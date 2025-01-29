Умер актер Борис Улитин: его голосом говорят герои «Звездных войн» и «Пиратов Карибского моря»

В прошлом году актер отпраздновал свой 85-й юбилей Источник: Комитет по культуре Санкт Петербурга / Telegram











Заслуженный артист России Борис Улитин умер в возрасте 85 лет. Он сыграл десятки ролей в театре и радиоспектаклях, а также озвучивал персонажей более 40 фильмов и мультфильмов.

— Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин. <…> Комитет по культуре Санкт Петербурга выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Александровича, — говорится в сообщении комитета, которое опубликовали в Telegram-канале.

Улитин озвучивал персонажей более 40 фильмов и мультфильмов. Его голосом говорят герои «Звездных войн» (18+), «Чужого против Хищника» (12+) и «Пиратов Карибского моря» (12+).

Борис Улитин родился 17 декабря 1939 года в Ленинграде. В прошлом году актер отпраздновал свой 85-й юбилей. Он воспитывался в творческой семье и уже в детстве знал всё, что происходит за кулисами. Отец Улитина руководил Театром на Литейном, мать была балериной Мариинского театра. А в годы блокады, еще совсем ребенком, он остался в осажденном Ленинграде на попечении тети, с матерью он воссоединился лишь в 1943 году.