствие. Она замечательная была, замечательный партнер и, конечно, очень владеющая голосом. Речь у нее такая была — старомосковская. Ее очень было приятно слушать.

Актриса очень сожалеет о смерти своей подруги и коллеги по цеху.

— Любовь моя ненаглядная. Ненаглядная моя любовь, Ларисочка Ивановна. Светлая ей память, солнышко мое; любой платочек, любая бусинка, любая пуговка никогда не были случайны у нее. И каким же она была чудесным партнером на сцене! — выразила соболезнования Мария Аронова. — Какое счастье, что так вот боженьке было угодно, чтобы я поработала плечом к плечу с ней. Светлая память.

Актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева сожалеет о смерти Ларисы Голубкиной.

— Она давно болела и не общалась уже ни с кем, она, видимо, не хотела. Это можно понять, когда человек болеет, ему ни до кого, ни до чего, — сказала Немоляева MSK1.RU. — Она болела последние годы тяжело и не могла уже играть на сцене. Светлая память и пусть земля ей будет пухом. Она достойна памяти и настоящих хороших характеристик в ее сторону, потому что она была артисткой замечательной, многогранной и очень любимой, популярной среди зрителей.

У самой Светланы Немоляевой нашлось немало добрых слов в адрес скончавшейся Голубкиной.

— Я хорошо Ларису знала с юности, она была замечательной актрисой, очень интересный человек, неординарный, своеобразный. Она прекрасно пела, она была верна своему Театру Армии, в котором прослужила очень много лет. Наше поколение уходит, почти никого не остается. Всё это печально и грустно, — отметила она. — Жалко ее.

Она была, прежде всего, настоящая женщина — с шармом, с женским обаянием. Она всегда была улыбчива, всегда привлекательна, всегда очень красиво, со вкусом, одета. Она сама себе была модельер. Светлана Немоляева актриса

Светлана Немоляева призналась MSK1.RU, что хорошо знала Ларису Голубкину и симпатизировала ей.

— Не могу сказать, что мы дружили. Мы в разных театрах, и вместе нас не сталкивала жизнь в смысле кинематографа, но просто я хорошо ее знала в силу общения, — добавила Немоляева. — Мы приятельствовали, были хорошо знакомы, очень симпатизировали друг другу. Она всегда была по отношению ко мне очень доброжелательной. Мы встречались или в Доме кино, или в Доме актера, и у меня о ней только самые светлые, самые хорошие воспоминания.

Актриса, народная артистка РСФСР Лариса Лужина прекрасно знала Голубкину. Она поделилась с MSK1.RU воспоминаниями о совместной работе с ней.

— У меня она осталась [в памяти], какой была в «Гусарской балладе»: веселой, очень жизнерадостной, любящей жизнь. У нас были очень хорошие взаимоотношения, мы по-теплому относились друг к другу, — рассказала Лариса Лужина. — В последние годы мы не виделись. Ну что делать, такова уже неизбежность — все мы уходим с этой жизни. И очень больно, и грустно, потому что рядом со мной всё становится пусто, всё меньше и меньше людей, которых я знала хорошо, и друзей, и тех, к кому с уважением относилась, вот как к Ларочке. Понимаете, последние годы всё-таки ей было очень тяжело. Царство ей небесное, конечно. Земля пусть будет пухом.

Коллега по цеху отмечает талант Ларисы Голубкиной.

— Она была актрисой просто прекрасной, голос ее забыть невозможно! Она себя чувствовала очень уверенно на сцене. Она могла всё: и драму, и трагедию, и комедию, и всё что угодно, — вспоминает Лужина. — Она великолепно пела — и романсы, и классику. Она так тонко умела исполнять, что можно было заслушаться. И всегда была энергичная, очень по-доброму относилась к людям.

Дружба Ларисы Голубкиной и Ларисы Лужиной началась еще в 60-е годы. Они вместе часто путешествовали.

— Мы с Ларочкой ездили в Осло. До сих пор помню, как мы были в гостях у норвежского режиссера, как нас там кормили солеными комарами, — откровенно рассказала актриса MSK1.RU.

Пиво, закуска была засушенная, соленая — какие-то комары огромные были. Ну мы поели, солененькие такие. Знаете, как там сухари кидают солененькие к пиву или гороху? Вот у них вот комары такие были. Лариса Лужина актриса

И мы с ней были поражены, что у режиссера была за городом вилла. У нас всё было достаточно бедно в Союзе. А там особняк огромный и четыре собаки, у каждой отдельная комната. Мы с Ларисой ходили, думали: нам бы по такой комнате, как эти собаки живут.

Лариса Лужина рассказала, что ее подруга и коллега очень следила за своим здоровьем.

— Когда мы были на фестивалях, она каждое утро вставала в 8 или 9 часов утра и шла вдоль морского берега 10 километров. Она тренировала ноги, ходила пешком, причем сила воли такая у нее была, что она занималась каждое утро, — призналась Лужина. — Она следила за собой, за своим здоровьем. А вот видите как…