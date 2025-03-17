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Культура Ярославцы смели билеты на спектакль со звездным составом: кто выйдет на сцену

Ярославцы смели билеты на спектакль со звездным составом: кто выйдет на сцену

21 марта в город приедет Мария Аронова

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7 комментариев
Ярославцы ждут спектакль с участием актрисы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU / «Праздники» (12+), 2023, реж. Борис ДергачевЯрославцы ждут спектакль с участием актрисы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU / «Праздники» (12+), 2023, реж. Борис Дергачев

Ярославцы ждут спектакль с участием актрисы

Источник:

Ярославцы раскупили почти все билеты на спектакль «Маленькие комедии» (12+) с участием актрисы Марии Ароновой. Судя по данным сервиса «Яндекс.Афиша», в зале КЗЦ «Миллениума» осталось всего пять свободных мест. Одно в амфитеатре за 4 тысячи рублей, в партере — за 7 тысяч. Остальные места раскуплены.

«Мария Аронова — одна из самых ярких и смешных актрис Москвы. Порой кажется, что многие колоритные персонажи из комедий русских классиков написаны с нее и для нее. Удивительно, что она до сих пор не играла их ни в пьесах Островского, ни в водевилях Чехова», — указано в описании спектакля.

В продаже остались последние билеты | Источник: «Яндекс.Афиша»В продаже остались последние билеты | Источник: «Яндекс.Афиша»

В продаже остались последние билеты

Источник:

Мария Аронова — популярная российская актриса театра и кино, телеведущая, народная артистка Российской Федерации. Известна своими ролями в трилогии «Лед» (12+), а также в фильмах «Пара из Будущего» (12+), «Батальонъ» (12+), «Бременские музыканты» (6+). Многим Аронова запомнилась по сериалу «Праздники» (12+).

На сцене «Миллениума» Марию Аронову ярославцы увидят 21 марта в 19:00. Длительность спектакля составляет 2 часа 20 минут вместе с антрактом. На сцену вместе с Ароновой выйдут актеры Михаил Полицеймако и Сергей Шакуров.

Зрители смогут увидеть спектакль, в основе которого лежат произведения А. П. Чехова «Медведь» (12+) и «Предложение» (12+).

Кроме Марии Ароновой 21 марта в Ярославле будет блистать поп-дива Анна Асти. Билеты на выступление певицы раскупили за три недели до концерта.

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Мария Аронова Театр Спектакль Выступление Миллениум
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Комментарии
7
Гость
18 марта, 02:33
Этот антрепризный спектакль играют очень давно и цена билетов явно завышена.
Гость
17 марта, 22:43
Ну и что......
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