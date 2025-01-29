НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

южн.

 754мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,97
EUR 101,60
Изменят расписание транспорта
Построят склады на окраине
«Эпидемия микронаушников»
Как отдохнуть зимой по-русски
Что будет с манежем
Вертолет для пациентов
Квартира по цене комнаты
Объяснились за бизнес-авто
Кадровые перестановки в правительстве
Культура Умер актер Борис Улитин: его голосом говорят герои «Звездных войн» и «Пиратов Карибского моря»

Умер актер Борис Улитин: его голосом говорят герои «Звездных войн» и «Пиратов Карибского моря»

Ему было 85 лет

353
1 комментарий

В прошлом году актер отпраздновал свой 85-й юбилей

Источник:

Заслуженный артист России Борис Улитин умер в возрасте 85 лет. Он сыграл десятки ролей в театре и радиоспектаклях, а также озвучивал персонажей более 40 фильмов и мультфильмов.

— Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин. <…> Комитет по культуре Санкт Петербурга выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Александровича, — говорится в сообщении комитета, которое опубликовали в Telegram-канале.

Улитин озвучивал персонажей более 40 фильмов и мультфильмов. Его голосом говорят герои «Звездных войн» (18+), «Чужого против Хищника» (12+) и «Пиратов Карибского моря» (12+).

Борис Улитин родился 17 декабря 1939 года в Ленинграде. В прошлом году актер отпраздновал свой 85-й юбилей. Он воспитывался в творческой семье и уже в детстве знал всё, что происходит за кулисами. Отец Улитина руководил Театром на Литейном, мать была балериной Мариинского театра. А в годы блокады, еще совсем ребенком, он остался в осажденном Ленинграде на попечении тети, с матерью он воссоединился лишь в 1943 году.

В 1961 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания юный артист обратил на себя внимание режиссера Николая Акимова и стал играть в труппе Театра Комедии. В нем Улитин прослужил около 60 лет (с 1961 по 1977 год и с 1984 года). В период с 1977 по 1982 год — актер Театра имени Ленсовета.

ПО ТЕМЕ
Смерть Культура Фильм Кино
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
2 часа
И на кой это здесь?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление