Что после себя оставила Евгения Добровольская? Какое наследство и кому достанется от актрисы

За годы работы в кино актриса приобрела двухэтажный дом в подмосковном поселке Загорянском Источник: Kino-teatr.ru











На прошлой неделе мир простился с российской актрисой Евгенией Добровольской. Она скончалась от продолжительной болезни на 61-м году жизни. После себя Добровольская оставила хорошее наследство, часть из которого может достаться ее бывшему мужу, осужденному актеру Михаилу Ефремову. Подробности — в материале.

О страшном диагнозе актриса не рассказывала ни публике, ни коллегам. Напротив, Добровольская активно играла на сцене и в кино, никто бы и подумать не мог о ее тяжелом недуге. В 2025 году анонсировано сразу несколько проектов с ее участием.

Коллеги артистки отмечают, что Евгения Владимировна больше года боролась с онкологией, была мужественной и очень верила в свое исцеление, но болезнь оказалась сильнее, и жизненные силы артистки иссякли.

Источник: МХТ имени А. П. Чехова / Telegram











В декабре 2024 года актриса отметила юбилей — ей исполнилось 60 лет. У Добровольской осталось четверо детей от разных избранников: взрослые сыновья и 15-летняя дочь Анастасия.

За годы работы в кино актриса приобрела двухэтажный дом в подмосковном поселке Загорянском, расположенный в живописном месте, квартиру в столице на Старом Арбате. Предположительно, имущество артистки распределят между ее наследниками, пишет Starhit.ru.

— Моя квартира сделана так, чтобы было удобно всем. Я всегда хотела большую семью, много детей. Так и получилось, — рассказывала в одном из интервью Евгения Владимировна.

Однако дети Добровольской оказались не единственными наследниками. Часть имущества звезды может достаться бывшему мужу, осужденному актеру Михаилу Ефремову. Адвокат Александр Бенхин пояснил, что всё имущество распределят между наследниками первой очереди.

Актер Михаил Ефремов может тоже получить часть наследства Добровольской Источник: Kino-teatr.ru











— Ими считаются дети, родители, а также мужья (жены). Дальше идут наследники второй, третьей очереди. Всего в РФ существует семь очередей наследования. В данном случае всё очень легко: Добровольская не была замужем, поэтому имущество будет распределено между ее четырьмя детьми, — отметил юрист.

Бенхин подчеркнул, что дети звезды являются наследниками первой очереди. Совершеннолетние сыновья оформят свои доли на себя. А вот с 15-летней дочерью актрисы есть нюанс — она получит свою долю в распоряжение опекунов.

По информации адвоката, Добровольская могла составить завещание, в котором бы указала кого угодно, кто может получить наследство. В этом случае оно может достаться и Ефремову, с которым актриса прожила в браке три года.

Добровольская до последнего не прекращала играть Источник: МХТ имени А. П. Чехова / Telegram









