Увидел в 25, окольцевал в 47 и прожил всю жизнь. История любви Олега Стриженова и «приговоренной» к нему Лионеллы Пырьевой

Олег Стриженов и Лионелла Пырьева познакомились благодаря общей профессии Источник: кадр из фильма «Последняя жертва» (0+) 1975 года, реж. Пётр Тодоровский / «Мосфильм», Четвёртое творческое объединение











9 февраля 2025 года в Москве на 96-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Стриженов. Печальную новость подтвердил его сын Александр Стриженов.

После ухода легенда советского кинематографа оставил после себя не только выдающиеся роли в фильмах «Овод» (6+), «Сорок первый» (12+), «Звезда пленительного счастья» (18+), «Белые ночи» (0+) и «Пиковая дама» (12+), но и трогательную историю любви с Лионеллой Пырьевой (в девичестве — Скирда) — женщиной, которая стала его музой и верной спутницей на протяжении десятилетий.

86-летняя Лионелла Ивановна овдовела после 46 лет брака. Сегодня MSK1.RU вспоминает их историю любви.

Детство

Олег Стриженов родился в 1929 году в семье офицера Красной Армии. Его мать, оставив первого мужа ради новой любви, создала семью, в которой родились трое детей: Борис, Олег и Глеб. В середине 1930-х семья переехала в Москву. Начало войны стало тяжелым испытанием: отец и старшие братья ушли на фронт, а Олег остался в столице. Борис погиб в Сталинградской битве, Глеб был комиссован после контузии.

Юный Олег нашел спасение в творчестве. Он увлекался живописью и мечтал стать художником, но судьба распорядилась иначе. Брат Глеб, мечтавший об актерской карьере, предложил Олегу поступить вместе в Щукинское училище. Так начался путь будущей звезды.

Уже в студенчестве Стриженов проявил себя как талантливый актер, сыграв в спектаклях «Борис Годунов» и «Доходное место». После окончания училища он начал работать в Театре русской драмы в Таллине, где сразу получил главную роль в пьесе Островского «Без вины виноватые». Успех спектакля принес ему первые признание и славу.

Отказал Бондарчуку

Кинематограф стал для Стриженова новой ступенью к успеху. Роль Артура в фильме «Овод» (6+) сделала его кумиром миллионов. За ней последовали работы в картинах «Капитанская дочка» (0+) и «Звезда пленительного счастья» (18+). Актер стал одним из самых востребованных и любимых зрителями.

Однако не все проекты складывались гладко. Когда Сергей Бондарчук предложил Стриженову роль князя Болконского в «Войне и мире» (18+), актер отказался, посчитав, что его талант недооценили. Это решение вызвало скандал, но Стриженов остался верен себе. Он перешел во МХАТ, где с головой окунулся в классический репертуар.

Влюблялся и разбивал сердца

Личная жизнь Олега Стриженова была не менее насыщенной, чем его карьера. Первой женой актера стала Марианна, коллега по съемкам в «Оводе». У пары родилась дочь Наташа, но брак не выдержал испытания временем. Стриженов, окруженный вниманием поклонниц, не раз изменял супруге.

Марианна и Олег Стриженовы снимались вместе в кино Источник: кадр из кинофильма «Овод» (6+) 1955 года, реж. Александр Файнциммер / «Ленфильм»











Одним из самых громких романов стала связь с актрисой Людмилой Марченко — актеры вместе снимались в «Белых ночах» по Достоевскому. Артистка, по слухам, даже забеременела от Стриженова, однако он уговорил ее сделать аборт, что привело к трагическим последствиям: Марченко осталась бесплодной.

После связи с Олегом Стриженовым Людмила Марченко, по слухам, осталась бесплодной Источник: кадр из фильма «Белые ночи» (0+) 1959 года, реж. Иван Пырьев / «Мосфильм»

После развода с Марианной актер женился на Любови Лифенцовой, которая подарила ему сына Александра. Но и этот союз распался спустя шесть лет.

Вместе с Любовью Лифенцовой Олег Стриженов прожил шесть лет Источник: кадр из фильма «Стежки — дорожки» (6+) 1963 года, реж. Олег Борисов, Артур Войтецкий / Киностудия имени А. Довженко











— Трудно в семейной жизни с актрисами, обязательно начинаются какие-то обиды, претензии, — позже объяснял Стриженов.

Встреча, изменившая судьбу

Судьбоносная встреча с Лионеллой Скирдой произошла в Одессе, на съемках фильма «Мексиканец» (12+) в 1955 году. Молодая актриса, стоявшая в толпе зевак, сразу привлекла внимание Стриженова. Он спросил, как ее зовут, и запомнил необычное имя — Лионелла. Правда, судьба разведет их еще на семь лет — Стриженов успеет жениться на первой жене, Марианне, и изменить ей с Людмилой Марченко. Лишь в 1962 году актеры вновь встретятся.

— Увидел ее за столиком, сидела спиной. Почувствовав мой пристальный взгляд, обернулась, и, не опуская глаз, словно под гипнозом мы одновременно поднялись со своих мест и направились друг к другу. Встретившись в центре зала, обнялись и поцеловались. Не обращая внимания на недоуменные взгляды окружающих, — рассказывал актер о встрече с Лионеллой в 1962 году.

Еще женатый на Марианне Олег Стриженов переключил свое внимание на Лионеллу. Актриса стала часто приезжать к Стриженову на съемки. Он представлял ее друзьям и коллегам как любимую женщину. Однако, несмотря на глубокую связь, Олег не мог решиться оставить семью. Лионелла, понимая сложность ситуации, сама приняла решение расстаться. Вскоре брак Стриженова с Марианной всё же распался, но не из-за Лионеллы — Марианна, уставшая от измен и равнодушия мужа, сама подала на развод.

Но влюбленные не сошлись снова: от брака их на несколько лет отдалила связь Стриженова с Любовью Лифенцовой. Судьба вновь свела Олега и Лионеллу, когда оба были свободны: он расстался с Лифенцовой, а она овдовела после смерти своего мужа, режиссера Ивана Пырьева. Их воссоединение началось с совместной работы в спектакле «Последняя жертва», а затем продолжилось на гастролях в Одессе.

На одной из встреч в Москве Стриженов неожиданно встал на колено перед Лионеллой и сделал ей предложение.

— Потом мы встретились уже в Москве, на озвучивании. Стриженов заходит в студию, на глазах у режиссера Тодоровского и всех ассистентов вдруг встает на колено и говорит: «Я делаю тебе официальное предложение. Выходи за меня замуж!». Это меня впечатлило очень сильно. Пришла ясная и осознанная мысль: ведь мы действительно созданы друг для друга. Я словно была приговорена к Стриженову, — позже признавалась актриса.

Олег и Лионелла поженились в 1976 году и прожили вместе почти 49 лет. Сейчас овдовевшая супруга актера еще не в силах высказаться о потере.

Олег Стриженов и Лионелла Пырьева в 2010 году Источник: Лариса Кудрявцева / «Комсомольская правда»