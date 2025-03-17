Ярославцы смели билеты на спектакль со звездным составом: кто выйдет на сцену

Ярославцы ждут спектакль с участием актрисы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU / «Праздники» (12+), 2023, реж. Борис Дергачев











Ярославцы раскупили почти все билеты на спектакль «Маленькие комедии» (12+) с участием актрисы Марии Ароновой. Судя по данным сервиса «Яндекс.Афиша», в зале КЗЦ «Миллениума» осталось всего пять свободных мест. Одно в амфитеатре за 4 тысячи рублей, в партере — за 7 тысяч. Остальные места раскуплены.

«Мария Аронова — одна из самых ярких и смешных актрис Москвы. Порой кажется, что многие колоритные персонажи из комедий русских классиков написаны с нее и для нее. Удивительно, что она до сих пор не играла их ни в пьесах Островского, ни в водевилях Чехова», — указано в описании спектакля.

В продаже остались последние билеты Источник: «Яндекс.Афиша»











Мария Аронова — популярная российская актриса театра и кино, телеведущая, народная артистка Российской Федерации. Известна своими ролями в трилогии «Лед» (12+), а также в фильмах «Пара из Будущего» (12+), «Батальонъ» (12+), «Бременские музыканты» (6+). Многим Аронова запомнилась по сериалу «Праздники» (12+).

На сцене «Миллениума» Марию Аронову ярославцы увидят 21 марта в 19:00. Длительность спектакля составляет 2 часа 20 минут вместе с антрактом. На сцену вместе с Ароновой выйдут актеры Михаил Полицеймако и Сергей Шакуров.

Зрители смогут увидеть спектакль, в основе которого лежат произведения А. П. Чехова «Медведь» (12+) и «Предложение» (12+).