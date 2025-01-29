Умер актер Борис Улитин: его голосом говорят герои «Звездных войн» и «Пиратов Карибского моря»

Заслуженный артист России Борис Улитин умер в возрасте 85 лет. Он сыграл десятки ролей в театре и радиоспектаклях, а также озвучивал персонажей более 40 фильмов и мультфильмов.
— Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин. <…> Комитет по культуре Санкт Петербурга выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Александровича, — говорится в сообщении комитета, которое опубликовали в Telegram-канале.
Улитин озвучивал персонажей более 40 фильмов и мультфильмов. Его голосом говорят герои «Звездных войн» (18+), «Чужого против Хищника» (12+) и «Пиратов Карибского моря» (12+).
Борис Улитин родился 17 декабря 1939 года в Ленинграде. В прошлом году актер отпраздновал свой 85-й юбилей. Он воспитывался в творческой семье и уже в детстве знал всё, что происходит за кулисами. Отец Улитина руководил Театром на Литейном, мать была балериной Мариинского театра. А в годы блокады, еще совсем ребенком, он остался в осажденном Ленинграде на попечении тети, с матерью он воссоединился лишь в 1943 году.
В 1961 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания юный артист обратил на себя внимание режиссера Николая Акимова и стал играть в труппе Театра Комедии. В нем Улитин прослужил около 60 лет (с 1961 по 1977 год и с 1984 года). В период с 1977 по 1982 год — актер Театра имени Ленсовета.