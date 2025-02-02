Как получил «Грэмми» и женился на доминиканке? История одного из главных музыкантов современности

Даниил Трифонов родом из Нижнего Новгорода Источник: daniiltrifonov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Парижская филармония, оперный театр в Сиднее, академия Святой Цецилии в Риме — Даниила Трифонова ждут на главных мировых музыкальных площадках. К 33 годам талантливый пианист получил широкую известность и добился престижной премии «Грэмми». Каким образом парню из Нижнего Новгорода это удалось — в материале NN.RU.

Начало пути

Даниил родился в Нижнем Новгороде в 1991 году. В семье все занимались музыкой: бабушка была дирижером хора, папа — композитором, а мама преподавала музыкальную теорию. Поначалу домашнее пианино почти не привлекало мальчика. Все изменилось, когда в семье появился синтезатор, вспоминал Трифонов в интервью Forbes. С его помощью можно было создавать звуки разных инструментов.



Родители отдали Даниила в школу искусств, но не на музыкальное отделение, а на общеэстетическое. Посчитали, что еще один музыкант в семье — перебор. Однако учителя заметили талант и направили его в нужное русло. В пять с половиной лет Трифонов поступил в класс фортепиано.



Всего через полгода после начала обучения ребенок уже мог играть пьесы из «Детского альбома» Чайковского, вспоминает преподаватель Татьяна Рябчикова. Одна из них рекомендовалась в качестве переводного экзамена в четвертый класс.



— Когда ему было всего 8 лет, мы приехали на «Новые имена» (музыкальный конкурс. — Прим. ред.). Мы должны были разыграться, чтобы размять пальцы перед концертом, а он вдруг стал играть те же произведения, что и мальчик перед ним. Запомнил, как Моцарт, большой кусок, — рассказывала учитель.



Родители понимали, что сыну нужно ехать учиться в Москву. Знакомый композитор порекомендовал юный талант преподавателю школы имени Гнесиных Татьяне Зеликман — в 1999-м она взяла Даниила в свой класс. Тогда же талантливый ученик победил в конкурсе молодых пианистов имени Анны Артоболевской в столице. Кроме «Разлуки» Глинки сыграл и одно из собственных сочинений — «Приключения Буратино».

Ради сына и его будущего родители продали квартиру в Нижнем Новгороде и переехали в подмосковный Железнодорожный. На зарплату преподавателей музыки жить было невозможно: отец перешел в сферу маркетинга. Мама возила сына на учебу в Гнесинку — на дорогу уходило около полутора часов.

— Даня мгновенно всё учил, у него была замечательная память. Притом виртуозные наклонности также были сразу видны. Кроме того, он был очень музыкальный — сразу схватывал музыку, — рассказывала журналистам Татьяна Зеликман.

Источник: daniiltrifonov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Мировая сцена

В 2008 году 17-летний Трифонов отправился на фортепианный конкурс в Сан-Марино. Многие из участников были уже состоявшимися 30-летними музыкантами. В финале юное дарование сыграло сложный Третий фортепианный концерт Прокофьева. Даниил победил: получил 21 тысячу евро и контракт на 20 концертов с итальянским агентством Studiomusica.



Когда Трифонов окончил Гнесинку, он был уже на слуху в музыкальном сообществе. The Guzik Foundation предложил проспонсировать его обучение в магистратуре в США. Татьяна Зеликман посоветовала молодому человеку обратить внимание на класс известного пианиста Сергея Бабаяна в Кливлендском институте музыки. Ученик так и поступил — начался его американский период в карьере.



В 2011-м Трифонов стал лауреатом сразу трех престижных пианистических конкурсов: имени Шопена в Варшаве, имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и конкурса Чайковского в Москве. Председатель оргкомитета Валерий Гергиев пригласил молодого музыканта на серию гала-концертов, а затем стал постоянно звать на выступления со своими оркестрами. В тот же период Даниил Трифонов выпустил первый диск — с сочинениями Шопена.

Источник: Neige눈사람 / YouTube.com

Через несколько лет пианист из Нижнего Новгорода вновь заставил говорить о себе весь мир — он получил премию «Грэмми» за альбом с «Трансцендентными этюдами» Ференца Листа.

— Когда объявляли победителей, я летел из Рейкьявика домой, в Нью-Йорк, никуда не собирался вечером идти, но, едва приземлились, посыпались СМС: «Поздравляем!» — рассказывал Трифонов изданию «Коммерсантъ».



Несмотря на большое количество выступлений в разных странах, Трифонов не забывал заглядывать в Россию. Часто играл вместе с оркестром Гергиева. А в 2021-м принял участие в масштабной постановке к 800-летию родного Нижнего Новгорода.



Даниил Трифонов вместе с семьей живет в окрестностях Нью-Йорка. Его избранницей стала пианистка Джудит Рамирез, родом из Доминиканской Республики. Супруги воспитывают четырехлетнего сына Майлза.

Источник: judithramirezf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









